Σαφές μήνυμα στην Τουρκία έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη σημερινή (23/10) Σύνοδο Κορυφής της ΕΕ στις Βρυξέλλες τονίζοντας ότι «δεν πληροί τις προϋποθέσεις για την ένταξη στο πρόγραμμα SAFE», ενώ εξέφρασε την επιθυμία του η τουρκική πλευρά να αλλάξει στάση σχετικά με το casus belli.

«Η Ελλάδα έχει ξεκαθαρίσει ότι αυτή τη στιγμή δεν πληρούνται οι απαραίτητες προϋποθέσεις για να συμμετέχει η Τουρκία» στο πρόγραμμα SAFE, διαμήνυσε από τις Βρυξέλλες, μετά το πέρας της Συνόδου Κορυφής, ο Κυριάκος Μητσοτάκης. «Δεν χρειάζεται να επαναλάβω την πάγια θέση μας ότι όσο οι Τούρκοι έχει εκκρεμές casus belli απέναντι στην Ελλάδα, όσο αμφισβητείται η κυριαρχία ελληνικών νησιών στο Αιγαίο, προφανώς και δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε σε μία τέτοια συμμετοχή» συμπλήρωσε.

Την ίδια ώρα, σημείωσε ότι «ήδη έχουμε κάνει σημαντικά βήματα ως προς την υλοποίηση μιας κοινής ευρωπαϊκής αμυντικής πολιτικής. Θεωρώ πολύ θετικό ότι στον χάρτη της ΕΕ αντιμετωπίζονται ως εμβληματικά έργα οι προτάσεις που ήταν ανέκαθεν εθνική προτεραιότητα».

Παράλληλα, ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε ενδεικτικά την αντιπυραυλική ασπίδα, λέγοντας ότι «πρώτος μαζί με τον Πολωνό πρωθυπουργό είχα παρουσιάσει αυτήν την πρόταση πριν από σχεδόν δύο χρόνια, καθώς και την προστασία όλων των συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης από επιθέσεις drones».

«Στον οδικό χάρτη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εντοπίζονται ως εμβληματικά έργα, προτάσεις που ανέκαθεν αποτελούσαν την ελληνική προτεραιότητα και αναφέρομαι την ανάπτυξη αντιπυραυλικής ασπίδας, την οποία είχα παρουσιάσει πριν από σχεδόν δύο χρόνια, αλλά και την προστασία των συνόρων της ΕΕ από επιθέσεις με drones» συνέχισε ο Έλληνας πρωθυπουργός.

«Είναι σημαντική η αναγνώριση ότι οποιοδήποτε αμυντικό σχέδιο της Ευρώπης πρέπει να καλύπτει όλα τα ευρωπαϊκά σύνορα και όχι μόνο τα ανατολικά» υπογράμμισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Σε ερώτηση για τη συζήτηση, που έγινε στο Ευρωπαικό Συμβούλιο για το στεγαστικό πρόβλημα ο Έλληνας πρωθυπουργός τόνισε ότι «η ελληνική κυβέρνηση έχει ξεδιπλώσει ένα εμπεριστατωμένο σχέδιο για το ζήτημα της στέγης» επικαλούμενος εκ νέου το μέτρο της επιστροφής ενός ολόκληρου ενοικίου στα τέλη Νοεμβρίου. Ο κ. Μητσοτάκης δεν παρέλειψε να εκφράσει την ικανοποίηση του για τη συγκεκριμένη συζήτηση σε ευρωπαικό επίπεδο και υπογράμμισε ότι «η Ευρώπη έχει ρόλο να παίξει δίνοντας μας περισσότερη ευελιξία στην χρήση ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Παραδείγματος χάριν για τις επισκευές σπιτιών χωρίς να είμαστε αυστηρά περιορισμένοι ότι αυτές οι επισκευές θα πρέπει να αφορούν μόνο την ενεργειακή αναβάθμιση. Να αναμένετε εξαγγελίες από την ελληνική κυβέρνηση σε αυτήν την κατεύθυνση. Πιστεύω ότι μπορούμε να βρεθούμε στην πρώτη γραμμή αυτών των πρωτοβουλιών. Εν όψει του επόμενου προυπολογισμού θα πρέπει να εξετάσουμε και ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά εργαλεία για την αντιμετώπιση του προβλήματος της στέγασης.

Σε ερώτηση για την ανταγωνιστικότητα και την πράσινη μετάβαση ο πρωθυπουργός επέμεινε ότι ως προς την ενεργειακή μετάβαση θα πρέπει να είμαστε φιλόδοξοι και ταυτόχρονα ρεαλιστές, ώστε να μην υπονομεύσουμε την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαικής βιομηχανίας και ασφαλώς «να μην να μην προκαλέσουμε κοινωνικές αναταράξεις επιβάλλοντας ένα δυσβάσταχτο κόστος στα νοικοκυριά μας και της επιχείρησης μας».

Επιπλέον, ο Έλληνας πρωθυπουργός τόνισε ότι «υπάρχει μια γενικότερη κατανόηση ότι πρέπει να είμαστε ευέλικτοι και να επιδείξουμε ρεαλισμό και δεν πρέπει να προτάξουμε τον στόχο της κλιματικής ουδετερότητας πέρα και πάνω άλλους στόχους, όπως την ανταγωνιστικότητα και την κοινωνική συνοχή, οι οποίοι και αυτοί θα πρέπει να υπηρετούνται μέσα από τις πολιτικές μας». Εξάλλου ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι στο κείμενο συμπερασμάτων αποτυπώνονται με σαφήνεια οι ελληνικές προτεραιότητες, έτσι όπως τα συμφωνήσαμε ύστερα από μία μακρά συζήτηση και εμφανίστηκε ικανοποιημένος από το αποτέλεσμα το οποίο πετύχαμε.

Τέλος σε ερώτηση για την πρωτοβουλία που ανακοίνωσε πριν από μία εβδομάδα σχετικά με το σχήμα 5Χ5 στην Ανατολική Μεσόγειο ο Έλληνας πρωθυπουργός επεσήμανε ότι «πολύ σύντομα το Υπουργείο Εξωτερικών θα είναι σε θέση να παρουσιάσει έναν πιο σαφή Οδικό Χάρτη για αυτήν την σκέψη την οποία παρουσίασα. Δεν θα πρέπει να μας εκπλήσσει που η Ελλάδα αναλαμβάνει μία τέτοια πρωτοβουλία, καθώς η χώρα μας έχει συμμετάσχει και έχει δρομολογήσει αρκετά πολυμερή σχήματα. Προφανώς και θα είμασταν ανοιχτοί εάν υπάρχουν και άλλες χώρες της Ανατολικής Μεσογείου, που θα ήθελαν να συμμετάσχουν να εξετάσουμε κάτι τέτοιο. Υπάρχει όμως μία απαράβατη προϋπόθεση για να μπορέσει αυτή η πρωτοβουλία να τελεσφορήσει και να καταλήξει τελικά. Ο ένας και απαράβατος όρος είναι ο αδιαπραγμάτευτος σεβασμός στο Διεθνές Δίκαιο και το Δίκαιο της Θάλασσας γιατί θα πρέπει να υπάρχει ένα βασικό πλαίσιο συζητήσεων τόσο για το ζήτημα της οριοθέτησης των θαλασσίων ζωνών, όσο και για άλλα θέματα όπως η αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης».