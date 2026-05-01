Μητσοτάκης: Παρουσίασε τα μέτρα της κυβέρνησης για τους εργαζόμενους με Ακύλα - «Αν δεν το' χω, φέρ'το»

Με αναφορά στη Eurovision η νέα ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη για τα θετικά μέτρα της κυβέρνησης προς τους εργαζόμενους με αφορμή την εργατική Πρωτομαγιά.
Πιο συγκεκριμένα, ο πρωθυπουργός ξεκίνησε το βίντεο στο Instagram αναφέροντας: «Πριν να δούμε αν μας το φέρει ο Akylas, δείτε τι έχουμε φέρει εμείς για τους εργαζόμενους».
Στη συνέχεια ο Κυριάκος Μητσοτάκης άρχισε να απαριθμεί τα μέτρα που έχει λάβει η κυβέρνηση για να ενισχύσει τους εργαζόμενους:
- «αύξηση του κατώτατου μισθού από τα 650 ευρώ που ήταν το 2019, στα 920 ευρώ που είναι σήμερα
- μείωση της ανεργίας κατά 10 μονάδες, δηλαδή παραπάνω από 550.000 νέες θέσεις εργασίας
- μηδενισμό του φόρου για νέους εργαζόμενους κάτω των 25 ετών και τη μείωση φόρων για όλους με έμφαση στις οικογένειες με παιδιά
- ξεπάγωμα των τριετών μετά από 12 ολόκληρα χρόνια που σημαίνει επιπλέον αύξηση μισθού
- επαναφορά συλλογικών συμβάσεων
- μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά 5,4 μονάδες
- επέκταση του επιδόματος μητρότητας στον ιδιωτικό τομέα από τους 6 στους 9 μήνες
- και ίσως το πιο σημαντικό: την ψηφιακή κάρτα εργασίας για σχεδόν 2 εκατομμύρια εργαζόμενους ώστε να καταγράφονται πραγματικά οι ώρες τις οποίες δουλεύετε».
«Σίγουρα δεν θα τα πεις και λίγα. Επειδή σήμερα θα ακούσετε πολλά εύκολα συνθήματα εντυπωσιασμού αλλά και πολλές ανεφάρμοστες προτάσεις εμείς απαντάμε με το έργο μας» καταλήγει ο πρωθυπουργός.
- «Τώρα καταλαβαίνω τους Έλληνες»: Η απογοήτευση τουρίστα για τα 30 ευρώ που έδωσε για να δει την Ακρόπολη
- Η Πρωτομαγιά του '44, οι εκτελέσεις και το «Θυσιαστήριο της Λευτεριάς» στην Καισαριανή
- Πού βρίσκεται σήμερα η Σία Λιαροπούλου - Γιατί εξαφανίστηκε από τη μικρή οθόνη
- Αλεξάνδρα Παναγιώταρου: Πώς ήταν το 2016 λίγο πριν μπει στο My Style Rocks
