Σε συζήτηση με ιδρυτές ελληνικών νεοφυών επιχειρήσεων τεχνητής νοημοσύνης συμμετείχε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στο πλαίσιο της παρουσίασης του προγράμματος «The Greek AI Accelerator», που υλοποιείται από την Endeavor Greece σε συνεργασία με την κυβέρνηση και την OpenAI.

Ο Πρωθυπουργός συνεχάρη τις 21 startups που επελέγησαν, τονίζοντας πως η διαδικασία ήταν ιδιαίτερα ανταγωνιστική.

«Μετατρέψατε μια ιδέα σε πραγματικό project»

Ανοίγοντας τη συζήτηση, ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε: «Θερμά συγχαρητήρια σε όλες τις εταιρείες οι οποίες επελέγησαν. Ήταν μια δύσκολη διαδικασία, διότι υπήρχε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από το οικοσύστημα των ελληνικών νεοφυών επιχειρήσεων να συνεργαστούν με την OpenAI».

Στάθηκε ιδιαίτερα στη συμβολή της Endeavor και των εμπλεκόμενων φορέων: «Καταφέρατε να μετατρέψετε μια ιδέα που κυοφορήθηκε πριν από κάποιους μήνες σε ένα πραγματικό project, το οποίο αναγνωρίζει τον δυναμισμό του ελληνικού οικοσυστήματος καινοτομίας και προσφέρει πρόσβαση σε πολύ προχωρημένα μοντέλα και σε εκπαίδευση για ζητήματα ασφάλειας».

«Από το 2019 στηρίζουμε συνειδητά την καινοτομία»

Ο Πρωθυπουργός υπενθύμισε ότι η κυβέρνηση έχει επενδύσει συστηματικά στο οικοσύστημα καινοτομίας:

«Από το 2019 κάναμε μια συνειδητή επιλογή να στηρίξουμε έμπρακτα το οικοσύστημα της καινοτομίας. Τα αποτελέσματα είναι θεαματικά, αλλά μπορούμε περισσότερα και καλύτερα».

Αναφέρθηκε στις ανάγκες του κλάδου: «Χρειαζόμαστε περισσότερα επιχειρηματικά κεφάλαια, μεγαλύτερη πρόσβαση σε υπολογιστική δύναμη και υποδομές όπως ο “Δαίδαλος”, καθώς και ένα σαφές κανονιστικό πλαίσιο που θα καθορίζει τι επιτρέπεται και τι όχι».

Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι θα θέσει το ζήτημα της ενιαίας αγοράς στην έκτακτη Σύνοδο Κορυφής για την ανταγωνιστικότητα: «Μιλάμε για 450 εκατομμύρια καταναλωτές, αλλά δεν είναι εύκολο να επιχειρείτε εκτός Ελλάδος.

Πρωτοβουλίες όπως το “28ο νομικό καθεστώς” και η δυνατότητα συμμετοχής σε δημόσιους διαγωνισμούς άλλων χωρών είναι στο επίκεντρο των δικών μου πρωτοβουλιών».

«Έχουμε ταλέντο, πανεπιστήμια, κεφάλαια και διάθεση συνεργασίας»

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξέφρασε την αισιοδοξία του για το ελληνικό οικοσύστημα: «Έχουμε εξαιρετικά δημόσια πανεπιστήμια, πραγματικό ταλέντο, φυσική έφεση στην επιχειρηματικότητα. Έχουμε κεφάλαια, εταιρείες και οργανισμούς όπως η Endeavor που δημιουργούν συνέργειες».

Τόνισε επίσης ότι η κυβέρνηση επιδιώκει να μιλά «τη γλώσσα της καινοτομίας», προσφέροντας δυνατότητες για proof-of-concept έργα με δεδομένα του Δημοσίου, ειδικά σε τομείς όπως η υγεία.

Χρηματοοικονομικός αναλφαβητισμός και νέες πρωτοβουλίες

Με αφορμή startup που δραστηριοποιείται στη χρηματοοικονομική εκπαίδευση νέων, ο Πρωθυπουργός σχολίασε: «Η κοινωνία μας πάσχει από σημαντικό χρηματοοικονομικό αναλφαβητισμό. Η εκπαίδευση στη διαχείριση του χρήματος μπορεί να έχει σημαντικές επιπτώσεις, ακόμη και στην ασφαλιστική συμμόρφωση».

Έφερε ως παράδειγμα το ΤΕΚΑ: «Ελάχιστοι νέοι γνωρίζουν ότι η επικουρική τους σύνταξη πηγαίνει σε έναν αποταμιευτικό “κουμπαρά”. Αν το γνώριζαν, θα σκέφτονταν δύο φορές μια πρόταση για “μαύρη” αμοιβή».

«Η επιχειρηματικότητα έχει απενοχοποιηθεί»

Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στη μεταστροφή της κοινωνικής στάσης απέναντι στην επιχειρηματικότητα: «Το γεγονός ότι αλλάζει η κουλτούρα της χώρας, ειδικά στη νέα γενιά, είναι εντυπωσιακό. Η επιχειρηματικότητα έχει πλήρως απενοχοποιηθεί. Όταν εγώ ήμουν στην ηλικία σας δεν ήταν έτσι».

Θύμισε τις παλιότερες εντάσεις στα πανεπιστήμια: «Έχω φάει γιαούρτια και μου έχουν επιτεθεί με λοστούς. Ευτυχώς αυτά τα αφήσαμε πίσω μας».

Η Ευρώπη πρέπει να καλύψει το χαμένο έδαφος

Ο Πρωθυπουργός μίλησε για την ανάγκη ευρωπαϊκής δράσης: «Η Ευρώπη υπολείπεται των ΗΠΑ και της Κίνας στην ανταγωνιστικότητα. Πρέπει να αναληφθούν συγκεκριμένες πρωτοβουλίες. Δεν χρειάζεται να επινοήσουμε τον τροχό - αρκεί να διαβάσει κανείς τις εκθέσεις Draghi και Letta».

Επισήμανε την ανάγκη απλοποίησης: «Έχουμε παράξει περισσότερη κανονιστική γραφειοκρατία από αυτήν που μπορούμε να καταναλώσουμε. Αυτό κρατάει πίσω την ευρωπαϊκή καινοτομία».

«Η τεχνητή νοημοσύνη πρέπει να συμπληρώνει τον άνθρωπο, όχι να τον υποκαθιστά»

Κλείνοντας, ο Πρωθυπουργός τόνισε τον διπλό του ρόλο: «Οφείλω να βλέπω τον εαυτό μου και ως Έλληνα Πρωθυπουργό που θέλει η Ελλάδα να γίνει πρωταγωνίστρια στην υπεύθυνη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης, αλλά και ως Ευρωπαίο ηγέτη που πρέπει να συμβάλει στη μείωση του χάσματος με τις ΗΠΑ και την Κίνα».

Και κατέληξε: «Η τεχνητή νοημοσύνη πρέπει να είναι εργαλείο που δεν θα υποκαταστήσει τον άνθρωπο, αλλά θα τον συμπληρώσει. Το κανονιστικό πλαίσιο πρέπει να ενθαρρύνει την επιχειρηματικότητα, αλλά και να βάζει κανόνες εκεί που χρειάζεται».