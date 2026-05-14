Μητσοτάκης: Στο Άαχεν για την τελετή απονομής του βραβείου Καρλομάγνου - Κεντρικός ομιλητής μαζί με τον Μετς

Στο Άαχεν θα βρεθεί σήμερα το πρωί ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, προκειμένου να απευθύνει ομιλία για τον Μάριο Ντράγκι στην τελετή απονομής του βραβείου Καρλομάγνου, μια από τις σημαντικότερες ευρωπαϊκές διακρίσεις με διεθνή απήχηση.

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, η πρόσκληση προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη αντανακλά την αναγνώριση της πορείας της Ελλάδας από το χείλος του γκρεμού σε χώρα δημοσιονομικής και μεταρρυθμιστικής αξιοπιστίας στην Ευρώπη, η οποία έχει επανατοποθετηθεί στο κέντρο των ευρωπαϊκών συζητήσεων και αποφάσεων.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Καγκελάριος της Γερμανίας Φρίντριχ Μερτς θα είναι οι δύο κεντρικοί ομιλητές της τελετής, που θα πραγματοποιηθεί στο Δημαρχείο του Άαχεν, σε μια κομβική οικονομική και γεωπολιτική συγκυρία για την Ευρώπη.

Στην ομιλία του – ενώπιον της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν και του Πρώην Προέδρου της Κομισιόν Ζαν Κλοντ Γιούνκερ – ο Πρωθυπουργός αναμένεται να συνδέσει το μήνυμα του Μάριο Ντράγκι για την ανάγκη ενίσχυσης της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας με τις προκλήσεις της Ε.Ε. στην άμυνα, την ενέργεια, την στρατηγική αυτονομία, προβάλλοντας παράλληλα την ελληνική εμπειρία ως παράδειγμα μετασχηματισμού εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

«Η συμμετοχή του Κυριάκου Μητσοτάκη συνδέεται στενά με τη βιογραφία και το έργο του φετινού βραβευμένου: κατά την κρίση χρέους της Ευρωζώνης, η Ελλάδα βρέθηκε στο επίκεντρο των εντάσεων που κλόνισαν την εμπιστοσύνη στο κοινό νόμισμα και συνολικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπό την κυβέρνηση Mητσοτάκη, η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια έδειξε εντυπωσιακά πώς οι μεταρρυθμίσεις, η οικονομική ανάκαμψη και μια φιλοευρωπαϊκή ατζέντα μπορούν να συμβαδίζουν.

Η χώρα αποτελεί σήμερα χαρακτηριστικό παράδειγμα του πώς η πολιτική σταθεροποίησης που συνέβαλε να διαμορφωθεί ο Ντράγκι μπορεί μακροπρόθεσμα να δημιουργήσει νέες προοπτικές για ανάπτυξη, επενδύσεις και κοινωνική αισιοδοξία», αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση του Δημαρχείου του Άαχεν.

Παράλληλα, ο Δήμαρχος Michael Ziemons δήλωσε: «Η υποδοχή του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Άαχεν έχει υψηλό συμβολισμό. Η Ελλάδα ήταν κάποτε το προβληματικό παιδί της Ευρωζώνης – σήμερα είναι ένα εντυπωσιακό παράδειγμα ανανέωσης και σταθερότητας. Το ότι ο Έλληνας πρωθυπουργός εκφωνεί μία από τις επίσημες ομιλίες προς τιμήν του Μάριο Ντράγκι καταδεικνύει τη συγκεκριμένη επίδραση που μπορούν να έχουν η ευρωπαϊκή αλληλεγγύη, οι θαρραλέες μεταρρυθμίσεις και η συνετή νομισματική πολιτική».