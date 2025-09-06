Μητσοτάκης: «Σχέδιο που ανακουφίζει πάνω από 4 εκατ. φορολογούμενους - Γκάζι για μία νέα τετραετία»

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης παρουσίασε από το βήμα της 89ης ΔΕΘ, την «πιο τολμηρή φορολογική μεταρρύθμιση στην ιστορία της μεταπολίτευσης», εξαγγέλοντας μία σειρά από μέτρα για νέους, συνταξιούχους, κατοίκους χωριών και ακριτικών νησιών αλλά και για στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων.

Λίγο αργότερα, προχώρησε σε ανάρτηση στα κοινωνικά δίκτυα, όπου κάνει λόγο για ένα σχέδιο «που ανακουφίζει ταυτόχρονα πάνω από 4 εκατομμύρια φορολογούμενους».

Αναλυτικά η ανάρτηση Μητσοτάκη:

«Ανακοινώνουμε σήμερα ένα σχέδιο που ανακουφίζει ταυτόχρονα πάνω από 4 εκατομμύρια φορολογούμενους. Κάτι που σημαίνει αυτόματα και μόνιμη αύξηση εισοδήματος σε μισθωτούς και επαγγελματίες, σε αγρότες και συνταξιούχους. Ιδίως, όμως, στις οικογένειες και τους νέους.

Το σχέδιό μας δρα σε πολλά πεδία. Έχει χρώμα κοινωνικό, αφού αυξάνει το εισόδημα του συνόλου των πολιτών ως ανάχωμα απέναντι στην ακρίβεια. Χρώμα δημογραφικό, μεριμνώντας για την οικογένεια. Χρώμα νεανικό, καθώς απαλλάσσει τους νέους από φορολογικές επιβαρύνσεις. Αλλά και αναπτυξιακό, γιατί στηρίζει τις πιο παραγωγικές δυνάμεις της κοινωνίας.

Οι νέες ρυθμίσεις, όμως, έχουν και χρώμα εθνικό, ενδυναμώνοντας όλες τις συνιστώσες της άμυνας της πατρίδας. Πρόκειται για παράλληλες πρωτοβουλίες τις οποίες διατρέχουν δύο νήματα: η κοινωνική δικαιοσύνη και η εθνική ευθύνη. Σε κοινή τροχιά με τα ζητούμενα της κοινωνίας: οι φόροι μειώνονται δραστικά. Και οι συνταξιούχοι λυτρώνονται από την προσωπική διαφορά.

Απόφασή μου είναι να πατήσουμε γκάζι, ώστε το 2027 να ανατείλει μία νέα τετραετία. Μία τετραετία που θα αγωνιστούμε να αποδειχθεί ακόμη πιο πετυχημένη. Με λιγότερα λάθη και πολύ περισσότερα αποτελέσματα.»