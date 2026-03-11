Μητσοτάκης: Προανήγγειλε απαγόρευση στα social για ανήλικους - Όσα είπε για fake news και AI

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συμμετείχε σήμερα σε συζήτηση με τον εκδότη της εφημερίδας ΤΟ ΒΗΜΑ, Γιάννη Πρετεντέρη και τον καθηγητή ψηφιακής Διακυβέρνησης στο Τεχνικό Πανεπιστήμιο του Μονάχου Γιάννη Θεοχάρη, για το διήμερο Athens Alitheia Forum.

Τη διημερίδα διοργάνωσε η Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας και Ενημέρωσης στο ξενοδοχείο Intercontinental για την «αντιμετώπιση των ψευδών ειδήσεων και του τοξικού λόγου».

Σημερινό αντικείμενο του φόρουμ ήταν: «Ανακτώντας την εμπιστοσύνη στην πληροφορία». Υπήρξαν αρκετά τραπέζια συζητήσεων με υπουργούς της κυβέρνησης (σήμερα Κωστής Χατζηδάκης, Κυριάκος Πιερρακάκης, Παύλος Μαρινάκης) δημοσιογράφους, καθηγητές Πανεπιστημίου και επιστήμονες.

Μητσοτάκης για social και ανήλικους - Έρχονται απαγορεύσεις

Ο πρωθυπουργός μίλησε επίσης για τον ρόλο της εκπαίδευσης απέναντι στις νέες προκλήσεις της τεχνητής νοημοσύνης, εκτιμώντας ότι τα νεότερα παιδιά, εφόσον εξοικειωθούν με τα σχετικά εργαλεία, θα μπορούν ευκολότερα να διακρίνουν το ψευδές από το πραγματικό.

Όπως ανέφερε, η κυβέρνηση έχει ήδη προχωρήσει σε σύμπραξη με μεγάλη εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης, ενώ υπογράμμισε την ανάγκη ανάπτυξης μηχανισμών «αυτοάμυνας» απέναντι στις νέες ψηφιακές απειλές.

Παράλληλα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης προανήγγειλε κυβερνητικές ανακοινώσεις εντός του μήνα για τον περιορισμό της πρόσβασης παιδιών κάτω των 15 ετών σε συγκεκριμένες ψηφιακές υπηρεσίες, επισημαίνοντας πάντως ότι η σχετική πρωτοβουλία θα πρέπει να εναρμονιστεί με το ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο.

Μητσοτάκης: «Υπάρχει ψευδής είδηση, όχι ψευδής άποψη»

Αναφερόμενος στην παραπληροφόρηση, ο πρωθυπουργός σημείωσε ότι οι ψευδείς ειδήσεις δεν αποτελούν νέο φαινόμενο, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι έχει αλλάξει ριζικά ο μηχανισμός διάδοσής τους.

Διαβάστε ακόμα: Αιχμές Ανδρουλάκη στο TikTok για Predator: «Η εθνική ασφάλεια, έρμαιο σε παιχνίδια εξουσίας με ευθύνη του ΠΘ»

«Fake news υπήρχαν πάντα, τώρα έχει αλλάξει ο μηχανισμός. Υπάρχει ένα επιχειρηματικό μοντέλο που στηρίζεται στην κατανόηση του πώς δουλεύει ο ανθρώπινος εγκέφαλος. Οι σχετικές πλατφόρμες αυξάνουν το λεγόμενο engagement» είπε.

Πρόσθεσε ακόμη ότι υπάρχει ψευδής είδηση, αλλά όχι «ψευδής άποψη», προειδοποιώντας ότι σε συνδυασμό με τις δυνατότητες που προσφέρει η τεχνητή νοημοσύνη διαμορφώνεται ο κίνδυνος ενός «εκρηκτικού κοκτέιλ», το οποίο μπορεί να δηλητηριάσει τη δημόσια σφαίρα.

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε ακόμη στο τοξικό ψηφιακό περιβάλλον, σημειώνοντας ότι υπάρχουν μέσα ενημέρωσης τα οποία στοχοποιούν πρόσωπα χωρίς να είναι σαφές «ποιος εμφανίζεται από πίσω».

Μάλιστα, έκανε ειδική αναφορά σε μέσα ενημέρωσης που με δημοσιεύματά τους στοχοποίησαν την κόρη του, θέτοντας το ερώτημα πώς μπορεί να υπάρξει προστασία σε ένα περιβάλλον όπου, όπως είπε, συχνά δεν υπάρχει δυνατότητα νομικής αντίδρασης.

«Υπάρχουν ΜΜΕ ένα από αυτά που στοχοποίησε την κόρη μου που δεν εμφανίζεται κανείς από πίσω. Πώς προστατευόμαστε σε αυτό το περιβάλλον που κανείς δεν μπορεί να κινηθεί νομικά. Το θέμα είναι να προστατεύονται τα παραδοσιακά ΜΜΕ» επεσήμανε.

Μητσοτάκης: «Έχω δει δικό μου βίντεο να μιλάω κινέζικα»

Παράλληλα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ενέμεινε στην ανάγκη ανάπτυξης μηχανισμών πιστοποίησης της αυθεντικότητας του περιεχομένου, επισημαίνοντας τη σημασία των watermarks ως εργαλείου που μπορεί να αποδεικνύει τι είναι γνήσιο και τι όχι.

Όπως είπε, απέναντι στις νέες προκλήσεις κρίσιμο ρόλο έχει και η εκπαίδευση της νέας γενιάς. «Την δικιά μας γενιά φοβάμαι περισσότερο. Έχω δει δικό μου βίντεο να μιλάω κινέζικα και να κινώ τα χείλη μου σε άψογη κινέζικη γλώσσα. Είναι οι πρώτες σκέψεις για το πως θα αντιμετωπίσουμε το φαινόμενο αυτό».