Μενού

Μητσοτάκης στη Φλώρινα: «Νέες παραγωγικές επενδύσεις που δημιουργούν καλοπληρωμένες θέσεις εργασίας»

Στις εγκαταστάσεις της ΒΙ.ΠΕ. Φλώρινας βρέθηκε το πρωί της Παρασκευής (28/08) ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Reader symbol
Newsroom
Κυριάκος Μητσοτάκης
Κυριάκος Μητσοτάκης | AP
  • Α-
  • Α+
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του reader.gr στην Google

Επίσκεψη πραγματοποίσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης το πρωί της Παρασκευής (28/08) στις εγκαταστάσεις της ΒΙ.ΠΕ. Φλώρινας (Tottis Foods International A.E.).

Σε δηλώσεις του, ανέφερε μετά τη

«Η Δυτική Μακεδονία έχει περάσει τις δικές τις δοκιμασίες», τόνισε ο πρωθυπουργός μετά την επίσκεψη του.

«Μέσα από τη συστηματική στήριξη της κυβέρνησης δρομολογούνται πολλές νέες παραγωγικές επενδύσεις οι οποίες δημιουργούν καλοπληρωμένες θέσεις εργασίας», συμπλήρωσε.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΠΟΛΙΤΙΚΗ