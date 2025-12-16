ΟΠΕΚΕΠΕ: Στον Ευρωπαίο ανακριτή οδηγούνται 8 από τους 16 συλληφθέντες του σκανδάλου

Το κατώφλι του Ευρωπαίου ανακριτή περνούν από το πρωί της Τρίτης (16/12) ανά ομάδες οι 8 από τους 16 Κρητικούς συλληφθέντες, οι οποίοι φέρονται ότι συνέστησαν εγκληματική οργάνωση, που λάμβανε παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ . Η διαδικασία πρόκειται να ολοκληρωθεί την ερχόμενη Πέμπτη.

Όπως αναφέρουν πληροφορίες του ERTnews, σε βάρος των κατηγορουμένων έχει σχηματισθεί δικογραφία με σοβαρά αδικήματα, που μεταξύ άλλων περιλαμβάνει τα κακουργήματα της εγκληματικής οργάνωσης, τις απάτες σχετικά με επιχορηγήσεις και της νομιμοποίησης παράνομων εσόδων, καθώς και άλλα αδικήματα με ψευδείς υπεύθυνες δηλώσεις.

Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, οι περισσότεροι από τους κατηγορουμένους αρνούνται την εμπλοκή τους στο σκάνδαλο.

Οι 16 συλληφθέντες που μεταφέρθηκαν στην Αθήνα από την Κρήτη φέρεται να απέσπασαν τουλάχιστον 1,7 εκ. ευρώ το διάστημα από το 2019 έως το 2025, ενώ στη δικογραφία συμπεριλαμβάνονται και άλλα πρόσωπα τα οποία δεν έχουν συλληφθεί.

Το επόμενο διάστημα η έρευνα της αστυνομίας θα εστιαστεί στο να βρεθούν και οι υπόλοιποι εμπλεκόμενοι που θα κληθούν να δώσουν εξηγήσεις.