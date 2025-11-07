Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην ομιλία του κατά τη δεύτερη ημέρα των εργασιών της Διακυβερνητικής Διατλαντικής Συνεργασίας για την Ενέργεια, η οποία πραγματοποιείται με αφορμή την υπογραφή συμφωνίας ανάμεσα σε ExxonMobil, HELLENiQ Energy και Energean για την έναρξη ερευνητικών γεωτρήσεων στο Μπλοκ 2, στο βορειοδυτικό Ιόνιο.

Ο πρωθυπουργός τόνισε ότι η Ευρώπη παραμένει μεγάλος εισαγωγέας ενέργειας, υπογραμμίζοντας πως οι νέες συμφωνίες «δείχνουν ότι υπάρχει ουσία και σταθερό θεμέλιο πίσω από αυτή τη συνεργασία».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επεσήμανε ότι Ελλάδα και ΗΠΑ μοιράζονται την ευθύνη να προσφέρουν προσιτή και ασφαλή ενέργεια, μακριά από γεωπολιτικές εντάσεις και αστάθεια. «Επενδύσαμε σημαντικά στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, μειώνοντας την εξάρτησή μας από τον λιγνίτη», ανέφερε, προσθέτοντας ότι «για πρώτη φορά το 2024 η Ελλάδα έγινε εξαγωγική χώρα ηλεκτρικής ενέργειας, με έσοδα 112 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ το 2023 είχαμε δαπανήσει 75 εκατομμύρια για εισαγωγές».

Παράλληλα, σημείωσε ότι η χώρα έχει επενδύσει «ουσιαστικά» και στο φυσικό αέριο, εξασφαλίζοντας προβλέψιμη παροχή ενέργειας μέσω της δημιουργίας νέων εργοστασίων και της προώθησης νέων έργων. «Όλα αυτά προσφέρουν ευελιξία όχι μόνο για την Ελλάδα, αλλά και για ολόκληρη τη Νοτιοανατολική Ευρώπη», είπε.

Αναφερόμενος στις υποδομές, ο πρωθυπουργός υπενθύμισε ότι το 2019 οι επενδύσεις στο δίκτυο φυσικού αερίου ανέρχονταν σε μόλις 400 εκατομμύρια ευρώ. «Σήμερα βρισκόμαστε σε φάση εκσυγχρονισμού μέσω της ψηφιοποίησης και παράλληλα υλοποιούμε ένα έργο ύψους 6 δισεκατομμυρίων ευρώ για τη διασύνδεση των νησιών με το εθνικό ενεργειακό δίκτυο», σημείωσε.