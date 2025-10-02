Μητσοτάκης: «Βέτο της Ελλάδας για συμμετοχή της Τουρκίας στο SAFE όσο έχει στο τραπέζι το casus belli»

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης προχώρησε σε δηλώσεις στο πλαίσιο της συνέντευξης Τύπου μετά την άτυπη Σύνοδο Κορυφής στην Κοπεγχάγη.

Ο πρωθυπουργός τόνισε ότι έθεσε το ελληνικό βέτο για συμμετοχή της Τουρκίας στο πρόγραμμα SAFE «όσο η Τουρκία εξακολουθεί να έχει στο τραπέζι το casus belli.»

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση, ο κ. Μητσοτάκης δήλωσε ότι «πράγματι ο γ.γ. του ΝΑΤΟ (σ.σ. Ρούτε) με ρώτησε ποια είναι η άποψη της Ελλάδος για το ζήτημα αυτό

Ήμουν απολύτως σαφής και κατηγορηματικός. Όσο η Τουρκία εξακολουθεί να έχει στο τραπέζι το casus belli.

Όσο εξακολουθεί ευθέως να αμφισβητεί την κυριαρχία ελληνικών νησιών μέσα από τη θεωρία των Γκρίζων Ζωνών, η Ελλάδα δεν πρόκειται να συναινέσει να ενταχθεί η Τουρκία στο πρόγραμμα SAFE.

Δεν συζήτησα με τον Γερμανό Καγκελάριο το συγκεκριμένο ζήτημα. Εστιαστήκαμε περισσότερο σε ζητήματα που έχουν να κάνουν με την επόμενη ατζέντα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Με την ανάγκη και η Γερμανία να παίξει έναν σημαντικό ρόλο στη δρομολόγηση κοινών αμυντικών πρωτοβουλιών. Αλλά με τον κ. Ρούτε ήμουν απολύτως σαφής ποια είναι η θέση της Ελλάδος.»

Μητσοτάκης: «Η ασφάλεια της Ευρώπης δεν μπορεί να περιορίζεται στα ανατολικά μας σύνορα»

Αναφορικά με την ασφάλεια της Ευρώπης και των νοτίων συνόρων, ο πρωθυπουργός τόνισε:

«Στο επόμενο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε τις συγκεκριμένες προτάσεις που θα καταθέσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Ήδη μας έδωσε μια πρώτη ένδειξη μέσα από το κείμενο που κυκλοφόρησε πριν από την έκτακτη Σύνοδο της Κοπεγχάγης.

Νομίζω ότι υπάρχει μια κατανόηση ότι η ασφάλεια της Ευρώπης δεν μπορεί να περιορίζεται μόνο στη μεγάλη εκκρεμότητα την οποία έχουμε σήμερα στα ανατολικά μας ευρωπαϊκά σύνορα λόγω της επίθεσης της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Αυτή η έννοια της Ευρώπης, ευρωπαϊκής ασφάλειας 360 μοιρών, η οποία προφανώς θα καλύπτει και τα νοτιοανατολικά σύνορα της Ευρώπης αλλά και τα νότια σύνορα της Ευρώπης, είναι μια έννοια που αποτυπώνεται στις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Και προφανώς μία έννοια που υποστηρίχθηκε και από άλλες χώρες του ευρωπαϊκού νότου, όπως είναι η Ιταλία, η Ισπανία, η Κύπρος.

Άρα θεωρώ βέβαιο ότι οποιοδήποτε κοινό ευρωπαϊκό σχέδιο άμυνας δρομολογηθεί - και η Ελλάδα έχει αγωνιστεί προκειμένου ένα τέτοιο σχέδιο να γίνει πραγματικότητα – θα συμπεριλαμβάνει όλα τα εξωτερικά σύνορα της Ευρώπης, άρα και την πατρίδα μας.

Από εκεί και πέρα θεωρώ όπως έχω πει πολλές φορές ότι είμαστε πιο κοντά από εκεί που βρισκόμασταν πριν από ένα χρόνο στην ιδέα ενός ευρωπαϊκού χρηματοδοτικού εργαλείου για κοινά αμυντικά σχέδια τα οποία θα είναι κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος. Αλλά ακόμα δεν έχουμε προφανώς φτάσει εκεί.

Δεν έχουν ληφθεί οριστικές αποφάσεις.

Αλλά είναι βέβαιο ότι χώρες οι οποίες παραδοσιακά ανήκαν στην κατηγορία των φειδωλών, όπως η Δανία, η Φινλανδία, είναι πολύ πιο ανοιχτές σε κάποιο νέο χρηματοδοτικό εργαλείο πέρα – να τονίσω - του επόμενου ευρωπαϊκού προϋπολογισμού του MMF το οποίο θα μπορεί να αξιοποιηθεί για έργα ευρωπαϊκού κοινού ενδιαφέροντος όπως η αεράμυνα ή η άμυνά μας απέναντι σε drones.

Σχετικά με την πρόταση του Αντόνιο Κόστα για αναθεώρηση μεθοδολογίας ως προς τη διεύρυνση, για μετάβαση από τη σημερινή ομοφωνία σε ειδικές πλειοψηφίες και αν υπάρχει κίνδυνος να απωλέσουμε το βέτο σε μία μελλοντική συζήτηση με την Τουρκία, είπε ο πρωθυπουργός:

«Το θέμα αυτό συζητήθηκε ακροθιγώς χθες χωρίς όμως να μπορέσουν να τοποθετηθούν όλες οι χώρες λόγω του περιορισμένου χρόνου.

Η θέση της Ελλάδας είναι απολύτως σαφής. Δεν πρόκειται ποτέ η Ελλάδα να συναινέσει να μην υπάρχει ομοφωνία σε διακριτά στάδια της ενταξιακής διαδικασίας.

Τώρα, αν για κάποια στάδια, όπως για παράδειγμα το άνοιγμα ενός κεφαλαίου μπορεί να απαιτείται ειδική πλειοψηφία, αυτό ενδεχομένως να ήμασταν διατεθειμένοι να το συζητήσουμε.

Θα απαιτείται όμως σίγουρα ομοφωνία για τα κρίσιμα κεφάλαια και προφανώς για την τελική απόφαση ένταξης μιας χώρας στην ΕΕ.,

Άρα σε καμία περίπτωση η Ελλάδα δεν πρόκειται να δεχτούμε - όχι μόνο εμείς αυτό νομίζω είναι και μια θέση που απηχεί πολλούς συναδέλφους μου – τη δυνατότητα ανά πάσα στιγμή να μπορεί να μπλοκάρει τη διαδικασία αν κρίνει ότι αυτή μπορεί να αποβαίνει σε βάρος είτε ευρωπαϊκών είτε και εθνικών συμφερόντων.

Μητσοτάκης: «Ο πληθωρισμός σημαντικά χαμηλότερος του ευρωπαϊκού μέσου όρου»

Όσον αφορά τον πληθωρισμό, επανέλαβε ότι είναι «σημαντικά χαμηλότερος του ευρωπαϊκού μέσου όρου».

«Σίγουρα είναι ένα θετικό νέο το γεγονός ότι για πρώτη φορά ο πληθωρισμός στη χώρα μας είναι σημαντικά χαμηλότερος του ευρωπαϊκού μέσου όρου. Ήταν κάτι που ανέμενα ότι θα συμβεί κάποια στιγμή.

Προφανώς δεν μπορούμε να βγάλουμε ακόμα συμπεράσματα από τα στοιχεία ενός μήνα και μόνο. Αλλά εκτιμώ ότι τα πιο δύσκολα στον πληθωρισμό τα έχουμε δει.

Και σίγουρα αυτή είναι μία θετική εξέλιξη. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι το ζήτημα του κόστους ζωής είναι η πρώτη προτεραιότητα για την κυβέρνησή μας.

Είναι ο λόγος που παρουσίασα στη Θεσσαλονίκη ένα σημαντικό πρόγραμμα στήριξης πραγματικών μισθών για εκατομμύρια συμπολίτες μας.

Αλλά προφανώς οποιαδήποτε αποκλιμάκωση των τιμών αποτελεί μέρος της απάντησης την οποία πρέπει να δώσουμε.

Να προσθέσω ότι είδα με ικανοποίηση οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας να είναι σταθερές σε χαμηλά επίπεδα για δεύτερο συνεχόμενο μήνα.

Πιστεύω πια ότι στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας που παρεμβάσεις που έχουμε κάνει τα τελευταία χρόνια αρχίζουν και αποδίδουν προς όφελος του Έλληνα καταναλωτή.

Και επίσης αναμένω με πολύ ενδιαφέρον τις πρωτοβουλίες του Υπουργείου Ανάπτυξης όχι μόνο για την Ενιαία Αρχή Καταναλωτή που θα θεσμοθετηθεί άμεσα αλλά και πρωτοβουλίες για μειωμένες τιμές σε συγκεκριμένους κωδικούς που έχουν εξαγγελθεί

Όλα αυτά τα μέτρα συνθέτουν ένα πλαίσιο παρεμβάσεων που δείχνουν στους πολίτες ότι ακούμε αυτό που μας λένε.

Ότι η συσσωρευμένη ακρίβεια των τελευταίων ετών σε μεγάλο βαθμό έχει αποδυναμώσει τις αυξήσεις των πραγματικών μισθών και μας ζητούν να κάνουμε κάτι ουσιαστικό γι’ αυτό.

Εξάλλου όλο το σχέδιο που παρουσίασα στη ΔΕΘ στοχεύει στην αντιμετώπιση της ακρίβειας και την ενίσχυση των πραγματικών μισθών.

Εξάλλου τον Νοέμβριο έχουμε την επιστροφή ενός ενοικίου και για χαμηλοσυνταξιούχους 250 ευρώ κάθε χρόνο.»

Μητσοτάκης: «Συμμερίζονται διαχρονικές θέσεις μας για το μεταναστευτικό»

«Η Ευρώπη έχει αλλάξει τη μεταναστευτική της πολιτική τα τελευταία χρόνια σε μεγάλο βαθμό. Και ως αποτέλεσμα συστηματικής εργασίας που έχει κάνει η χώρα μας.

Είμαστε πολύ πιο αυστηροί πια στη φύλαξη των εξωτερικών συνόρων. Δίνουμε πολύ μεγαλύτερη έμφαση στις επιστροφές.

Και πιστεύω ότι οι Ευρωπαίοι εταίροι μας στηρίζουν τις πρωτοβουλίες της ελληνικής κυβέρνησης - θα έλεγα ότι είμαστε πιο μπροστά και από πολλές ευρωπαϊκές χώρες – οι οποίες κινούνται σε μια πολύ απλή λογική:

Αν έρχεται παράνομα στη χώρα μας και δεν δικαιούσαι άσυλο τότε θα στερείσαι της ελευθερίας σου και θα επιστρέφεις πίσω στη χώρα από την οποία ήρθες.

Αν από την άλλη δικαιούσαι άσυλο τότε προφανώς η Ελλάδα θα το χορηγεί με ανθρωπιά και ευαισθησία και θα έχεις τη δυνατότητα να παραμείνεις στην Ελλάδα.

Όμως ταυτόχρονα η Ελλάδα θα εξακολουθεί να δουλεύει σε όλα τα επίπεδα ώστε να εξολοθρεύσει τα άθλια δίκτυα διακινητών που εκμεταλλεύονται τον ανθρώπινο πόνο, είτε αυτά είναι στο Ανατολικό Αιγαίο είτε στη νότια Μεσόγειο, στα νερά ανάμεσα στην Κρήτη και τη Λιβύη.

Είμαι πολύ ικανοποιημένος γιατί η πολύ αυστηρή στάση την οποία τήρησε η κυβέρνησή μας με την προσωρινή αναστολή του ασύλου, αλλά και οι επικοινωνίες που κάναμε με την Ανατολική Λιβύη φαίνεται να έχουν δείξει αποτελέσματα., με σημαντικότατη μείωση των ροών το τελευταίο διάστημα.

Αλλά προφανώς χρειάζεται όχι μόνο ελληνική αλλά και ευρωπαϊκή επιμονή ώστε να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα στη ρίζα του.

Απόλυτα (συμμερίζονται οι ευρωπαίοι τις θέσεις). Και καταλαβαίνουν ότι η Ελλάδα όχι μόνο βρίσκεται στην πρώτη γραμμή αλλά έχει ανοίξει και το δρόμο σε πολλές πολιτικές που τώρα εφαρμόζονται και σε άλλες ευρωπαίκές χώρες.

Σχετικά με το τείχος κατά των drones και το αν μπορεί από το έργο να αποκλειστούν οι χώρες του νότου μετά τις ανησυχίες της Τζόρτζια Μελόνι, ανέφερε:

«Εάν υπάρξει ευρωπαϊκό πρόγραμμα είναι βέβαιο ότι θα καλύπτει τα κενά.

Δεύτερη παρατήρηση: μη νομίζουν οι Έλληνες πο0λίτες ότι ανεξαρτήτως των ευρωπαϊκών προτεραιοτήτων ότι η Ελλάδα δεν φροντίζει από μόνη της να προστατεύεται απέναντι σε τέτοιους κινδύνους.

Πολύ απλά να το πω. Το έχουμε ήδη κάνει.»