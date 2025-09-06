Η μαντινάδα του Μητσοτάκη στη ΔΕΘ - Ποιος ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ την είπε πρώτος

Μία μαντινάδα, γνωστή στην Κρήτη, που δείχνει πώς πρέπει να αντιμετωπίζεις του αντιπάλους σου γιατί θα τους ξαναβρείς μπροστά σου, χρησιμοποίησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας από το βήμα στη ΔΕΘ.

«Καλοχαιρέτα τον πεζό όταν καβαλικέψεις, για να σε χαιρετά κι αυτός όταν θα ξεπεζέψεις» ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. «Λέμε όλοι στην Κρήτη. Ας τη θυμούνται όλοι καλά αυτή τη μαντινάδα» συμπλήρωσε κερδίζοντας το χειροκρότημα.

Ποιος ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ είχε πει την ίδια μαντινάδα

Την ίδια μαντινάδα, ωστόσο, είχε χρησιμοποιήσει και ένα πολιτικός του αντίπαλος πριν από τρία χρόνια.

Τον Ιούνιο του 2022 σε ανάρτησή του στα social media ο Δημήτρης Παπαδημούλης είχε γράψει: «Είναι η τρίτη και τελευταία θητεία μου σε κοινοβουλευτικά αξιώματα. Μου αρέσει πολύ μια κρητική μαντινάδα, μιας και η σύζυγός μου είναι από την Κρήτη. Λέει "καλοχαιρέτα τους πεζούς όταν καβαλικεύεις, για να σε χαιρετούν κι αυτοί όταν θα ξεπεζεύεις"»!