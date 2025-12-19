Μητσοτάκης για δάνειο-γέφυρα στην Ουκρανία: «Δεν έχει δημοσιονομικές συνέπειες για τα κράτη μέλη»

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο κατέληξε λίγο μετά τις 04:00 σε συμφωνία για τη χορήγηση δανείου ύψους 90 δισεκατομμυρίων ευρώ στην Ουκρανία για τα έτη 2026-2027, μέσω δανεισμού της ΕΕ από τις κεφαλαιαγορές, με υποστήριξη του προϋπολογισμού της Ένωσης.

Δεν επιτεύχθηκε συμφωνία για την αξιοποίηση παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων, ζήτημα που θα συνεχίζουν να συζητούν το επόμενο διάστημα οι ηγέτες.

«Καταρχάς έγινε μια εκτενέστατη συζήτηση που εξέτασε και τις δύο επιλογές χρηματοδότησης της Ουκρανίας που είχε προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θεωρώ ότι η λύση η οποία προκρίθηκε, ένα δάνειο δηλαδή από το περιθώριο του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι αυτό δεν έχει πρακτικά δημοσιονομικές συνέπειες για καμία ευρωπαϊκή χώρα, ήταν η ενδεδειγμένη λύση. Λαμβάνοντας υπόψη τη συνθετότητα και τις νομικές δυσκολίες του εγχειρήματος να αξιοποιηθούν αυτή τη στιγμή οι παγωμένοι ρωσικοί πόροι. Ένα ενδεχόμενο το οποίο δεν αποκλείστηκε στα συμπεράσματα τα οποία συμφωνήσαμε, αλλά χρειάζεται περισσότερο χρόνο επεξεργασίας σε περίπτωση που καταλήξουμε σε αυτή τη λύση» τόνισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης λίγο αργότερα και πρόσθεσε:

«Σε κάθε περίπτωση το μήνυμα που εκπέμπεται από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο είναι ότι η Ουκρανία μπορεί να καλύψει για το άμεσο μέλλον τις χρηματοδοτικές της ανάγκες και ότι η Ευρώπη στέκεται έμπρακτα στο πλευρό της Ουκρανίας, χρησιμοποιώντας όπως είπα το περιθώριο του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού, χωρίς να υπάρχουν πρακτικά δημοσιονομικές συνέπειες για τα κράτη μέλη».

Οι ηγέτες των 27 κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποφάσισαν ομόφωνα να χορηγηθεί άτοκο δάνειο 90 δισεκατομμυρίων ευρώ (105,3 δισεκ. δολαρίων) για να καλυφθούν οι στρατιωτικές και δημοσιονομικές ανάγκες της Ουκρανίας την επόμενη διετία, ανακοίνωσε από την πλευρά του ο γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς.

Η Ουκρανία θα χρειαστεί να αποπληρώσει το δάνειο αυτό μόνο αν η Ρωσία καταβάλει πολεμικές επανορθώσεις, πρόσθεσε ο κ. Μερτς έπειτα από μαραθώνια συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις Βρυξέλλες.

Η ΕΕ επιφυλάσσεται του δικαιώματος να χρησιμοποιήσει κεφάλαια της Ρωσίας που έχουν δεσμευτεί στην δικαιοδοσία της αν η Μόσχα δεν καταβάλει πολεμικές επανορθώσεις, είπε ακόμη ο γερμανός καγκελάριος.