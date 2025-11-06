Μενού

Μητσοτάκης με την ομογενειακή οργάνωση AHEPA στο Μαξίμου για θέματα της διασποράς

Συνάντηση Μητσοτάκη με την ομογενειακή οργάνωσης AHEPA.

Reader symbol
Newsroom
Μητσοτάκης - ΑΗΕΡΑ
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης με την ομογενειακή οργάνωση ΑΗΕΡΑ | ΓΡ. ΤΥΠΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ
  • Α-
  • Α+

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε σήμερα (06/11) στο Μέγαρο Μαξίμου με αντιπροσωπεία της ομογενειακής οργάνωσης AHEPA.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν θέματα της ελληνικής διασποράς και η συμβολή της στην προώθηση των ελληνοαμερικανικών σχέσεων.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΠΟΛΙΤΙΚΗ