Ο πρωθυπουργός και πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, Κυριάκος Μητσοτάκης, ανέλυσε τους άξονες της πρότασης για τη Συνταγματική Αναθεώρηση, που προωθείται, κατά τη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του κόμματος.

Μιλώντας στους βουλευτές της ΝΔ, ο κ. Μητσοτάκης όρισε τους έξι άξονες της Αναθεώρησης, με τον πρώτο να έχει να κάνει με την «προστασία των δικαιωμάτων και των συλλογικών αγαθών της νέας εποχής, με έμφαση στην αναγνώριση των προκλήσεων της τεχνητής νοημοσύνης, την αναμόρφωση του πλαισίου της ανώτατης εκπαίδευσης, την κλιματική προστασία και τη διαγενεακή δικαιοσύνη».

Δεύτερος άξονας, αυτός της «δημοκρατικής συμμετοχής, με έμφαση στη δημοκρατική οργάνωση και λειτουργία των πολιτικών κομμάτων, την επιστολική ψήφο και τη συνταγματική σύνδεση του εκλογικού συστήματος με την εύλογη αναλογικότητα και την κυβερνησιμότητα».

Σύμφωνα με τα όσα είπε ο πρωθυπουργός, τρίτος άξονας είναι αυτός της «πολιτειακής και κοινοβουλευτικής λειτουργίας, με έμφαση στην ενίσχυση του θεσμικού ρόλου της Βουλής και του βουλευτή, την πρόβλεψη μίας εξαετούς θητείας για τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και τη συνταγματική κατοχύρωση βασικών αρχών καλής νομοθέτησης».

Τέταρτος και επόμενος αυτός της «λογοδοσίας, της θεσμικής ανεξαρτησίας και της εμπιστοσύνης στη Δικαιοσύνη, με έμφαση στην αναμόρφωση του πλαισίου για την ποινική ευθύνη των υπουργών, την επιλογή της ηγεσίας της Δικαιοσύνης χωρίς κυβερνητική παρέμβαση και την ενίσχυση του ρόλου του Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου κατά τον έλεγχο της συνταγματικότητας των νόμων».

«Πέμπτος είναι ο άξονας της αποτελεσματικής και αξιοκρατικής λειτουργίας του Κράτους και της τοπικής αυτοδιοίκησης, με έμφαση στην εξασφάλιση ίσης πρόσβασης σε δημόσια αγαθά σε όλη την επικράτεια, στον εκσυγχρονισμό του πλαισίου λειτουργίας των Ο.Τ.Α. και στον επανακαθορισμό της έννοιας της μονιμότητας στο Δημόσιο».

Σύμφωνα με τον κ. Μητσοτάκη, επόμενος άξονας της Αναθεώρησης είναι αυτός της «δημοσιονομικής υπευθυνότητας και της φορολογικής ασφάλειας, με έμφαση στην απαγόρευση αναδρομικής επιβολής φόρου ή άλλου οικονομικού βάρους, τη δυνατότητα σταθερού φορολογικού καθεστώτος για στρατηγικές επενδύσεις και τη συνταγματική κατοχύρωση της δημοσιονομικής ισορροπίας».

Κυριάκος Μητσοτάκης | ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI

Τα μηνύματα για ΝΔ και αντιπολίτευση

Συνεχίζοντας την ομιλία του, ο πρωθυπουργός επεσήμανε πως το κόμμα οφείλει να «ανταποκριθεί στη συγκυρία» της εποχής, με λύσεις.

«Για να κερδίσουμε τρίτες συνεχόμενες εκλογές πρέπει να την ιδρώσουμε τη φανέλα και θα την ιδρώσουμε όλοι μαζί. Γι' αυτό είμαι σίγουρος. Το συνέδριό μας ευκαιρία να προβάλλουμε το συγκροτημένο σχέδιό μας για την Ελλάδα της 3ης τετραετίας. Έχει σημασία σε μια εποχή όπου ο τοξικός λόγος της απέναντι πλευράς θα ενταθεί. Κερδίσαμε δύο εκλογές όχι σε λογική σκληρής αντιπαράθεσης με την αντιπολίτευση. Κερδίσαμε επειδή μιλήσαμε στην κοινωνία, επειδή πείσαμε το 2023 ότι αυτά που είπαμε το 2019 τα κάναμε. Και το '27 θα πρέπει να πούμε ότι και πάλι τα κάναμε και έχουμε αξιοπιστία να υλοποιήσουμε όσα λέμε. Δεν έχουμε λόγο να εγκλωβιστούμε σε σκληρό συγκρουσιακό λόγο με μια αντιπολίτευση που δεν έχει σχέδιο. Η αυτοκριτική είναι επιβεβλημένη, απαραίτητη. Είμαστε μια μεγάλη κεντροδεξιά παράταξη, έχουμε αποδείξει ότι μπορούμε να εξελισσόμαστε, να απαντάμε στα ερωτήματα της εποχής όπως η τεχνητή νοημοσύνη. Συναντιούνται στη ΝΔ πολίτες από διαφορετικές αναζητήσεις και ιδεολογικές αναφορές. Και στις επόμενες εκλογές εμάς θα εμπιστευτούν όχι μόνο ως δύναμη σταθερότητας που είναι σημαντική. Έχουμε αποδείξει πως όταν θέλουμε μπορούμε να είμαστε και δύναμη ρήξης και ανατροπής» υπογράμμισε.

Ζήτησε, επίσης, «να μιλάμε στη γλώσσα των πολιτών και όχι κατ' ανάγκη προβάλλοντας τις δικές μας ανησυχίες ή τις δικές μας ανασφάλειες σε μια εσωτερική συζήτηση».

«Η ΝΔ έχει να κάνει πολλά ακόμη για την Ελλάδα του 2030» επεσήμανε.

Ακόμα, κατήγγειλε την αντιπολίτευση για «αμηχανία» και «αδιαφορία για την επόμενη μέρα της χώρας». Αντίθετα, «αγωνιά πώς θα κατασκευάσει σενάρια για να ναρκοθετήσει την αξιοπιστία της κυβέρνησης και το ήθος της ΝΔ. Όλοι οι βουλευτές μας θα βρίσκονται στα ψηφοδέλτια των επόμενων εκλογών εφόσον το επιθυμούν. Είμαστε μία γροθιά και προχωράμε σαν μία γροθιά».

Κάλεσε, δε, για ειλικρινή συνομιλία και «να μην κρύψουμε τυχόν λάθη, αλλά να τις συνοδεύσουμε και με εναλλακτικές προτάσεις».

«Κόκκινη λεπτή γραμμή αυτή που χωρίζει τον προβληματισμό από την εσωστρέφεια» τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος ζήτησε από τους βουλευτές του, «να μιλάμε τη γλώσσα των πολιτών και όχι να προβάλουμε τις δικές μας ανασφάλειες, αποφεύγοντας μια μίζερη εσωστρέφεια».