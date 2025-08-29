Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επέβλεψε νωρίτερα σήμερα τη συνεδρίαση στο Μέγαρο Μαξίμου του υπουργικού συμβουλίου της κυβέρνησης, της οποίας τα ζητήματα επηρέασε η επερχόμενη ΔΕΘ του 2025..

Στο επίκεντρο τέθηκε η Παιδεία αλλά και οι νομοθετικές πρωτοβουλίες για τη ρύθμιση των οικονομικών δραστηριοτήτων, την επιτάχυνση των στρατηγικών επενδύσεων, τη βιομηχανία και την κοινωνική επιχειρηματικότητα, μεταφέρει η ΕΡΤ.

Διαβάστε ακόμα: Απάντηση Γεραπετρίτη σε Φιντάν: «Δεν δεχόμαστε υποδείξεις από κανέναν»

«Στο κέντρο της σημερινής μας συνάντησης είναι η βελτίωση της καθημερινότητας του πολίτη, η οποία περνάει μέσα από τη συλλογική ανάπτυξης της χώρας», είπε αρχικά.

Μητσοτάκης: «Κάθε παιδί θα έχει ισότιμη πρόσβαση στην Παιδεία»

Ανέφερε για τις αναδιαρθρώσεις στην Παιδεία: «Οι δύο παρεμβάσεις μας δεν συνιστούν απλά μία προσαρμογή του εκπαιδευτικού μας συστήματος στην ψηφιακή εποχή, αλλά και μία κεντρική πολιτική της κυβέρνησης με βαθύ πολιτικό πρόσημο.

Κάθε παιδί στην Ελλάδα ανεξάρτητα από το εισόδημα των γονιών του θα έχει ισότιμη πρόσβαση στα εργαλεία μάθησης του 21ου αιώνα. Είναι μία προσπάθεια που δεν αφορά μόνο τους μαθητές, αλλά και τους δασκάλους και τους καθηγητές, που θα λάβουν μέρος σε δράσης κατάρτισης σε νέες τεχνολογίες».

Σχετικά με τα κέντρα καινοτομίας και το δωρεάν ψηφιακό φροντιστήριο είπε: «Μέσα στη χρονιά θα έχουν αναδειχθεί κέντρα Καινοτομίας και στις 13 Περιφερειακές Διευθύνσεις, ενώ είναι πολύ σημαντικό ότι θα εμπλουτιστούν και μαθήματα, αλλά και θα ενισχυθεί και το δωρεάν ψηφιακό φροντιστήριο το οποίο λειτουργεί από πέρυσι.

Θα έχουμε την ευκαιρία μάλιστα και την επόμενη Παρασκευή, λίγο πριν την έναρξη της Διεθνούς Έκθεσης, να παρουσιάσουμε μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία μαζί με μια κορυφαία εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης, η οποία εντάσσει πια τα εργαλεία της τεχνητής νοημοσύνης στην υποστήριξη των μαθητών, οι οποίοι καλούνται να δώσουν να προετοιμαστούν για τις πανελλαδικές εξετάσεις».

Όσον αφορά τις προσλήψεις εκπαιδευτικών και στην ειδική αγωγή δήλωσε: «Έχουν προχωρήσει ήδη οι διορισμοί σχεδόν 10.000 μόνιμων εκπαιδευτικών. Δίνουμε έμφαση, όπως είπατε στο δημοτικό φέτος και στην Ειδική αγωγή.

Έγιναν οι προσλήψεις των αναπληρωτών, τα βιβλία πήγαν στα σχολεία και χαίρομαι ιδιαίτερα διότι εξελίσσεται θα έλεγα με μεγάλη ταχύτητα και παρά τα προβλήματα τα οποία συναντήσαμε και με μεγάλη ανταπόκριση από τις τοπικές κοινωνίες, το πρόγραμμα Μαριέττα Γιαννάκου.

Θυμίζω 431 σχολεία αναβαθμίστηκαν μέσα στο καλοκαίρι, καινούργιες και προσβάσιμες τουαλέτες, βαψίματα, βασικές επισκευές και κυρίως πλήρης αναμόρφωση των εξωτερικών χώρων, των μικρών αθλητικών εγκαταστάσεων που κάθε σχολείο έχει.

Είναι μια πολύ σημαντική παρέμβαση και κάθε σχολείο το οποίο ανακαινίζεται δίνει θα έλεγα μία νέα νότα, μία νέα αίσθηση αισιοδοξίας σε κάθε τοπική κοινωνία. Θα κάνουμε περισσότερα για το πρόγραμμα Μαριέττα Γιαννάκου».

Σχετικά με τα Ωνάσεια Σχολεία δήλωσε: «Εγκαινιάζουμε και τα 12 πρώτα Ωνάσεια Γυμνάσια και Λύκεια, τα οποία θα λειτουργήσουν, φέτος, ως πρότυπες δημόσιες μονάδες»

Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στη φετινή ακαδημαϊκή χρονιά και τη λειτουργία μη κρατικών πανεπιστημίων λέγοντας χαρακτηριστικά: «Είναι μία εμβληματική καινοτομία, για την οποία η παράταξή μας έχει αγωνιστεί εδώ και δεκαετίες.

Έχω ενημερωθεί ότι θα έχουμε τέσσερα πρώτα κρατικά μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια, τα οποία θα ανοίξουν για πρώτη φορά στην στη χώρα μας. Είναι μια μεταρρύθμιση η οποία καθυστέρησε δεκαετίες»