Μητσοτάκης στη Βουλή: «Η θέση μας είναι σαφής, στηρίζουμε την αποκλιμάκωση και το διεθνές δίκαιο»

Αναφερόμενος στην κλιμάκωση της κατάστασης στη Μέση Ανατολή , άρχισε την ομιλία του στη Βουλή, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, για το νομοσχέδιο του υπουργείου Εσωτερικών για την επιστολική ψήφο στους απόδημους Έλληνες.

«Η Ελλάδα είναι παρούσα με ισχύ όπου την καλεί το εθνικό καθήκον» τόνισε ο πρωθυπουργός, σημειώνοντας πως «η αποστολή στην Κύπρο είναι αμυντική και ειρηνική με στόχο να αποτραπούν απειλητικές ενέργειες».

Αναλυτικά ολόκληρη η ομιλία του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη

Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πριν μιλήσω για το υπό συζήτηση νομοσχέδιο, επιτρέψτε μου μία αναφορά στα όσα δραματικά εξελίσσονται στο Ιράν, στη Μέση Ανατολή και ευρύτερα στην περιοχή μας.

Είναι πολεμικά γεγονότα μεγάλης έκτασης και μεγάλης έντασης, τα οποία προκαλούν ταυτόχρονα απροσδιόριστες οικονομικές συνέπειες, επιβεβαιώνοντας δυστυχώς την εκτίμηση ότι ο χάρτης των παγκόσμιων γεωπολιτικών συσχετισμών διαρκώς μεταβάλλεται και ότι η μόνη βεβαιότητα είναι η διεθνής αβεβαιότητα.

Σε αυτό λοιπόν το εξαιρετικά σύνθετο τοπίο, η θέση της πατρίδας μας είναι σαφής. Υποστηρίζουμε την αποκλιμάκωση των ενεργών συγκρούσεων και την επιστροφή της διπλωματίας με σεβασμό στο διεθνές δίκαιο, με ιδιαίτερη έμφαση στην ελευθερία και στην ασφάλεια της διεθνούς ναυσιπολοϊας είναι μια θέση την οποία εξάλλου διατυπώσαμε αμέσως και στο Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.

Ενώ επίσης η επόμενη μέρα στο Ιράν θα πρέπει να εγγυάται την ελευθερία και την αυτοδιάθεση αυτού του λαού, ο οποίος καταπιέζεται εδώ και δεκαετίες. Παράλληλα με τον απόλυτο έλεγχο και του πυρηνικού, αλλά και του βαλιστικού του προγράμματος, ώστε να πάψει το Ιράν να αποτελεί μία διαρκή απειλή για την περιφερειακή και τη διεθνή ειρήνη.

Από την πρώτη στιγμή η χώρα τέθηκε και σε διπλωματική και σε αμυντική ετοιμότητα. Στο Υπουργείο Εξωτερικών ενεργοποιήθηκε η μονάδα διαχείρισης κρίσεων. Εγκαταστάθηκαν πολλαπλές γραμμές επικοινωνίας σε όλα τα εμπλεκόμενα τα κράτη και είναι δυστυχώς πολλά. Δημιουργήθηκαν πλατφόρμες σε όλα τα κράτη για δηλώσεις επαναπατρισμού και μάλιστα υπάρχει και ένα ειδικό σχέδιο, μόλις αυτό καταστεί εφικτό. Μόλις η ασφάλεια των πτήσεων μπορεί να εξασφαλιστεί και ανοίξουν οι εναέριοι χώροι, να υπάρχει οργανωμένη επιστροφή όσων το επιθυμούν με ευθύνη της πολιτείας.

Ήδη, όπως γνωρίζετε, έχουνε γίνει κάποιοι στοχευμένοι επαναπατρισμοί, η ομάδα νέων του Άρη, μία ομάδα συμπολιτών μας, η οποία εκκενώθηκε από την Βηθλεέμ, μέσω Αιγύπτου και βρίσκεται στο δρόμο της, στο δρόμο της επιστροφής για την πατρίδα μας και αντίστοιχες κινήσεις θα γίνουν και τις επόμενες μέρες.

Θέλω να ζητήσω από τους συμπολίτες μας οι οποίοι βρίσκονται αυτή τη στιγμή στις χώρες του κόλπου να δείξουν υπομονή και κατανόηση, να φροντίσουν πρώτα και πάνω απ’ όλα για την προσωπική τους ασφάλεια και να γνωρίζουν ότι η ελληνική πολιτεία θα μεριμνήσει το συντομότερο δυνατόν, όταν αυτό καταστεί εφικτό, όσοι το επιθυμούν να επιστρέψουν με ασφάλεια στην πατρίδα μας.

Η προσοχή μας βέβαια, ταυτόχρονα, στρέφεται και στην Κύπρο, που αποτελεί τον πυλώνα βραχίονα του Ελληνισμού και δυστυχώς βρίσκεται πολύ πιο κοντά από την Ελλάδα στην εμπόλεμη ζώνη. Έτσι, ύστερα από επικοινωνία μου με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, η Ελληνική πολιτεία έστειλε στην Κύπρο το καμάρι του ελληνικού στόλου, τη Φρεγάτα Κίμων, τη Φρεγάτα Ψαράς και τέσσερα αεροσκάφη F16 Viper.

Η Ελλάδα είναι παρούσα με ευθύνη και ισχύ, όπου την καλεί το εθνικό καθήκον και είναι έτοιμη. Οι αναβαθμισμένες ένοπλες δυνάμεις στην υπηρεσία του οικουμενικού ελληνισμού.

Η αποστολή μας αυτή είναι αποστολή αμυντική και ειρηνική. Γίνεται με βάση τόσο την διμερή, όσο και την ευρωπαϊκή αλληλεγγύη και με έναν στόχο μόνο: να αποτραπούν απειλητικές ενέργειες εναντίον του ανεξάρτητου κράτους της Κύπρου.

Και αυτό νομίζω ότι έχει και την ξεχωριστή του σημασία, διότι καταδεικνύει στην πράξη πώς αντιλαμβανόμαστε την ενδυνάμωση της χώρας μας και ειδικά των ενόπλων δυνάμεών μας τα τελευταία χρόνια, αλλά και τη διπλωματική μας εμβέλεια.

Θέλω να θυμίσω ότι η Ελλάδα πρώτη έσπευσε να συνδράμει την Κύπρο, ακολούθησαν και αυτό νομίζω ότι είναι μια θετική εξέλιξη, διότι καταδεικνύει ότι απειλή κατά της Κύπρου είναι απειλή κατά εδάφους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ακολούθησε και η Γαλλία και ενδεχομένως η Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο, χώρες που και αυτές δήλωσαν ετοιμότητα να αποστείλουν και σκάφη, αλλά και συστήματα αεράμυνας στη Μεγαλόνησο.

Επί της ουσίας τώρα, προφανώς και δεν θα παραθέσω δημόσια όλες τις πλευρές της συνεργασίας μας με τη Λευκωσία. Όπως λιτές σε αυτές τις συγκυρίες πρέπει να είμαι.

Ότι οι αναφορές μας στις ένοπλες δυνάμεις, ασφαλώς και η φρούρηση ευαίσθητων στρατιωτικών υποδομών είναι αυξημένη και το ίδιο ισχύει και από πλευράς Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη σε ό,τι αφορά πιθανούς στόχους συνδεδεμένους με τα αντιμαχόμενα κράτη. Και με βάση τον ίδιο σχεδιασμό, σενάρια εξετάζει και το Υπουργείο Μετανάστευσης, καθώς ξέρουμε καλά ότι δυστυχώς θα ακολουθούν πάντα και μετακινήσεις πληθυσμών, ροές αμάχων, δηλαδή μέσω όμορων χωρών προς την ασφαλέστερη Δύση. Θέλω να είμαι σαφής, κάτι τέτοιο προς το παρόν δεν είναι ορατό.

Επαναλαμβάνω, δεν είναι ορατό. Είναι αναγκαίο όμως η πατρίδα μας να είναι προετοιμασμένη για κάθε πιθανή εξέλιξη σε όλα τα πεδία. Και αυτό ακριβώς κάνει με τρόπο συνεπή, μεθοδικό, αλλά και αθόρυβο όταν αυτό χρειάζεται.

Προφανώς όλες αυτές οι εξελίξεις επηρεάζουν και τη διεθνή οικονομία. Τα ευρωπαϊκά ομόλογα, τις τιμές ενέργειας που κινούνται απότομα προς τα πάνω, όπως πάντα συμβαίνει σε τέτοιες περιπτώσεις.

Γι’ αυτό και τα αρμόδια υπουργεία είναι έτοιμα, εφόσον χρειαστεί, να αναπροσαρμόσουν τις κινήσεις τους και ήδη εξετάζουμε προληπτικά μέτρα ώστε να απορροφηθούν, κατά το δυνατόν, οι όποιες αρνητικές συνέπειες από την κρίση στην οικονομία.

Τυχόν αυξήσεις στα καύσιμα θα πρέπει να τις θεωρούμε δεδομένες. Όμως άλλο οι λελογισμένες αυξήσεις από την αύξηση των τιμών της πρώτης ύλης και άλλο η αχαλίνωτη κερδοσκοπία. Γι’ αυτό και αν απαιτηθεί, θα ληφθούν ειδικά μέτρα για τον έλεγχο ενδεχόμενων υπερβολικών ανατιμήσεων.



Όπως έχω πει στα χαρτογράφητα νερά αυτών των νέων διεθνών ανακατατάξεων, η εσωτερική σταθερότητα της χώρας γίνεται ακόμα περισσότερο προϋπόθεση ασφάλειας αλλά και προόδου. Καλώντας όλους μας σε αυτήν την αίθουσα να αντιληφθούμε ότι είναι καιρός τα μικρά και τα κομματικά να υποχωρούν επιτέλους μπροστά στα μεγάλα και τα εθνικά.



Η αντιπολιτευτική εσωστρέφεια να δώσει τώρα τη θέση της σε μία ευρύτερη οπτική και η συναίνεση που ενώνει να επικρατήσει έναντι των συνθημάτων που διχάζουν. Και ας τα σκεφτούν όλα αυτά και οι επαγγελματίες ανησυχούντες, πότε για την υπεύθυνη θέση της χώρας, πότε και για το διεθνές δίκαιο και ας αντιληφθούν επιτέλους ότι η εξωτερική και η αμυντική.

Ότι η αμυντική πολιτική δεν ασκείται με ιδεολογικά, αλλά ασκείται με εθνικά κριτήρια. Ναι, το Διεθνές Δίκαιο δεν μπορεί να επιστρατεύεται για να δικαιολογεί κρεμάλες δικτατορικών καθεστώτων, ούτε όμως να ακούγονται και θέσεις που ενισχύουν μία γενικευμένη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή. Ένας γενικευμένος πόλεμος στη Μέση Ανατολή, το γνωρίζουμε καλά από την ιστορία.

Από την ιστορία μας δεν παράγει νικητές. Παράγει μόνο αστάθεια, ανθρωπιστικές κρίσεις και αλυσιδωτές συνέπειες, οι οποίες φτάνουν μέχρι την Ευρώπη. Είναι κάτι το οποίο ασταλώς δεν το θέλουμε.

Από το περασμένο Σάββατο έχω επικοινωνήσει με όλους τους ηγέτες χωρών στη Μέση Ανατολή, μεταφέροντας αυτό το μήνυμα για μία ανάγκη αποκλιμάκωσης και επαναφοράς στο δρόμο της διπλωματίας.

Θέλω να εφιστήσω ιδιαίτερα την προσοχή σας στην κατάσταση στο Νότιο Λίβανο. Είχα την ευκαιρία χθες να επικοινωνήσω τόσο με τον πρωθυπουργό Νετανιάχου, όσο και με τον πρόεδρο του Λιβάνου, τον στρατηγό Ζοζέφ Αούν.

Είναι λογικό το Ισραήλ να επιχειρήσει να αντιδράσει σε απρόκλητες επιθέσεις που δέχτηκε από τη Χεζμπολάχ.

Εξίσου όμως αδικαιολόγητη θα ήταν σήμερα μία εκτεταμένη χερσαία επιχείρηση, η οποία ουσιαστικά θα οδηγούσε σε μία ανάφλεξη ενός ακόμα μετώπου στη Μέση Ανατολή, ενισχύοντας ουσιαστικά τη Χεζμπολάχ, δίνοντας στη Χεζμπολάχ, δίνοντάς της πρόσθετα επιχειρήματα. Και με αυτόν τον τρόπο επιχειρεί και η χώρα μας να παίξει έναν ρόλο ευρύτερης σταθερότητας ώστε εκτός.

Ώστε από το κύριο μέτωπο το οποίο αφορά το Ιράν, να μην ανοίξει ακόμα ένα μέτωπο, το οποίο θα είναι ακόμα κοντύτερα στην ελληνική και στην Κυπριακή επικράτεια. Σε κάθε περίπτωση και αντιλαμβάνομαι ότι σήμερα θα τοποθετηθούν και στην ολομέλεια και αρχηγοί των κομμάτων.

Ο Υπουργός Εξωτερικών θα είναι έτοιμος να ενημερώσει θεσμικά και σε μεγαλύτερη λεπτομέρεια και με μεγαλύτερη επιστημονικότητα το ακροατήριο αυτό. αυτό είναι απαραίτητο όλα τα κόμματα. Εγώ είμαι πάντα διαθέσιμος, όπως το έκανα ήδη χθες με τον αρχηγό της αντιπολίτευσης, να ενημερώσω κατ’ ιδίαν τους πολιτικούς αρχηγούς.»