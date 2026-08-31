Μητσοτάκης: «Η αλληλεγγύη μας δεν εξαντλείται στα λόγια» – Σε στρατηγικό επίπεδο οι σχέσεις Ελλάδας-Λιβάνου

Νέα σελίδα στις διμερείς σχέσεις Αθήνας και Βηρυτού σηματοδοτεί η σημερινή συνάντηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον πρόεδρο του Λιβάνου, Τζόζεφ Αούν, στο Μέγαρο Μαξίμου. Με το βλέμμα στραμμένο στην ειρήνη και τη σταθερότητα της ευρύτερης περιοχής, ο Έλληνας πρωθυπουργός ανακοίνωσε, κατά τη διάρκεια των κοινών τους δηλώσεων, την αναβάθμιση της συνεργασίας των δύο χωρών σε στρατηγική σχέση, προδικάζοντας παράλληλα τη δημιουργία ενός Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας.

Σε μια κρίσιμη γεωπολιτική συγκυρία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έστειλε σαφές μήνυμα διπλωματικής στήριξης, ξεκαθαρίζοντας πως η Ελλάδα «υποστηρίζει αδιαπραγμάτευτα την κυριαρχία και την ενότητα του Λιβάνου». Όπως εξήγησε με έμφαση, αναδεικνύοντας τη σημασία της εσωτερικής συνοχής της χώρας, «το ισχυρό κράτος είναι προϋπόθεση για έναν ισχυρό Λίβανο».

Εστιάζοντας στη φλεγόμενη ζώνη της Μέσης Ανατολής, ο πρωθυπουργός τάχθηκε ανοιχτά υπέρ των προσπαθειών αποκλιμάκωσης της έντασης, στηρίζοντας το αμερικανικό σχέδιο διαλόγου. «Χαιρετίζω την προσπάθεια διαπραγμάτευσης με το Ισραήλ με αμερικανική διαμεσολάβηση. Η Ελλάδα είναι έτοιμη να σταθεί δίπλα σε κάθε προσπάθεια αποκλιμάκωσης και αμοιβαίας συνεννόησης», σημείωσε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας μια κρίσιμη παράμετρο: «Η ασφάλεια του Λιβάνου και του Ισραήλ δεν αποτελούν αντικρουόμενους στόχους».

Η διπλωματική σύμπλευση, ωστόσο, συνοδεύεται και από έμπρακτη στρατιωτική υποστήριξη. Ο κ. Μητσοτάκης ανακοίνωσε το δεύτερο κύμα αποστολής στρατιωτικού εξοπλισμού προς τον Λίβανο, στο οποίο εντάσσονται και τεθωρακισμένα οχήματα. «Χαίρομαι για τη δεύτερη αποστολή στρατιωτικού υλικού από την Ελλάδα στον Λίβανο με τα τεθωρακισμένα οχήματα. Είναι μία ακόμη χειροπιαστή απόδειξη ότι η αλληλεγγύη μας δεν εξαντλείται στα λόγια», δήλωσε.

Ξεκαθάρισε, δε, ότι το υπουργείο Εθνικής Άμυνας και οι Ένοπλες Δυνάμεις θα συνεχίσουν να συνδράμουν τις λιβανέζικες δυνάμεις προκειμένου «να μπορέσουν να ασκήσουν κυριαρχία, ειδικά στον λιβανέζικο Νότο».

Κλείνοντας, ο Έλληνας πρωθυπουργός οραματίστηκε μια διαφορετική Ανατολική Μεσόγειο, απαλλαγμένη από συγκρούσεις, μεταφέροντας την κοινή οπτική Αθήνας και Βηρυτού: «Έχουμε συναντίληψη ότι η Ανατολική Μεσόγειος από περιοχή εντάσεων μπορεί να μετατραπεί σε περιοχή συνεργασίας και διασυνδεσιμότητας», ανέφερε.

Στον πυρήνα αυτού του οράματος βρίσκεται η γεωστρατηγική και οικονομική ανάπτυξη, με τον κ. Μητσοτάκη να καταλήγει: «Πιστεύουμε στις ενεργειακές γέφυρες και στις κοινές υποδομές. Φέρνουν πιο κοντά την Ανατολική Μεσόγειο με την Ευρώπη».

«Η χώρα σας θα παραμείνει ψηλά τόσο στην ελληνική όσο και στην ευρωπαϊκή ατζέντα. Η ΕΕ έχει δηλώσει ότι θα δρομολογήσει τις διαδικασίες για τη διαμόρφωση εταιρικής σχέσης με τον Λίβανο και θα επιδιώξουμε οι σχετικές συζητήσεις να εκκινήσουν κατά την ελληνική Προεδρία. Θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε για τη σταθερότητα και την προστασία της κυριαρχίας σας. Αποδίδουμε ξεχωριστή σημασία στις Ένοπλες Δυνάμεις του Λιβάνου ως τον βασικό πυλώνα για την ασφάλειά του», συνέχισε ο πρωθυπουργός.

Ο πρωθυπουργός είπε επίσης μεταξύ άλλων ότι η εδραίωση της ασφάλειας δεν αρκεί από μόνη της και πως η Ελλάδα δηλώνει παρούσα στην προσπάθεια ανοικοδόμησης του Λιβάνου.

«Υπάρχουν σημαντικές προοπτικές για την προσέλκυση επενδύσεων, για την ενίσχυση του εμπορίου», προσέθεσε και μίλησε για τη «συναντίληψη που έχουμε η Ανατολική Μεσόγειος να μετατραπεί από περιοχή εντάσεων σε ένα ειρηνικό χώρο συνεργασίας και διασυνδεσιμότητας».

«Η Ελλάδα πιστεύει στις ενεργειακές γέφυρες και στις κοινές υποδομές που φέρνουν κοντά όχι μόνο τις χώρες της περιοχής αλλά συνολικά την Ανατολική Μεσόγειο με την Ευρώπη. Ο Λίβανος πρέπει να έχει κεντρική θέση με τις αποφάσεις να λαμβάνονται από τους θεσμούς του με γνώμονα το συμφέρον του λαού του. Είμαστε αδερφοί λαοί και σήμερα καλούμαστε να δώσουμε νέα δυναμική σε αυτή τη μακραίωνη συνύπαρξη με το βλέμμα στο μέλλον», υπογράμμισε ο πρωθυπουργός.