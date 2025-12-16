Μητσοτάκης: «Ο ΟΠΕΚΕΠΕ από τις τελευταίες μάχες που δίνουμε με την παλιά Ελλάδα που μας χρεοκόπησε»

«Αυτό το οποίο γίνεται στον ΟΠΕΚΕΠΕ ουσιαστικά είναι μια από τις, θα έλεγα, τελευταίες μάχες που δίνουμε με την παλιά Ελλάδα» δήλωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας στο πρώτο Business Podcast «Θα σας ειδοποιήσουμε» με τους Κωνσταντίνο Κίντζιο και Σπύρο Ανδριανό.

Συγκεκριμένα ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στο πώς μέσα σε μία μέρα είδαμε διαφορετικές Ελλάδες μιλώντας για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

«Την ίδια μέρα έχεις τον Πιερρακάκη να εκλέγεται Πρόεδρος του Eurogroup και τον επονομαζόμενο «Φραπέ» να είναι στη Βουλή με αυτό το οποίο είδαμε, το οποίο νομίζω ότι μας. Δύο Ελλάδες. Ποια Ελλάδα θα υπερισχύσει;

Εγώ ξέρω με ποια Ελλάδα είμαι, ξέρω και για ποια Ελλάδα αγωνίζομαι και ξέρω ότι σε αυτή την προσπάθεια θα υπάρχουν αντιστάσεις, θα υπάρχουν μάχες τις οποίες θα χάσουμε, αλλά τελικά τον πόλεμο θα τον κερδίσουμε. Γιατί ξέρω τελικά ποια είναι η Ελλάδα η οποία εκφράζει τους περισσότερους Έλληνες.

Και να σας πω και κάτι ακόμα -θα έρθω στο θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ, γιατί νομίζω ότι είναι απολύτως κρίσιμο- όταν ξεκινήσαμε να δίνουμε τη μάχη κατά της φοροδιαφυγής, η φοροδιαφυγή είναι η πιο άδικη μορφή κοινωνικής συμπεριφοράς, υπήρχαν αντιδράσεις και είχαμε και κόστος.

Γιατί σου λέει ο άλλος: «Εγώ μπορεί να είμαι κάπως έτσι βολεμένος. Εν πάση περιπτώσει, τι με νοιάζει τι γίνεται παραπέρα; Εγώ να είμαι καλά και η οικογένειά μου εις βάρος του κράτους».

Τώρα που βλέπουμε τα αποτελέσματα αυτής της πολιτικής, ότι φέραμε περισσότερα χρήματα, τα οποία τα επιστρέφουμε, τα επιστρέφουμε με μειώσεις φόρων, τα επιστρέφουμε με επενδύσεις, με καλύτερες δημόσιες υποδομές, αρχίζουν και καταλαβαίνουν ότι αυτό το νέο κοινωνικό συμβόλαιο μπορούμε ενδεχομένως να το συνυπογράψουμε και να ξεπεράσουμε όλη αυτή την έμφυτη καχυποψία, η οποία είναι απότοκο πολλών δεκαετιών συμπεριφορών.

Και αυτό το οποίο γίνεται στον ΟΠΕΚΕΠΕ ουσιαστικά είναι μια από τις, θα έλεγα, τελευταίες μάχες που δίνουμε με την παλιά Ελλάδα. Με μια Ελλάδα η οποία μας πλήγωσε, μας χρεοκόπησε τελικά.

Εγώ θα αναλάβω πλήρως τις ευθύνες μου για το γεγονός ότι δεν μπορέσαμε να κάνουμε αυτή τη μεταρρύθμιση νωρίτερα, παρότι το θέλαμε.

Απάντηση στην ακρίβεια η στήριξη του διαθέσιμου εισοδήματος

«Στις εκλογές του 2023. Είχαμε θέσει κάποιους στόχους και είχα πει από τότε ότι ο πρώτος μου στόχος είναι η βελτίωση των μισθών, των ονομαστικών μισθών αλλά και των πραγματικών μισθών.

Διότι οι άνθρωποι που μας ακούνε ξέρουν καλά ότι ο ονομαστικός μισθός είναι αυτός τον οποίον μπορεί να έχουν συμφωνήσει, ο πραγματικός μισθός είναι αυτά τα οποία μπαίνουν στην τσέπη τους μετά τη φορολόγηση και μετά τις εισφορές.

Είχαμε πει, λοιπόν, για τους ονομαστικούς μισθούς: μέσος μισθός 1.500 ευρώ, μεγαλύτερος αριθμός μισθωτών σε πλήρη απασχόληση και κατώτατος μισθός 950 ευρώ. Θα πετύχουμε αυτούς τους στόχους; Σας λέω με απόλυτη βεβαιότητα και τους δύο.

Όμως αυτό δεν αρκεί, προφανώς. Γι’ αυτό και τα μέτρα τα οποία συζητούμε τώρα στον Προϋπολογισμό έχουν τόσο μεγάλη σημασία, 1,76 δισεκατομμύρια σε φοροαπαλλαγές. Αυτό σημαίνει ότι από τον Ιανουάριο οι πολίτες που μας ακούνε, ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών τους, θα αρχίσουν να βλέπουν αυξήσεις στους πραγματικούς μισθούς. Όσα περισσότερα παιδιά, τόσο μεγαλύτερη η αύξηση.

Οι δε νέοι συμπολίτες μας, κάτω των 25, δεν θα πληρώνουν φόρο εισοδήματος με εισόδημα έως τα 20.000 ευρώ. Πάρτε για παράδειγμα έναν τεχνίτη, ένα παιδί ηλεκτρολόγο 21-22 ετών, που έχει μπει στην αγορά εργασίας νωρίς, αυτός δεν θα πληρώσει καθόλου φόρο εισοδήματος μέχρι τα 25. Και από τα 25 μέχρι τα 30 θα πληρώνει 9%, από εκεί που πλήρωνε 22%. Είναι σημαντικές, δηλαδή, αυξήσεις στους πραγματικούς μισθούς.

Μαγικός τρόπος να συγκλίνουμε με την Ευρώπη, «με έναν νόμο και ένα άρθρο», προφανώς νομίζω ότι όλοι καταλαβαίνουμε ότι δεν υπάρχει. Πρέπει να τρέχουμε με ρυθμούς ανάπτυξης υψηλότερους από την Ευρώπη και πρέπει ό,τι κάνουμε να πατάει σε στέρεα θεμέλια.

Διότι θα ήταν πολύ εύκολο να πούμε ότι και εμείς δίνουμε περισσότερα λεφτά, δίνουμε μεγαλύτερες αυξήσεις. Αυτές, βέβαια, θα τροφοδοτούσαν και τον πληθωρισμό και θα κυνηγούσαμε την ουρά μας. Αλλά αυτή τη συνταγή τη δοκιμάσαμε και μας οδήγησε τελικά στη χρεοκοπία. Οπότε, ό,τι κάνουμε πρέπει να στηρίζεται σε στέρεα θεμέλια», ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ερωτηθείς για το ενδεχόμενο περαιτέρω βελτιώσεων στη φορολόγηση των επιχειρήσεων, ο πρωθυπουργός άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο μείωσης της προκαταβολής φόρου των νομικών προσώπων: «Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να αναγνωρίσουν ότι η φορολογία τους επί διακυβέρνησης ΝΔ είναι σημαντικά μειωμένη. Και επίσης, εισπράττουμε πια και από φόρο εισοδήματος επιχειρήσεων πολλά περισσότερα από αυτά τα οποία εισπράτταμε πριν. Τι σημαίνει αυτό; Ότι οι επιχειρήσεις έχουν κέρδη, έστω και με το παράδειγμα που σας έδωσα πριν κι έστω και με μειωμένους φορολογικούς συντελεστές, μπορούν τελικά να εισφέρουν περισσότερο στον κρατικό προϋπολογισμό. Αυτός είναι ένας ενάρετος κύκλος. Για το ζήτημα της προκαταβολής κρατήστε έναν αστερίσκο να με ξαναρωτήσετε του χρόνου».

Μηδενική ανοχή για παραβατική οδική συμπεριφορά

Μήνυμα μηδενικής ανοχής στέλνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης για την παραβατική οδική συμπεριφορά επισημαίνοντας πως ο συνδυασμός του νέου ΚΟΚ, των αυξημένων ελέγχων και των καμερών θα αλλάξουν τα πάντα και τονίζοντας ότι «οι κλήσεις στους "επώνυμους" δείχνουν ότι δεν υπάρχουν πια δυνατότητες πια παρεμβάσεων: "σβήσε μου την κλήση".