Μητσοτάκης για αγροτικά μπλόκα: «Ναι στον διάλογο, όχι στην αχρείαστη ταλαιπωρία της κοινωνίας»

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξη Τύπου μετά το πέρας της συνόδου κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες ρωτήθηκε μεταξύ άλλων και για τις κινητοποιήσεις των αγροτών που όπως όλα δείχνουν θα κλιμακωθούν το επόμενο διάστημα.

«Κάποιοι αγρότες αισθάνονται την ανάγκη να διαφωνήσουν με τις προτάσεις που έχουν γίνει από την κυβέρνηση. Η κυβέρνηση παραμένει ανοιχτή σε διάλογο. Λέμε ''ναι'' στο διάλογο λέμε όμως ''όχι'' – με κάθε τρόπο και σε κάθε τόνο – στην αχρείαστη ταλαιπωρία της κοινωνίας και στις επιπτώσεις που ένα ενδεχόμενο παρατεταμένο μπλόκο θα έχει στη λειτουργία της οικονομίας. Έρχονται Χριστούγεννα, νομίζω ότι όλοι αντιλαμβάνονται ότι ο κόσμος θέλει να μετακινηθεί, κάποιοι θέλουν να γυρίσουν στα χωριά τους, οι χειμερινοί προορισμοί θέλουν να λειτουργήσουν.

» Και νομίζω αυτό είναι κάτι το οποίο θα λάβουν όλοι πάρα πολύ σοβαρά υπόψη τους. Από εκεί και πέρα η κυβέρνηση έχει σκύψει με προσοχή πάνω στα προβλήματα των αγροτών. Θεωρεί ότι έχει αντιμετωπίσει πολλά από τα δικαιολογημένα αιτήματα. Αλλά προφανώς δεν πρόκειται να ενδώσουμε σε κανέναν, θα έλεγα, μαξιμαλισμό ο οποίος να μας βγάζει από το ευρωπαϊκό πλαίσιο το οποίο είναι πάρα πολύ καθορισμένο και να μας οδηγεί τελικά σε λύσεις οι οποίες δεν μπορούν να γίνουν αποδεκτές ούτε από την κυβέρνηση αλλά ούτε και από την Ευρώπη» τόνισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και πρόσθεσε:

«Από εκεί και πέρα θέλω να τονίσω και να επαναλάβω με κάθε τρόπο ότι η εξυγίανση, η ενσωμάτωση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, για την οποία θα υπάρχει ονομαστική ψηφοφορία αύριο, μάλλον σήμερα, γιατί είναι 4 το πρωί ώρα Ελλάδος, αποτελεί μια δοκιμασία και μια πρόκληση για όλα κόμματα αν πραγματικά εννοούν αυτό το οποίο λένε ότι θέλουν να πάμε σε ένα σύστημα αδιάβλητων επιδοτήσεων και να παίρνουν τις επιδοτήσεις αυτοί οι οποίοι πραγματικά τις δικαιούνται. Οφείλουν να στηρίξουν αυτή τη μεταρρύθμιση και να μη στρουθοκαμηλίζουν και να κρύβουν το κεφάλι τους στην άμμο.

» Ήδη αυτή η μεταρρύθμιση έχει οδηγήσει σε εξοικονομήσεις πόρων. Πόρων οι οποίοι θα ανακατανεμηθούν όπως έχουμε πει στους κτηνοτρόφους μας, οι οποίοι έχουν πραγματική ανάγκη, στους παραγωγούς, στους βαμβακοπαραγωγούς. Και με αυτό τον τρόπο αποδεικνύουμε τελικά στην πράξη αυτό το οποίο λέμε, ότι όχι απλά δεν χάνονται ευρωπαϊκοί πόροι, αλλά τελικά τα χρήματα τα οποία θα περισσέψουν από την εξυγίανση του συστήματος θα τα καρπωθούν αυτοί που τα έχουν πραγματικά ανάγκη».

Τέλος, ερωτηθείς για το ρόλο της Ελλάδας ως «γέφυρας» στην ανατολική Μεσόγειο και τον πιθανό πιο ενεργό ρόλο στη διαμόρφωση της ευρωπαϊκής στάσης για τη Μέση Ανατολή ενόψει της επίσκεψής του τη Δευτέρα στην Ιερουσαλήμ και τη Ραμάλα, ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε:

«Καταρχάς θεωρώ σημαντικό ότι θα επισκεφτώ τη Δευτέρα στα πλαίσια της τριμερούς συνάντησης Ελλάδος - Κύπρου - Ισραήλ και τη Ραμάλα αλλά προφανώς και την Ιερουσαλήμ. Η Ελλάδα είναι μια χώρα που παραδοσιακά διατηρεί στρατηγική σχέση με το Ισραήλ αλλά και εξαιρετικές σχέσεις με την Παλαιστινιακή Αρχή, οπότε θα μας δοθεί η ευκαιρία να συζητήσουμε τον τρόπο με τον οποίο θα περάσουμε από τη φάση της πρώτης πολυπόθητης ανακωχής στα επόμενα στάδια του σχεδίου όπως αυτό τουλάχιστον έχει συμφωνηθεί από όλους τους εμπλεκομένους και να διερευνήσουμε τον ρόλο τον οποίο μπορεί η Ελλάδα να παίξει σε αυτή την κατεύθυνση.

» Σε κάθε περίπτωση θέλω να επαναλάβω ότι το τριμερές σχήμα Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ φέρνει κοντά χώρες που αποτελούν, θα έλεγα, παράγοντες και πυλώνες σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και εκτιμώ ότι οι συζητήσεις οι οποίες θα γίνουν σε αυτήν την συγκυρία, λαμβάνοντας υπόψη και το τι έχει διαμειφθεί στη Γάζα τα τελευταία χρόνια, θα είναι εξαιρετικά σημαντικές».