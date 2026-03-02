Μητσοτάκης: Τηλεφωνική συνομιλία με τον Αντόνιο Κόστα για την Κύπρο και τη Μέση Ανατολή

Τηλεφωνική συνομιλία με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, είχε απόψε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής επικοινωνίας συζητήθηκαν οι τελευταίες εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή και ιδιαίτερα στην Κύπρο. Ο πρωθυπουργός ενημέρωσε τον κ. Costa για την στήριξη που παρέχει η Ελλάδα στην Κυπριακή Δημοκρατία.