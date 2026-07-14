Μητσοτάκης για 34 χρόνια από τη δολοφονία Αξαρλιάν: «Τα φαντάσματα του χτες επιχειρούν να επιστρέψουν και πάλ»

Σήμερα (14/7) είναι η επέτειος των 34 χρόνων από τη δολοφονία του Θάνου Αξαρλιάν και ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανήρτησε, όπως κάθε χρόνο, το δικό του μήνυμα.

Συγκεκριμένα, ανήρτησε στο Facebook: «Πριν από 34 χρόνια η τρομοκρατία δολοφονούσε τον φοιτητή Θάνο Αξαρλιάν. Σήμερα τα φαντάσματα του χτες επιχειρούν να επιστρέψουν και πάλι. Όμως η Δημοκρατία πάντα νικά το μίσος και τη βία. Δεν σας φοβόμαστε!», έγραψε ο Πρωθυπουργός αφήνωντας αιχμές με φόντο τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα και την επίθεση στο σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα στη Θεσσαλονίκη.

Μάλιστα, την ανάρτησή του συνοδεύει μια φωτογραφία του Θάνου Αξαρλιάν.

Με τη σειρά του, και ο Νίκος Δένδιας ανήρτησε στο X: Συμπληρώνονται 34 χρόνια από την ημέρα που ο Θάνος Αξαρλιάν έπεσε νεκρός, στη συμβολή των οδών Καραγιώργη Σερβίας και Βουλής, από τη δολοφονική επίθεση της «17 Νοέμβρη» με ρουκέτα.

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Διατηρούμε τη μνήμη του Θάνου Αξαρλιάν και όλων των θυμάτων της τρομοκρατίας.

Συμπληρώνονται 34 χρόνια από την ημέρα που ο Θάνος Αξαρλιάν έπεσε νεκρός, στη συμβολή των οδών Καραγιώργη Σερβίας και Βουλής, από τη δολοφονική επίθεση της «17 Νοέμβρη» με ρουκέτα. Διατηρούμε τη μνήμη του Θάνου Αξαρλιάν και όλων των θυμάτων της τρομοκρατίας. pic.twitter.com/CCmv76qSEq — Nikos Dendias (@NikosDendias) July 14, 2026