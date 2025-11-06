Μητσοτάκης για τις έρευνες στο Ιόνιο: «Αξιοποιούμε τον εθνικό μας πλούτο - Είναι ιστορική στιγμή»

Μήνυμα έστειλε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κάνοντας λόγο για «νέο κεφάλαιο στην ενεργειακή ιστορία της Ελλάδας», αναφερόμενος στην υπογραφή της συμφωνίας μεταξύ ExxonMobil, Energean και HelleniQ Energy, για τη συμμετοχή της ExxonMobil στην παραχώρηση του Block 2 στο Ιόνιο Πέλαγος, το τρίτο θαλάσσιο οικόπεδο όπως ανέφερε.

Ο πρωθυπουργός τόνισε πως δεν πρόκειται για μια απλή επένδυση αλλά για μια «ιστορική στιγμή. Μια πράξη ευθύνης και προοπτικής» που θέτει σε πράξη «τη δέσμευσή μας: αξιοποιούμε με σχέδιο και όραμα τον εθνικό μας πλούτο».

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Κυριάκου Μητσοτάκη:

«Σήμερα γράφουμε ένα νέο κεφάλαιο στην ενεργειακή ιστορία της Ελλάδας. Η ExxonMobil, ο αμερικανικός ενεργειακός κολοσσός, επεκτείνει τη δραστηριότητά της στην πατρίδα μας. Ήδη έχει παρουσία σε δύο θαλάσσια οικόπεδα νότια και νοτιοδυτικά της Κρήτης.

Σήμερα κάνει το επόμενο μεγάλο βήμα: μπαίνει και σε ένα τρίτο οικόπεδο, στο Ιόνιο. Με τη νέα συμφωνία, η εταιρεία δεσμεύεται να προχωρήσει σε ερευνητική γεώτρηση άμεσα, είναι μία διαδικασία που μπορεί να ξεκινήσει σε ορίζοντα 18 μηνών.

Δεν είναι απλώς μία ακόμα επένδυση. Είναι η πρώτη ερευνητική γεώτρηση στην πατρίδα μας εδώ και σχεδόν 40 χρόνια. Μια ιστορική στιγμή. Μια πράξη ευθύνης και προοπτικής. Κάνουμε πράξη τη δέσμευσή μας: αξιοποιούμε με σχέδιο και όραμα τον εθνικό μας πλούτο. Για μία Ελλάδα ενεργειακά ασφαλή, γεωπολιτικά ισχυρή και επενδυτικά ελκυστική»