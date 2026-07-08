Μητσοτάκης: «Πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι ευαισθησίες όλων των συμμάχων του ΝΑΤΟ»

Σε προκαταρκτικές δηλώσεις πριν την ομιλία του στο βήμα της Συνόδου του ΝΑΤΟ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης προέταξε ξανά την «φερεγγυότητα» της Ελλάδας ως στρατηγικό σύμμαχο στη Μεσόγειο, αναφέροντας:

«Στη Χάγη πέρυσι πήραμε σημαντικές αποφάσεις για τις αμυντικές δαπάνες, η Ελλάδα πέτυχε τον στόχο του 3,5%. 25 δισεκατομμύρια ευρώ για τον εκσυγχρονισμό των Ενόπλων Δυνάμεων».

Μητσοτάκης: «Η Τουρκία μάς απειλεί με πόλεμο»

«Η χώρα είναι αξιόπιστος σύμμαχος. Δαπανούσαμε ακόμη και την περίοδο της κρίσης. Για τη γεωπολιτική κατάσταση, ελπίζω ότι η εκεχειρία ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν θα αντέξει, η διπλωματία θα ξεπεράσει τα αγκάθια, ζούμε σε μια περίοδο αυξημένου κόστους ζωής.

Ερωτηθείς για τις υποσχέσεις του Ντόναλντ Τραμπ στον Ταγίπ Ερντογάν για τα εξοπλιστικά, απάντησε πως «Μπορώ να πω ότι μια συμμαχία πρέπει να στηρίζεται στις σχέσεις καλής γειτονίες, ειδικά όταν η χώρα μου απειλείται με πόλεμο από την Τουρκία αν ασκήσει τα κυριαρχικά της δικαιώματα, πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι όλες οι ευαισθησίες όλων των μελών πρέπει να λαμβάνονται υπόψη.

Είναι χαρά μου που επισκέπτομαι την Άγκυρα και πάντα υποστηρίζω τις καλές σχέσεις με την Τουρκία».