Μητσοτάκης με την ομογενειακή οργάνωση AHEPA στο Μαξίμου για θέματα της διασποράς

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε σήμερα (06/11) στο Μέγαρο Μαξίμου με αντιπροσωπεία της ομογενειακής οργάνωσης AHEPA.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν θέματα της ελληνικής διασποράς και η συμβολή της στην προώθηση των ελληνοαμερικανικών σχέσεων.