Στο πλαίσιο του 16ου Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ξεκαθάρισε ότι οι εθνικές εκλογές θα διεξαχθούν το 2027. Κατά την ομιλία του, ευχαρίστησε τον πρόεδρο του ΕΛΚ για την παρουσία του, υπογράμμισε τους ισχυρούς δεσμούς μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου, έκανε μια σύντομη αναφορά στη Eurovision, ενώ έστειλε και ένα σαφές μήνυμα προς την αντιπολίτευση, τονίζοντας ότι «κοινός εχθρός μας είναι τα προβλήματα των πολιτών».

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στο γεγονός ότι η Ελλάδα αναλαμβάνει την προεδρία της ΕΕ το δεύτερο εξάμηνο του 2027. Όπως επεσήμανε χαρακτηριστικά:

«Στις εκλογές του 2027 οι Έλληνες πολίτες θα επιλέξουν ποιος πρωθυπουργός και ποια κυβέρνηση μπορούν να εκπροσωπήσουν επάξια τη χώρα σε αυτή την κρίσιμη ευρωπαϊκή υποχρέωση.»

Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε επίσης στις μεγάλες προκλήσεις που έρχονται στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, όπως η στρατηγική αυτονομία της Ευρώπης, η κοινή άμυνα και ο νέος ευρωπαϊκός προϋπολογισμός που πρέπει να συμφωνηθεί άμεσα. Κλείνοντας, διαβεβαίωσε ότι η Ελλάδα, μέσω του ΕΛΚ, θα πρωταγωνιστήσει στις συζητήσεις αυτές, στηρίζοντας μια ισχυρή Ευρώπη που αναγνωρίζει και ενισχύει τα βήματα προόδου της χώρας μας.

Επίσης ο πρωθυπουργός εξέφρασε την ικανοποίησή του γιατί όπως είπε τα αδελφά κόμματα της Ευρώπης θα κάνουν ότι μπορούν να στηρίξουν την υποψηφιότητα του Akyla στην Eurovision.

«Παρότι είμαστε ανταγωνιστικοί με την αδερφή Κύπρο, αγαπητέ μου Νίκο, είμαι σίγουρος ότι η αμοιβαία στήριξη, η οποία πάντα εκδηλώνεται στο πλαίσιο της Eurovision, θα συνεχίσει και σήμερα. Μόνο που η παρουσία σου εδώ σηματοδοτεί κάτι πολύ περισσότερο» είπε.

«Και θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να σε ευχαριστήσω για τα πολύ θερμά σου λόγια και στη Βουλή των Ελλήνων σε μια πολύ σημαντική συνεδρίαση, αλλά και σήμερα στο Συνέδριό μας. Η αναγνώριση των πολύ στενών δεσμών Ελλάδας και Κύπρου ως αποτέλεσμα μιας αυτονόητης ενέργειας στήριξης της Κυπριακής Δημοκρατίας από την Ελλάδα πιστεύω ότι έδρασε ως καταλύτης έτσι ώστε οι ψυχικοί δεσμοί μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου να μην είναι ποτέ ισχυρότεροι από ότι είναι τώρα. Και αυτό είναι κάτι το οποίο μας δίνει μεγάλη χαρά.

Συνεργαζόμαστε άψογα. Έχεις δίκιο να λες ότι το επίπεδο των διμερών μας σχέσεων ποτέ δεν ήταν καλύτερο. Έχουμε πολύ σημαντικές πρωτοβουλίες να αναλάβουμε από κοινού στα πλαίσια των σημαντικών συζητήσεων εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γνωρίζεις ότι η Ελλάδα είναι ο σταθερότερος σύμμαχος της Κύπρου στη διαρκή προσπάθεια επίλυσης του κυπριακού ζητήματος. Να είμαστε πάλι παρόντες και να κλείσει επιτέλους αυτή η πληγή, η οποία τόσο πονά τον ελληνισμό εδώ και 52 χρόνια» πρόσθεσε.

Τέλος, ο πρωθυπουργός απευθυνόμενος στους εκπροσώπους των κομμάτων ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Αριστερά που θα μιλήσουν στο συνέδριο της ΝΔ είπε ότι είναι ένδειξη πολιτικού πολιτισμού και πρόσθεσε «θα εξακολουθούμε να επιμένουμε σε ένα αναβαθμισμένο επίπεδο πολιτικού διαλόγου, είμαστε πολιτικοί αντίπαλοι όχι εχθροί, έχουμε κοινούς εχθρούς τα προβλήματα των πολιτών».

Η παρέμβαση του Μητσοτάκη

«Θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να ευχαριστήσω από καρδιάς τον Manfred Weber για τη σημερινή του παρουσία. Manfred, τα λόγια σου σημαίνουν πολλά για εμάς και το γεγονός ότι υπάρχει μια ευρωπαϊκή αναγνώριση της προόδου της χώρας μας τα τελευταία χρόνια, μας δίνει δύναμη να συνεχίσουμε τις σημαντικές μεταρρυθμίσεις, αλλά μας δίνει και παραπάνω ενθουσιασμό ώστε να σιγουρευτούμε ότι η Ελλάδα θα βρίσκεται πάντα στην πρώτη θέση των σημαντικών συζητήσεων που αφορούν το μέλλον της Ευρώπης.

Έχουμε πολύ κρίσιμες αποφάσεις να πάρουμε στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο: ζητήματα τα οποία αφορούν τη στρατηγική αυτονομία της Ευρώπης, την ευρωπαϊκή της άμυνα, τον κοινό ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, ο οποίος πρέπει να συμφωνηθεί μέσα στους επόμενους μήνες.

Και θέλω να γνωρίζεις ότι σε αυτές τις συζητήσεις η Ελλάδα θα είναι παρούσα εντός του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, παρούσα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, για να στηρίξει μια ισχυρή Ευρώπη που στηρίζει την Ελλάδα που με τη σειρά της κάνει σημαντικά βήματα προόδου.

Να σε ευχαριστήσω, επίσης, που δεσμεύτηκες ότι τα αδελφά κόμματα στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα θα κάνουν ό,τι μπορούν για να στηρίξουν τη σημερινή παρουσία του Ακύλα στη Eurovision. Παρότι είμαστε ανταγωνιστικοί με την αδερφή Κύπρο, αγαπητέ μου Νίκο, είμαι σίγουρος ότι η αμοιβαία στήριξη η οποία πάντα εκδηλώνεται στο πλαίσιο της Eurovision θα συνεχιστεί και σήμερα, μόνο που η παρουσία σου εδώ σηματοδοτεί κάτι πολύ περισσότερο.

Θα ήθελα κι εγώ με τη σειρά μου να σε ευχαριστήσω για τα πολύ θερμά σου λόγια, και στη Βουλή των Ελλήνων, σε μία πολύ σημαντική συνεδρίαση, αλλά και σήμερα στο Συνέδριό μας. Η αναγνώριση των πολύ στενών δεσμών Ελλάδας και Κύπρου ως αποτέλεσμα μιας αυτονόητης ενέργειας στήριξης της Κυπριακής Δημοκρατίας από την Ελλάδα, πιστεύω ότι έδρασε ως καταλύτης έτσι ώστε οι ψυχικοί δεσμοί μεταξύ Ελλάδος και Κύπρου, Κύπρου και Ελλάδος να μην είναι ποτέ πιο ισχυροί από ό,τι είναι τώρα. Και αυτό είναι κάτι το οποίο μας δίνει μεγάλη χαρά.

Συνεργαζόμαστε άψογα. Έχεις δίκιο να λες ότι το επίπεδο των διμερών μας σχέσεων ποτέ δεν ήταν καλύτερο. Έχουμε πολύ σημαντικές πρωτοβουλίες να αναλάβουμε από κοινού στα πλαίσια των σημαντικών συζητήσεων εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Γνωρίζεις ότι η Ελλάδα είναι ο σταθερότερος σύμμαχος της Κύπρου στη διαρκή προσπάθεια επίλυσης του Κυπριακού ζητήματος. Θα είμαστε πάλι παρόντες για να κλείσει, επιτέλους, αυτή η πληγή η οποία τόσο πονά τον Ελληνισμό εδώ και 52 χρόνια.

Και τέλος, να σε συγχαρώ για τη διεκπεραίωση μιας άψογης Κυπριακής Προεδρίας, η οποία θα ολοκληρωθεί με το καλό στα τέλη Ιουνίου.

Και βέβαια, να θυμίσω και πάλι ότι η Ελλάδα με τη σειρά της θα αναλάβει την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, το δεύτερο εξάμηνο του 2027.

Και σίγουρα οι Έλληνες πολίτες στις εκλογές του 2027 θα επιλέξουν και ποιος Πρωθυπουργός και ποια κυβέρνηση μπορεί να εκπροσωπήσει τη χώρα σε αυτή την πολύ σημαντική ευρωπαϊκή υποχρέωση.

Τέλος, κ. Πρόεδρε του Συνεδρίου, να κλείσω ευχαριστώντας τους εκπροσώπους των κομμάτων που επέλεξαν να συμμετέχουν στο Συνέδριό μας. Θεωρώ ότι είναι μία ένδειξη πολιτικού πολιτισμού και όχι απλά μία τυπική διεκπεραίωση μιας κομματικής αβροφροσύνης.

Θα εξακολουθούμε να επιμένουμε σε ένα αναβαθμισμένο επίπεδο πολιτικού διαλόγου. Δεν θα κουραστώ να το λέω. Έχουμε διαφωνίες, πρέπει να έχουμε διαφωνίες στην πολιτική, αυτή είναι η πεμπτουσία της δημοκρατίας, δεν είμαστε όμως εχθροί. Είναι άλλο να είμαστε πολιτικοί αντίπαλοι και άλλο να είμαστε εχθροί.

Η Νέα Δημοκρατία θα επιμένει σε έναν πολιτικό λόγο ο οποίος θα προωθεί τελικά την υγιή αντιπαράθεση ιδεών. Κοινούς αντιπάλους έχουμε όλα τα κόμματα. Τα προβλήματα της κοινωνίας είναι οι αντίπαλοί μας. Και σε αυτόν τον αναβαθμισμένο πολιτικό λόγο η παράταξή μας θα επιμείνει από τώρα μέχρι τις εκλογές.

Σας ευχαριστώ πολύ».

