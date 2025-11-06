Μητσοτάκης με την ομογενειακή οργάνωση AHEPA στο Μαξίμου για θέματα της διασποράς

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε σήμερα (06/11) στο Μέγαρο Μαξίμου με αντιπροσωπεία της ομογενειακής οργάνωσης AHEPA.
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν θέματα της ελληνικής διασποράς και η συμβολή της στην προώθηση των ελληνοαμερικανικών σχέσεων.
- Κομμουνιστής - ισλαμιστής που θα μας βάλει «μαντήλες»: Καταρρίπτουμε 4+1 ψέματα για τον Μαμντάνι
- Ξέφυγαν Γιαννούλης και Παππάς on camera: «Είσαι σαλτιμπάγκος και ορντινάντσα» - «Παρακαλάτε στα 4 τον Τσίπρα»
- Γιατί το μακελειό στα Βορίζια δεν αποτελεί βεντέτα: Οι άγραφοι κανόνες που την ορίζουν
- Σίλας Σεραφείμ κατά Ιάσονα Αποστολόπουλου: «Τώρα με την αληθινή γενοκτονία προτίμησες Ισραήλ»
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.