Μητσοτάκης: Τη Δευτέρα οι ανακοινώσεις για τη συνταγματική αναθεώρηση – Οι προτάσεις για αλλαγές

Η κυβέρνηση προχωρά σε πρωτοβουλίες θεσμικών μεταρρυθμίσεων, καλώντας τα κόμματα της αντιπολίτευσης σε συναίνεση για δύο μεγάλα θέματα: την επέκταση του δικαιώματος της επιστολικής ψήφου στους Έλληνες του εξωτερικού στις εθνικές εκλογές του 2027 και τη συνταγματική αναθεώρηση. Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, αναμένεται τη Δευτέρα (2/2) να προχωρήσει σε ανακοινώσεις.

Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, η κυβερνητική πρόταση για την επιστολική ψήφο περιλαμβάνει τη δημιουργία ειδικής Τριεδρικής Περιφέρειας Απόδημου Ελληνισμού. Το αντίστοιχο νομοσχέδιο βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση, η οποία θα ολοκληρωθεί στις 16 Φεβρουαρίου, ενώ στις 5 Φεβρουαρίου έχει προγραμματιστεί νέα συνεδρίαση της διακομματικής επιτροπής.

Με δεδομένο ότι για την εφαρμογή απαιτείται αυξημένη πλειοψηφία 200 βουλευτών, η κυβέρνηση ελπίζει ότι η αντιπολίτευση θα προσεγγίσει την πρόταση με πνεύμα ευθύνης και συναίνεσης, ώστε το μέτρο να τεθεί σε ισχύ από το 2027.

Διευκόλυνση ψηφοφόρων και μυστικότητα της ψήφου

Στόχος της κυβέρνησης είναι να διευκολυνθούν οι εκλογείς, καθώς η φυσική παρουσία σε εκλογικά τμήματα απαιτεί τουλάχιστον 40 ψηφοφόρους, προκειμένου να διασφαλίζεται η μυστικότητα της ψήφου.

Συνταγματική αναθεώρηση στο επίκεντρο

Ο πρωθυπουργός αναμένεται να θέσει σε εφαρμογή τις προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας για συνταγματική αναθεώρηση, με έμφαση στα εξής άρθρα:

Άρθρο 16: ίδρυση μη κρατικών μη κερδοσκοπικών πανεπιστημίων.

Άρθρο 24: προστασία του περιβάλλοντος.

Άρθρο 30: εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας.

Άρθρο 86: ευθύνη υπουργών.

Άρθρο 90: εκλογή ηγεσίας στη Δικαιοσύνη.

Στόχος, όπως τόνισε κυβερνητικός εκπρόσωπος, είναι να μπει τέλος σε μαξιμαλισμό και πλειοδοσία προγραμμάτων των κομμάτων και να εξεταστεί ακόμη και η υποχρεωτική κοστολόγηση των προγραμμάτων.

Παράλληλα, αναμένεται να προταθεί η συνταγματική κατοχύρωση της αξιολόγησης στο Δημόσιο, συνδεόμενη με τη μονιμότητα, ώστε να διασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα χωρίς να θίγεται η προστασία των δημοσίων υπαλλήλων.

Αλλαγές στον εκλογικό νόμο

Στο πλαίσιο των αλλαγών για τις εκλογές, οι έδρες Επικρατείας επανέρχονται στις 12, ενώ το όριο εισόδου στη Βουλή παραμένει στο 3%.