Μητσοτάκης: Παρουσίασε τα μέτρα της κυβέρνησης για τους εργαζόμενους με Ακύλα - «Αν δεν το' χω, φέρ'το»

Με αναφορά στη Eurovision η νέα ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη για τα θετικά μέτρα της κυβέρνησης προς τους εργαζόμενους με αφορμή την εργατική Πρωτομαγιά.

Πιο συγκεκριμένα, ο πρωθυπουργός ξεκίνησε το βίντεο στο Instagram αναφέροντας: «Πριν να δούμε αν μας το φέρει ο Akylas, δείτε τι έχουμε φέρει εμείς για τους εργαζόμενους».

Στη συνέχεια ο Κυριάκος Μητσοτάκης άρχισε να απαριθμεί τα μέτρα που έχει λάβει η κυβέρνηση για να ενισχύσει τους εργαζόμενους:

«αύξηση του κατώτατου μισθού από τα 650 ευρώ που ήταν το 2019, στα 920 ευρώ που είναι σήμερα

μείωση της ανεργίας κατά 10 μονάδες, δηλαδή παραπάνω από 550.000 νέες θέσεις εργασίας

μηδενισμό του φόρου για νέους εργαζόμενους κάτω των 25 ετών και τη μείωση φόρων για όλους με έμφαση στις οικογένειες με παιδιά

ξεπάγωμα των τριετών μετά από 12 ολόκληρα χρόνια που σημαίνει επιπλέον αύξηση μισθού

επαναφορά συλλογικών συμβάσεων

μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά 5,4 μονάδες

επέκταση του επιδόματος μητρότητας στον ιδιωτικό τομέα από τους 6 στους 9 μήνες

και ίσως το πιο σημαντικό: την ψηφιακή κάρτα εργασίας για σχεδόν 2 εκατομμύρια εργαζόμενους ώστε να καταγράφονται πραγματικά οι ώρες τις οποίες δουλεύετε».



«Σίγουρα δεν θα τα πεις και λίγα. Επειδή σήμερα θα ακούσετε πολλά εύκολα συνθήματα εντυπωσιασμού αλλά και πολλές ανεφάρμοστες προτάσεις εμείς απαντάμε με το έργο μας» καταλήγει ο πρωθυπουργός.