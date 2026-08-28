Μητσοτάκης για ΔΕΗ: «Ασπίδα κατά της ακρίβειας το φθηνότερο ρεύμα - Έρχονται καλοπληρωμένες θέσεις εργασίας»

Στη σημασία μιας ισχυρής και κερδοφόρας ΔΕΗ για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, αλλά και στο αναπτυξιακό μέλλον της Δυτικής Μακεδονίας, αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά την επίσκεψή του στη μονάδα ΣΗΘΥΑ (Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας).

Όπως τόνισε ο Πρωθυπουργός, μία υγιής ΔΕΗ αποτελεί βασικό πυλώνα για τη στήριξη της κοινωνίας και της οικονομίας, καθώς έχει τη δυνατότητα να προσφέρει ανταγωνιστικές τιμές ηλεκτρικού ρεύματος. Υπογράμμισε, μάλιστα, πως αυτό αποτελεί κεντρικό ζητούμενο τη δεδομένη περίοδο, ξεκαθαρίζοντας ότι η απόλυτη προτεραιότητα της κυβέρνησης παραμένει η αποφασιστική αντιμετώπιση της ακρίβειας.

Παράλληλα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έστειλε ένα ισχυρό μήνυμα για την επόμενη μέρα στη Δυτική Μακεδονία. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, η ΔΕΗ πρόκειται να δημιουργήσει πολλές νέες θέσεις απασχόλησης, οι οποίες θα έρθουν να προστεθούν στις πολύ σημαντικές επενδύσεις που ήδη δρομολογούνται στην ευρύτερη περιοχή.

Κλείνοντας, διαβεβαίωσε τους πολίτες ότι μέσα σε λίγα χρόνια το ισοζύγιο απασχόλησης στη Δυτική Μακεδονία θα είναι θετικό. Όπως εξήγησε, ως αποτέλεσμα της ενεργειακής μετάβασης από τον λιγνίτη προς πιο καθαρές μορφές παραγωγής ενέργειας, η περιοχή θα κερδίσει τελικά περισσότερες αλλά και πιο καλοπληρωμένες θέσεις εργασίας από αυτές που χάθηκαν.

Πιο συγκεκριμένα δήλωσε: «Μία υγιής και κερδοφόρος Δ.Ε.Η. επιτρέπει τη στήριξη της κοινωνίας και της οικονομίας με ανταγωνιστικές τιμές ηλεκτρικού ρεύματος - βασικό ζητούμενο σε εποχή που η πρώτη προτεραιότητα της κυβέρνησης είναι αντιμετώπιση της ακρίβειας.

Η ΔΕΗ θα δημιουργήσει πολλές θέσεις απασχόλησης στη Δυτική Μακεδονία που θα προστεθούν στις πολύ σημαντικές επενδύσεις που δρομολογούνται ήδη στην ευρύτερη περιοχή - σε λίγα χρόνια το ισοζύγιο απασχόλησης στη Δυτική Μακεδονία θα είναι θετικό - με περισσότερες και πιο καλοπληρωμένες θέσεις εργασίας από αυτές που χάθηκαν ως αποτέλεσμα της μετάβασης από τον λιγνίτη προς μια μορφή πιο καθαρής παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας».