Στη Μαδρίτη βρίσκεται ο Έλληνας πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, όπου συναντήθηκε με τον Ισπανό ομόλογό του, Πέδρο Σάντσεθ, πραγματοποιώντας κοινές δηλώσεις που υπογραμμίζουν τη σημασία της διμερούς συνεργασίας.

Οι δύο ηγέτες αναφέρθηκαν σε κρίσιμα ζητήματα, όπως η ενίσχυση των οικονομικών σχέσεων, η αντιμετώπιση του μεταναστευτικού και οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι χώρες του ευρωπαϊκού νότου.

«Με πολύ μεγάλη χαρά βρίσκομαι σήμερα στη Μαδρίτη, 13 χρόνια μετά την τελευταία επίσημη διμερή επίσκεψη Έλληνα Πρωθυπουργού στην Ισπανία. Και η παρουσία μου εδώ σε ένα από τα πρώτα μου ταξίδια για το νέο έτος, δηλώνει, όπως είπε και ο Πέδρο, τη βούληση να ενισχυθούν ακόμα περισσότερο οι πολύ ισχυρές σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών μας», είπε στην αρχή της ομιλίας του ο Κ. Μητσοτάκης.

«Είναι σχέσεις οι οποίες έχουν και ευρωπαϊκό, αλλά έχουν και μεσογειακό αποτύπωμα. Είναι στηριγμένες σε κοινές εμπειρίες, αλλά και σε κοινές αντιλήψεις για το μέλλον της Ευρώπης», τόνισε και πρόσθεσε πως, «η συνάντησή μας πραγματοποιείται σε μία περίοδο πρωτοφανούς διεθνούς αβεβαιότητας, γεωπολιτικών ανατροπών, εστιών κρίσεων…».

Σχετικά με τη Μέση Ανατολή εξήγησε ότι, «ανταλλάξαμε απόψεις για τις τρέχουσες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Παραμένουμε όλοι προσηλωμένοι στην ειρήνη, στη σταθερότητα, σε αυτή την ευαίσθητη ζώνη. Στηρίζουμε την πλήρη εφαρμογή του σχεδίου ειρήνευσης.

Προσβλέπουμε στην ταχεία μετάβαση στη δεύτερη φάση και ταυτόχρονα θεωρούμε τον αφοπλισμό της Χαμάς ως αναγκαία προϋπόθεση για να υπάρξει μακροπρόθεσμη ασφάλεια».

«Εξετάσαμε και τις τελευταίες εξελίξεις στη Βενεζουέλα. Έχοντας την κοινή εκτίμηση ότι προτεραιότητα τώρα αποτελεί η αποκλιμάκωση της έντασης, η ομαλή μετάβαση σε μια νέα διακυβέρνηση με δημοκρατική νομιμοποίηση», τόνισε σχετικά με τη Βενεζουέλα.

«Ελλάδα και Ισπανία είναι δύο χώρες του ευρωπαϊκού Νότου, τα τελευταία χρόνια αναπτύσσονται και ανακάμπτουν δυναμικά ύστερα από μια μακρά περίοδο κρίσεων. Και μοιραζόμαστε την ίδια πεποίθηση ότι η ανάπτυξη πρέπει να είναι κοινωνικά δίκαιη και να μεταφράζεται σε απτά οφέλη για τους πολίτες», ανέφερε επίσης ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Μιλήσαμε για την ενδυνάμωση της οικονομικής συνεργασίας, Ελλάδας και Ισπανίας, μετά από μια περίοδo κρίσεων», τόνισε.

«Σήμερα οι χώρες του Νότου και η Ισπανία και η Ελλάδα πρωταγωνιστούν στην Ευρώπη σε ρυθμούς ανάπτυξης. Το κάνουν όμως με έναν τρόπο ο οποίος είναι δημοσιονομικά υπεύθυνος, μειώνοντας το χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ και δανειζόμενες με επιτόκια τα οποία είναι χαμηλότερα από άλλες χώρες που μπορεί στο παρελθόν να είχαν μια πολύ πιο ισχυρή δημοσιονομική θέση», απάντησε επίσης ο Κ. Μητσοτάκης σε σχετική ερώτηση.

Πέδρο Σάντσεθ: «Η Ελλάδα πέρασε από το να υποφέρει την κρίση του ευρώ στο να προεδρεύει σήμερα»

Καλωσορίζοντας τον Έλληνα πρωθυπουργό, o Πέδρο Σάντσεθ, είπε πως Ελλάδα και η Ισπανία «μοιροιραζόμαστε καλές σχέσεις, αλλά και πολύ καλά οικονομικά δεδομένα. Η Ελλάδα πέρασε από το να υποφέρει την κρίση του ευρώ στο να προεδρεύει σήμερα».

«Πιστεύουμε ότι η συμφωνία της Ένωσης με τη Μερκοσούρ θα μας εξασφαλίσει μεγαλύτερη ευημερία, μεγαλύτερη συνεργασία με αυτήν την περιοχή, τη Νότια Αμερική και την Καραϊβική», τόνισε σε άλλο σημείο.

«Μιλάμε για την ανάπτυξη των χωρών μας η οποία συμβαίνει σχεδόν παράλληλα, αντιμετωπίζοντας και το εξωτερικό μας χρέος. Οπότε κανείς πια δεν μιλά για κίνδυνο για την Ελλάδα ή για την Ισπανία», ανέφερε.

Εξήγησε πως, «είμαστε τα νότια σύνορα της Ένωσης και διαθέτουμε έναν πλήρως λειτουργικό αμυντικό μηχανισμό, καθώς και μέτρα για την μετανάστευση, γιατί αυτή η αλληλεγγύη και η ευθύνη πρέπει να πηγαίνουν χέρι με χέρι».

«Επίσης, είναι πολύ σημαντικές οι πολιτικές αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής», είπε και πρόσθεσε πως «το προηγούμενο καλοκαίρι, η Ισπανία υπέφερε από καταστροφικές πυρκαγιές και υποδεχτήκαμε τους Έλληνες πυροσβέστες που μας βοήθησαν. Πρωθυπουργέ, Κυριάκο, είναι εξαιρετικός ο επαγγελματισμός με τον οποίο συνεργάστηκαν με τους Ισπανούς ομολόγους τους».

«Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, oλόκληρη την ελληνική αντιπροσωπεία και εσένα προσωπικά Κυριάκο, που κάνατε τον κόπο να έρθετε ως εδώ», έκλεισε.