Απάντηση σε αυστηρό ύφος ήρθε γρήγορα στις δηλώσεις του Τούρκου υπουργού Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν, από τον Έλληνα υπουργός Εξωτερικών, Γιώργο Γεραπετρίτη.

Στη δήλωσή του ο κ. Γεραπετρίτης αναφέρει: «Η Ελλάδα ούτε φοβικά σύνδρομα έχει, ούτε προσδιορίζεται σε αναφορά με την Τουρκία. Και δεν δεχόμαστε υποδείξεις από κανέναν.

«Αντιλαμβανόμαστε την ένταση που μπορεί να προκαλεί η ισχυρή και ενεργητική εξωτερική πολιτική της Ελλάδας. Ας εξοικειωθούν όλοι με αυτή την πραγματικότητα και ας μην μετατρέπουν την αμηχανία σε εχθροπάθεια.

Οι σχέσεις καλής γειτονίας, τις οποίες η Ελλάδα ανέκαθεν επιδιώκει, δεν προάγεται με αμετροεπείς και άκαιρες δηλώσεις», κατέληξε.

Απάντηση Γεραπετρίτη στα περί «κόστους για την Ελλάδα»

Νωρίτερα ο Τούρκος ΥΠΕΞ είχε εκφέρει προειδοποίηση για κρίση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, με ταυτόχρονη επίθεση εναντίον της Αθήνας, στη διάρκεια τηλεοπτικής συνέντευξης στο δίκτυο TGRT HABER.

Υποστήριξε ότι τα θέματα που σχετίζονται με την Τουρκία είναι σαν μια «πολιτική ασπιρίνη» για τους Έλληνες πολιτικούς, καθώς τα επαναφέρουν στην επικαιρότητα, όταν έχουν κάποιο πρόβλημα, ενώ τους κατηγόρησε ότι ασκούν «φθηνή πολιτική», καλλιεργώντας «το αντιτουρκικό αίσθημα» στον ελληνικό λαό, κάτι που «ανοίγει την πόρτα σε κρίσεις που μπορούν να δημιουργήσουν γεωστρατηγικό κόστος» για την Ελλάδα.