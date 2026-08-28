Μητσοτάκης στη Φλώρινα: «Νέες παραγωγικές επενδύσεις που δημιουργούν καλοπληρωμένες θέσεις εργασίας»

Επίσκεψη πραγματοποίσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης το πρωί της Παρασκευής (28/08) στις εγκαταστάσεις της ΒΙ.ΠΕ. Φλώρινας (Tottis Foods International A.E.).
Σε δηλώσεις του, ανέφερε μετά τη
«Η Δυτική Μακεδονία έχει περάσει τις δικές τις δοκιμασίες», τόνισε ο πρωθυπουργός μετά την επίσκεψη του.
«Μέσα από τη συστηματική στήριξη της κυβέρνησης δρομολογούνται πολλές νέες παραγωγικές επενδύσεις οι οποίες δημιουργούν καλοπληρωμένες θέσεις εργασίας», συμπλήρωσε.
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