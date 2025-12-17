Μητσοτάκης σε Τασούλα για αγρότες: «Συγκρατημένα αισιόδοξος ότι θα έχουμε εκτόνωση κατάστασης»

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εμφανίστηκε συγκρατημένα αισιόδοξος για εκτόνωση των αγροτικών κινητοποιήσεων κατά τη συνάντησή του με τον Κωνσταντίνο Τασούλα.

Πιο συγκεκριμένα, στον διάλογο που είχαν μπροστά στις κάμερες, ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στα μέτρα που ανακοίνωσε την Τρίτη (16/01) από το βήμα της Βουλής για το στεγαστικό και τους αγρότες, ο πρωθυπουργός ανέφερε στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας:

«Τα μέτρα στήριξης που θα υλοποιήσει η κυβέρνηση κινούνται στη σωστή κατεύθυνηση, λαμβάνονται υπόψη κάποια δίκαια αιτήματα. Καθώς πλησιάζουν οι γιορτές ελπίζω σε θετική ανταπόκριση και ότι θα απομακρυνθούν από τα μπλόκα και θα λάβουν υπόψη ότι δεν μπορούν να θέτουν σε κίνδυνο την οικονομική δραστηριότητα και να στερούν από τους πολίτες τη δυνατότητα να επισκεφθούν τα χωριά τους».

Είμαι συγκρατημένα αισιόδοξος ότι θα έχουμε εκτόνωση της κατάστασης. »

Με τη σειρά του, ο κ. Τασούλας είπε σχετικά: «Στο αγροτικό θέμα, θα πρέπει να γίνουν μετακινήσεις αυτές τις μέρες. Εγώ προέρχομαι από κτηνοτροφική οικογένεια, αυτά όλα μπορούν να λυθούν όχι με συγκρουσιακές διαδικασίες αλλά διαδικασίες καταλλαγής και διαλόγου, άλλο να διαφωνούμε άλλο να συγκρουόμαστε.

Νιώθω κι εγώ ότι οδηγούμαστε σε πιο συναινετική εξέλιξη, είναι ευχής έργον.»

Στη συνεχεία και συγκεκριμένα στις 13:00, ο πρωθυπουργός θα υποδεχθεί στο Μέγαρο Μαξίμου τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας.

Αργότερα, θα μεταβεί στις Βρυξέλλες, όπου θα συμμετάσχει στη Σύνοδο Κορυφής ΕΕ - Δυτικών Βαλκανίων.

Τέλος, αύριο Πέμπτη ο πρωθυπουργός θα συμμετάσχει στις εργασίες της Συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.