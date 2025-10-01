Μητσοτάκης: «Η Ευρώπη να κινητοποιήσει πόρους για έργα κοινής άμυνας - Αίσθηση κατεπείγοντος»

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προχώρησε σε δηλώσεις προσερχόμενος στην άτυπη σύνοδο κορυφής στην Κοπεγχάγη.

Ο πρωθυπουργός στάθηκε στην ανάγκη η Ευρώπη να κινητοποιήσει άμεσα πόρους για την κοινή ευρωπαϊκή άμυνα καθώς ήρθε η ώρα «να περάσει από τα λόγια στην πράξη». Αναλυτικά, ο πρωθυπουργός δήλωσε:

«Στο έκτακτο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Κοπεγχάγης θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε κρίσιμα ζητήματα για τη γεωστρατηγική ασφάλεια της ευρωπαϊκής ηπείρου».

«Ο συνεχιζόμενος πόλεμος στην Ουκρανία αλλά και η γενικότερη παγκόσμια γεωπολιτική αναταραχή δημιουργούν θα έλεγα την αίσθηση του κατεπείγοντος ως προς την ανάγκη η Ευρώπη επιτέλους να περάσει από τα λόγια στην πράξη ως προς την ενιαία ευρωπαϊκή της θωράκιση», τόνισε.

Στην συνέχεια ο πρωθυπουργός επεσήμανε πως η Ελλάδα ξεπερνά κατά πολύ άλλες ευρωπαϊκές χώρες σε αμυντικές δαπάνες:

«Η Ελλάδα ανήκει στις χώρες εκείνες που εδώ και πολλά χρόνια υποστηρίζουν τις αμυντικές τους δαπάνες σε επίπεδα πολύ υψηλότερα του ευρωπαϊκού μέσου όρου. Και θα εξακολουθούμε να το κάνουμε αυτό, δεσμεύοντας πόρους άνω του 3% του ΑΕΠ για τα επόμενα χρόνια»

Ο πρωθυπουργός ανέδειξε την ανάγκη της ενιαίας ευρωπαϊκής άμυνας με την απόκτηση αντιπυραυλικής προστασίας αναφέροντας:

«Έχει έρθει όμως η ώρα η Ευρώπη πια να κινητοποιήσει ευρωπαϊκούς πόρους για την υποστήριξη ευρωπαϊκών έργων κοινής ευρωπαϊκής άμυνας όπως πχ η αντιπυραυλική προστασία ή όπως το τείχος άμυνας απέναντι σε διείσδυση από drones που είναι ένα από τα σχέδια που έχει προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θα συζητηθούν σήμερα».

«Θέλω να τονίσω ότι οποιοδήποτε κοινό ευρωπαϊκό έργο άμυνας αφορά την Ευρώπη δεν μπορεί να περιορίζεται μόνο στα ανατολικά σύνορα της ηπείρου. Πρέπει να βλέπει την ασφάλεια της Ευρώπης συνολικά. Πρέπει προφανώς να καλύπτονται τα νοτιανατολικά σύνορα αλλά και τα νότια σύνορα ώστε η Ευρώπη να είναι θωρακισμένη έναντι οποιασδήποτε μελλοντικής απειλής», συμπλήρωσε.