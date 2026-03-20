«Η Ελλάδα δεν διαπραγματεύεται με κανέναν την διάταξη των αμυντικών της δυνάμεων» τόνισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε δηλώσεις του μετά το τέλος της Συνόδου Κορυφής, απαντώντας σε ερώτηση για τις αντιδράσεις της Τουρκίας σχετικά με τους πυραύλους Patriot.

Ο πρωθυπουργός ξεκαθάρισε πως οι ισχυρισμοί της Τουρκίας είναι νομικά ανυπόστατοι και άκαιροι.

Επιπλέον, ο κ. Μητσοτάκης, ανέφερε τις ανησυχίες για την ενεργειακή κρίση και τις οικονομικές επιπτώσεις από τις αυξήσεις στις τιμές. Όπως δήλωσε, όσο συνεχίζονται οι συγκρούσεις, τόσο πιο αρνητικές θα είναι οι συνέπειες για την ενέργεια και τις τιμές των καυσίμων και της ηλεκτρικής ενέργειας.

«Υπήρξε μια διατύπωση που ανοίγει την πόρτα για περισσότερη ευελιξία στην λήψη μέτρων εθνικών και ευρωπαϊκών. Η κυβέρνηση είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει τις επιπτώσεις εντός των δημοσιονομικών δυνατοτήτων της», δήλωσε ο πρωθυπουργός μετά το τέλος της Συνόδου Κορυφής των ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Παράλληλα, επεσήμανε την ευρωπαϊκή αλληλεγγύη και την υποστήριξη που προσέφεραν πολλές χώρες, με πρώτη την Ελλάδα, στην Κύπρο, προσφέροντας αεροναυτική υποστήριξη. Όπως ανέφερε, αυτή η βοήθεια συνιστά ουσιαστική ενεργοποίηση της ρήτρας αμυντικής συνδρομής (άρθρο 42, παράγραφος 7 της ΕΕ), δημιουργώντας έτσι μια βάση για τη μελλοντική ανάπτυξη επιχειρησιακών σχεδίων.

«Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και η κ. Κάλλας αναγνώρισαν την ανάγκη για έναν σαφή οδικό χάρτη για την ενεργοποίηση της ρήτρας», τόνισε ο πρωθυπουργός, υπογραμμίζοντας τη σημασία της ενίσχυσης της αμυντικής αυτονομίας της Ελλάδας.

Επιπλέον, σε ότι αφορά τη συζήτηση γύρω από τα συστήματα Patriot στη Σαουδική Αραβία, ο Μητσοτάκης υπενθύμισε ότι αυτά βρίσκονται εκεί από το 2021 και αποτελούν μέρος μιας ευρύτερης στρατηγικής για την προστασία κρίσιμων υποδομών στην περιοχή. Οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις, σύμφωνα με τον πρωθυπουργό, απέδειξαν την επιχειρησιακή τους ετοιμότητα, αποτρέποντας πιθανές επιθέσεις που θα μπορούσαν να εκτοξεύσουν την τιμή του πετρελαίου.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε την πρωτοβουλία της Ελλάδας και της Γαλλίας στην πρόταση για ένα μορατόριουμ που θα αποκλείει οποιαδήποτε πλήγματα κατά ενεργειακών εγκαταστάσεων στην περιοχή του Ιράν και του Κόλπου.