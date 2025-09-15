Μητσοτάκης για Καραλή: «Πέτυχε να μας σηκώσει μαζί του ψηλά»

Ανάρτηση με αφορμή το ασημένιο μετάλλιο που κατέκτησε ο Εμμανουήλ Καραλής στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου 2025 στο Τόκιο, πραγματοποίησε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Στην ανάρτηση αναφέρει: «Ο Εμμανουήλ Καραλής με ένα ακόμα τεράστιο άλμα, πέτυχε να μας σηκώσει μαζί του ψηλά! Κατέκτησε, έτσι, αργυρό μετάλλιο και στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου στο Τόκιο, σκορπίζοντας ξανά υπερηφάνεια σε κάθε Ελληνίδα και Έλληνα. Συγχαρητήρια, Μανόλο!

Συνέχισε να κατακτάς τους στόχους που θέτεις. Και κράτα για πάντα εκείνο το χαμόγελό σου, που δίνει σε όλους μας χαρά και αισιοδοξία».

Υπενθυμίζεται ότι ο «Μανόλο» ξεπέρασε για άλλη μία φορά φέτος τα 6 μέτρα και εξασφάλισε τη δεύτερη θέση, πίσω από τον ανίκητο Μόντο Ντουπλάντις, ο οποίος βελτίωσε εκ νέου το παγκόσμιο ρεκόρ με 6,30μ.