Μητσοτάκης και κυβέρνηση κάνουν νέο κάλεσμα στους αγρότες: «Κόκκινη γραμμή» η μετάβαση ΟΠΕΚΕΠΕ

Έτοιμοι για την εξεύρεση λύσεων για τον πρωτογενή τομέα δηλώνουν ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η κυβέρνηση, στέλνουν όμως ένα τριπλό ξεκάθαρο μήνυμα στα μπλόκα.

Ότι δεν δέχονται ούτε τελεσίγραφα ούτε εκβιασμούς, ότι δεν είναι δυνατόν να γίνουν δεκτά αιτήματα που ενέχουν κίνδυνο δημοσιονομικού εκτροχιασμού ή επιβολής νέων προστίμων στη χώρα και ότι η μετάβαση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ δεν τίθεται υπό διαπραγμάτευση.

Η ανυποχώρητη στάση αγροτών και κτηνοτρόφων πάντως οδηγεί την κατάσταση σε αδιέξοδο. Μετά το «όχι» στο προσκλητήριο του Πρωθυπουργού για μια συντεταγμένη συνάντηση αύριο στο Μέγαρο Μαξίμου και την κλιμάκωση που έδωσαν ως απάντηση στη δήλωσή του ότι «η πόρτα της κυβέρνησης μένει ανοιχτή σε όσους γεωργούς και κτηνοτρόφους θέλουν να συναντηθούν είτε μαζί μου, είτε με τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης και τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης», το κυβερνητικό επιτελείο καλείται να επανασχεδιάσει τη στρατηγική του με στόχο την εκτόνωση.

Σε διελκυστίνδα Μητσοτάκης και αγρότες

Η επικείμενη εορταστική περίοδος άλλωστε αυξάνει την πίεση για ανοιχτούς δρόμους, λιμάνια, αεροδρόμια και τελωνεία. Τον τόνο αναμένεται να δώσει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών σε συνέχεια των μηνυμάτων που εξέπεμψε χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Διάλογος δεν γίνεται με τελεσίγραφα. Και οι λύσεις προκύπτουν μόνο από συζήτηση. Όποιος αρνείται αυτές τις αρχές της λογικής και της Δημοκρατίας αναλαμβάνει μεγάλο βάρος απέναντι στην υπόλοιπη κοινωνία», ήταν το μήνυμα του Πρωθυπουργού, με τον ίδιο να τονίζει ότι τα μπλόκα «υπονομεύουν» τα αιτήματα των αγροτών και να σημειώνει ότι οι καταλήψεις δρόμων και δημόσιων υποδομών «δεν είναι υπεύθυνες ενέργειες. Αλλά κινήσεις που βλάπτουν τη χώρα».

Ο ίδιος άλλωστε διαβεβαίωσε ότι η κυβέρνηση λαμβάνει υπόψιν κάθε δίκαιο αίτημα και «ήδη μελετά μία δέσμη επιπλέον μέτρων ενίσχυσης». Αποσαφήνισε βεβαίως ότι αυτά δεν μπορούν παρά να κινούνται «στο πλαίσιο των δυνατοτήτων της εθνικής οικονομίας και σύμφωνα με τους ευρωπαϊκούς κανόνες» καθώς οτιδήποτε άλλο θα έβρισκε τοίχο στις Βρυξέλλες. Η επισήμανση του κ. Μητσοτάκη πάντως ότι ο διάλογος δεν γίνεται με τελεσίγραφα, ερμηνεύεται ως μήνυμα ότι η ικανοποίηση των αιτημάτων που είναι εφικτά δεν μπορεί να γίνει με τους δρόμους κλειστούς.

Στα μέτρα που εξετάζονται από την κυβέρνηση, πέρα από την παράταση του κλειδωμένου χαμηλού ρεύματος στα 9,2 λεπτά του ευρώ ανά κιλοβατώρα – χωρίς να αποκλείεται και περαιτέρω μείωση της τιμής – και τον επαναπροσδιορισμό των ποσοτήτων αγροτικού πετρελαίου ανά καλλιέργεια για την επιστροφή του ΕΦΚ, στο τραπέζι είναι και μία σειρά από άλλα μέτρα με έμφαση στην αντιμετώπιση των μειωμένων τιμών συγκεκριμένων προϊόντων όπως το βαμβάκι και το σιτάρι καθώς και το γάλα ιδίως στις νησιωτικές περιοχές.

Αυτό άφησε να εννοηθεί ο Κωστής Χατζηδάκης κάνοντας ειδική μνεία κατά την ομιλία του στη Σύνοδο των προέδρων ΔΕΕΠ και ΔΗΜΤΟ της ΝΔ και συμπληρώνοντας πως: «δεν κλείνουμε τα μάτια μας απέναντι σε αυτά τα προβλήματα, όπως δεν κλείνουμε τα μάτια μας απέναντι σε κανένα υπαρκτό πρόβλημα, το οποίο μπορεί να αντιμετωπιστεί και έχουμε μελετήσει λύσεις. Αναζητείται επίσης τεχνικά εγγυημένος τρόπος για την απαλλαγή του φόρου στο πετρέλαιο κίνησης στην αντλία.

Το αίτημα που απορρίπτει από την πλευρά του κατηγορηματικά ο Πρωθυπουργός είναι η μη ένταξη του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, δηλαδή η εξυγίανση του συστήματος καταβολής των αγροτικών επιδοτήσεων, η οποία όπως ξεκαθάρισε είναι «αδιαπραγμάτευτη». Σχολίασε μάλιστα αιχμηρά πως «φαίνεται ότι η τολμηρή αυτή απόφασή μας ξεβόλεψε αρκετούς που είχαν συνηθίσει να δρουν αξιοποιώντας τα κενά και τις δυσλειτουργίες του παλαιού συστήματος», διαμηνύοντας την αποφασιστικότητά του «αυτή η παθογένεια 40 ετών και διακομματικών ευθυνών θα πρέπει να πάψει», ώστε να μη ζουν επιτήδειοι σε βάρος τίμιων επαγγελματιών και του κράτους.

Κατά το κυβερνητικό επιτελείο πάντως η ευθύνη για την απουσία διαλόγου βαραίνει πλέον εμφανώς όσους βρίσκονται στα μπλόκα, καθώς οι αλλεπάλληλες απορρίψεις των εκκλήσεων της κυβέρνησης καταδεικνύουν όπως σημειώνεται αδιαλλαξία και «προσχηματική» διάθεση που εμποδίζει την εξεύρεση λύσεων. «Οι λύσεις δίνονται όταν κάθονται και οι δύο πλευρές στο τραπέζι. Και όχι στις εθνικές οδούς. Καλώ τους αγρότες να ξανασκεφτούν την στάση τους και να αξιοποιήσουν τη μοναδική ευκαιρία να θέσουν τα αιτήματά τους στο ανώτατο πολιτικό επίπεδο», είπε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστας Τσιάρας χθες στη Βουλή.

Αγρότες και κτηνοτρόφοι που παραμένουν στα μπλόκα πάντως δέχονται πλέον πίεση και από τους θεσμικούς φορείς παραγωγής και εμπορίου της χώρας που αντιδρούν στις επιπτώσεις των κινητοποιήσεων στους κλάδους τους. Είναι ενδεικτικό ότι με κοινή τους παρέμβαση χθες ΕΒΕΘ, ΒΕΘ, ΣΒΕ και ΣΕΒΕ, στηλίτευσαν την απόρριψη του διαλόγου με την κυβέρνηση εκ μέρους των μπλόκων, καλώντας τους να επανέλθουν στο θεσμικό διάλογο και σημειώνοντας πως «η αποχή από το διάλογο ισοδυναμεί με αποποίηση συμμετοχής στη λύση» ενώ ταυτόχρονα «το κόστος αυτής της στάσης δεν είναι πολιτικό, είναι οικονομικό και εθνικό». Είχε προηγηθεί ανάλογη ανακοίνωση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων και του Προέδρου του ΕΒΕΑ που έκανε λόγο για «ομηρία της κοινωνίας και της οικονομίας».

Εν μέσω αυτών των αντιδράσεων και με τα Χριστούγεννα να πλησιάζουν, ο Πρωθυπουργός πετάει πίσω το γάντι που του ρίχνει διαρκώς η αντιπολίτευση, ζητώντας μία καθαρή απάντηση στο ερώτημα: «θέλει τους δρόμους κλειστούς ή ελεύθερους σε όλους;».