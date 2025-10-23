Μητσοτάκης στο Politico: «Χρειαζόμαστε ευρωπαϊκή χρηματοδότηση για την άμυνα»

Ο Έλληνας πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε την Πέμπτη (23/10) στο Politico, πριν από τη σύνοδο κορυφής της Ε.Ε., ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να αναλάβει μεγαλύτερο ρόλο στη χρηματοδότηση της αυξημένης στρατιωτικής δαπάνης των κρατών-μελών, προτείνοντας κοινή ευρωπαϊκή δανειοληψία για αμυντικά προγράμματα.

Ο πρωθυπουργός δήλωσε ότι θα χρησιμοποιήσει τη συνάντηση στις Βρυξέλλες για να ζητήσει από την Ε.Ε. να προχωρήσει πιο αποφασιστικά, σε μια περίοδο που – όπως είπε – «βρισκόμαστε σε ένα κρίσιμο σημείο καμπής, όπου συνειδητοποιούμε πως πρέπει να αναλάβουμε μεγαλύτερη ευθύνη για την ευρωπαϊκή άμυνα».

Η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, αλλά και οι πρόσφατες παραβιάσεις του ευρωπαϊκού εναέριου χώρου από ρωσικά drones και μαχητικά, έχουν ενισχύσει την αίσθηση επείγοντος για τη συλλογική ασφάλεια της Ευρώπης.

«Το επιχείρημά μου είναι απλό — αν η άμυνα αποτελεί το ύψιστο ευρωπαϊκό δημόσιο αγαθό, τότε χρειαζόμαστε ευρωπαϊκές δομές και ευρωπαϊκή χρηματοδότηση για να αναπτύξουμε τις αμυντικές μας δυνατότητες», δήλωσε ο Μητσοτάκης σε συνέντευξή του στο POLITICO.

Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Υπάρχει ένας “ελέφαντας στο δωμάτιο”. Δεν το λέμε ανοιχτά, αλλά μπορούμε να φανταστούμε ένα σενάριο όπου θα υπάρξει κοινό ευρωπαϊκό ταμείο δανεισμού για τη στήριξη αμυντικών έργων; Εγώ θα το υποστήριζα πλήρως, εφόσον πρόκειται για έργα που αποτελούν πραγματικά ευρωπαϊκό δημόσιο αγαθό».

Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι η Ευρώπη πρέπει να αξιοποιήσει κοινά κονδύλια για δράσεις που τα κράτη δεν μπορούν να υλοποιήσουν μόνα τους σε εθνικό επίπεδο.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ήδη προτείνει να χαλαρώσουν οι δημοσιονομικοί κανόνες ώστε οι χώρες να μπορούν να δανείζονται περισσότερα για τον επανεξοπλισμό τους. Ωστόσο, οι χώρες παραμένουν διχασμένες ως προς την ιδέα της κοινής ανάληψης χρέους. Παρά το γεγονός ότι έχουν εντοπιστεί πιθανά διασυνοριακά προγράμματα, όπως μέτρα κατά των drones, οι επενδύσεις επαφίενται κυρίως στις εθνικές κυβερνήσεις.

«Η πρόκληση είναι αν μπορούμε να έχουμε επιπλέον χρηματοδότηση, συνδεδεμένη με προϋποθέσεις που θα μας ωθήσουν προς μια καλύτερη προετοιμασία — δηλαδή κοινές προμήθειες, ανάπτυξη νέων τεχνολογιών, ειδικά drones και τεχνητή νοημοσύνη», σημείωσε ο Μητσοτάκης, προσθέτοντας ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και οι θεσμοί της Ε.Ε. πρέπει να έχουν ενεργό ρόλο σε αυτό.

Σύμφωνα με προσχέδιο κοινής δήλωσης των 27 κρατών-μελών ενόψει της συνόδου, η Ε.Ε. θα συμφωνήσει να «κατευθύνει όλο και περισσότερο τις επενδύσεις στην άμυνα προς την κοινή ανάπτυξη, παραγωγή και προμήθεια».

Ωστόσο, χώρες με συντηρητική δημοσιονομική πολιτική, όπως η Ολλανδία, αντιτίθενται παραδοσιακά στη δημιουργία νέων μηχανισμών κοινής δανειοληψίας για την ενίσχυση των αμυντικών δυνατοτήτων άλλων κρατών.

Παράλληλα, ο Μητσοτάκης έστειλε και μήνυμα σχετικά με τις περιβαλλοντικές πολιτικές της Ε.Ε., καθώς η πρόεδρος της Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν δέχεται πιέσεις από χώρες που θεωρούν ότι οι «πράσινοι» στόχοι ζημιώνουν τις οικονομίες τους.

«Έχω πει ξεκάθαρα — η πράσινη μετάβαση δεν μπορεί να είναι αυτοσκοπός», δήλωσε. «Αλλιώς, μπορεί κάποια στιγμή να καταλάβουμε ότι τρέχουμε λάθος αγώνα. Πρέπει να υπάρχει ισορροπία με την ανταγωνιστικότητα και να ενισχύεται, ή τουλάχιστον να μην υπονομεύεται, η κοινωνική συνοχή».

Κατέληξε λέγοντας:

«Το τελευταίο 10-20% της πράσινης μετάβασης είναι τρομακτικά ακριβό και δεν διαθέτουμε ακόμη τις απαραίτητες τεχνολογίες για να το επιτύχουμε».