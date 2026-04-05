Μητσοτάκης στο Μεσολόγγι: «Κάποτε ήμασταν μικρό κράτος, τώρα είμαετε κυρίαρχοι, με απόρθητα σύνορα»

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, εκφωνώντας τον πανηγυρικό λόγο της ημέρας στον Κήπο των Ηρώων στο Μεσολόγγι, με αφορμή τους εορτασμούς για την συμπλήρωση 200 χρόνων από την «Έξοδο», τόνισε μεταξύ άλλων:

«Παρά τις δυσκολίες πραγματοποιούμε και εμείς με τη σειρά μας τη δικιά μας έξοδο από μία Ελλάδα χαμηλών προσδοκιών σε εκείνη των μεγάλων διεκδικήσεων και των υψηλών απαιτήσεων, μακριά από το σκοτάδι της τοξικότητας και την καθήλωση της εσωστρέφειας σε μία προσπάθεια ωστόσο που προϋποθέτει και σήμερα ενότητα, σιγουριά και πολιτική ωριμότητα».

Όπως πρόσθεσε, «εντός των τειχών του Μεσολογγίου είχαμε ένα μοναδικό παράδειγμα ενότητας και αλληλεγγύης που τα κράτησε για καιρό όρθια. Άνθρωποι με διαφορετική καταγωγή, με διαφορετική ιδιοσυγκρασία και σκέψη ορκίστηκαν να καταστείλουν τις όποιες προσωπικές τους φιλοδοξίες και να εξορίσουν κάθε διαμάχη».

Μητσοτάκης: «Σήμερα είμαστε κυρίαρχο κράτος»

«Διαμόρφωσαν έτσι ένα ξεχωριστό ορόσημο ομόνοιας, για αυτό ακριβώς μίλησα για τα πολλά και παράλληλα μηνύματα που εκπέμπει τούτος ο τόπος. Μηνύματα μαζικής δράσης, προσωπικής υπέρβασης και συνειδητής ενότητας. Μηνύματα δηλαδή που απέκτησαν εμβέλεια πέρα από τον χώρο από όπου πήγαζαν σμιλεύοντας την ιστορία, ώστε οι πράξεις της συγκεκριμένης περιόδου να γίνουν τελικά σύμβολα διαχρονικά».

«Σίγουρα», συνέχισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, «πριν από δύο αιώνες η Ελλάδα ήταν ένα μικρό έθνος, δεν είχε καν συγκροτηθεί σε κράτος που ζητούσε με αγωνία τότε τη βοήθεια των μεγάλων δυνάμεων για να δικαιωθεί ο αγώνας της» και συμπλήρωσε:

«Σήμερα είμαστε ένα κυρίαρχο κράτος με σημαντικό ευρωπαϊκό και διεθνές εκτόπισμα, με απόρθητα σύνορα και με πανίσχυρες Ένοπλες Δυνάμεις. Με μία δυναμική οικονομία που στηρίζει όσο καλύτερα μπορεί την κοινωνία, αλλά και με ενωμένους τους πολίτες της.

Αυτή η αναβαθμισμένη θέση, μάς επιτρέπει να είμαστε παρόντες όπου μας χρειάζεται ο Ελληνισμός, κάτι που αποδείξαμε πρόσφατα με την άμεση υποστήριξη μας στην Κύπρο απέναντι στους κινδύνους από τη σύρραξη στο Ιράν, παραμένοντας ένας πυλώνας σταθερότητας σε ένα κόσμο αστάθειας και μία χώρα σε αναπτυξιακή τροχιά εν μέσω ενός αβέβαιου διεθνούς περιβάλλοντος».

«Το Μεσολόγγι», όπως σημείωσε ο πρωθυπουργός, «μας καλεί συνεπώς να σκεφτούμε ότι η ελευθερία και η δημοκρατία δεν είναι ποτέ δεδομένες, είναι ζωντανοί οργανισμοί που χρειάζονται φροντίδα, κάτι που σημαίνει και συμμετοχή και ευθύνη».