Μητσοτάκης: «Ουδέν σχόλιο» για Καρυστιανού από Μαξίμου και αιχμές για σενάρια «επιστημονικής φαντασίας»

Την αξιοπιστία της κυβέρνησης και του ίδιου προσωπικά έναντι των σεναρίων «επιστημονικής φαντασίας» των πολιτικών του αντιπάλων και πολιτικών εγχειρημάτων που πιθανόν να επιχειρήσουν να εκφράσουν τη λεγόμενη αντισυστημική ψήφο, αντιπαραβάλλει ο Πρωθυπουργός.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξεκαθάρισε χθες από τη Σπάρτη ότι δεν προτίθεται να μπει στις μυλόπετρες της «τοξικότητας» και έδειξε ότι προτεραιοποιεί την αντιμετώπιση των προβλημάτων των πολιτών, επιδιώκοντας έναν όλο και πιο συχνό απευθείας διάλογο μαζί τους.

«Έχω κάνει συνειδητή επιλογή να μην συναντώμαι στους διαδρόμους της τοξικότητας της αντιπολίτευσης αλλά να προσπαθώ κάθε μέρα να κάνω τις ζωές των πολιτών λίγο καλύτερες», τόνισε, επενδύοντας στα χειροπιαστά έργα και τα παραδοτέα που επίκεινται μέσω της ολοκλήρωσης του Ταμείου Ανάκαμψης.

Αν και επιμένει ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027, έχοντας ήδη δώσει στα στελέχη της ΝΔ τον τόνο για την έναρξη της μάχης με το μήνυμα «ούτε μέρα χαμένη», ο Κυριάκος Μητσοτάκης εντείνει ο ίδιος τις κινήσεις συσπείρωσης της βάσης της ΝΔ αλλά και της κυριαρχίας της ΝΔ στο χώρο του κέντρου με στόχο μια τρίτη αυτοδύναμη κυβερνητική θητεία. Εξ ού και τα διλήμματα τίθενται με μεγαλύτερη ένταση περιγράφοντας εμμέσως μια αναμέτρηση α λα «σταθερότητα ή περιπέτειες».

Γνωρίζοντας, δε, ότι η έλευση των νέων κομμάτων Αλέξη Τσίπρα και Μαρίας Καρυστιανού θα αυξήσουν τον ανταγωνισμό στην αντιπολίτευση, έσπευσε να προειδοποιήσει τους πολίτες να φιλτράρουν τις υποσχέσεις και να ξεκαθαρίσει εκ νέου πως ο ίδιος θα στηρίζει την κοινωνία με συνέπεια χωρίς να διακινδυνεύσει ποτέ τη δημοσιονομική σταθερότητα της χώρας.

«Θα ακούσετε πολλές υποσχέσεις. Θα ακούσετε πολλές δεσμεύσεις. Θα ακούσετε πολλά σχέδια ή σενάρια επιστημονικής φαντασίας. Θα ακούσετε λαγούς με πετραχήλια, ήδη αρχίζετε και τους ακούτε. Τα ίδια είχαμε ακούσει και πριν από αρκετά χρόνια και είδατε πού καταλήξαμε», σημείωσε μιλώντας με πολίτες στη Σπάρτη.

Ως προς τη χθεσινή παρουσίαση του κόμματος της Μαρίας Καρυστιανού στη Θεσσαλονίκη η κυβέρνηση προς ώρας κινείται επισήμως στο «ουδέν σχόλιο» εν αναμονή απόκτησης πιο συγκεκριμένου σχήματος.

Κυβερνητικά στελέχη βεβαίως ιδιωτικά σχολίαζαν τόσο τον ετερόκλητο χαρακτήρα των προσώπων που εμφανίστηκαν από πρώην στελέχη της ΝΙΚΗΣ μέχρι ανθρώπους από τον ευρύτερο εθνικιστικό χώρο, όσο και όσα ακούστηκαν από την κ. Καρυστιανού που παρέπεμπαν - όπως λένε - σε ρητορική της περιόδου των «Αγανακτισμένων» με έντονα αντιμνημονιακά χαρακτηριστικά που δεν συνάδουν με τη σημερινή εποχή.

Σχόλια υπήρξαν και για «φιλορωσικό άρωμα», ενώ στο επίκεντρο βρέθηκε και η μπλούζα του φορούσε στη σκηνή ο Θανάσης Αυγερινός με τις φιγούρες των Ρώσων συγγραφέων Ντοστογιέφσκι, Τολστόι και Τσέχωφ.