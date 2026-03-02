Μενού

Μητσοτάκης: Τηλεφωνική συνομιλία με τον Αντόνιο Κόστα για την Κύπρο και τη Μέση Ανατολή

Τηλεφωνική συνομιλία με τον Αντόνιο Κόστα είχε ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και ιδιαίτερα στην Κύπρο.

Reader symbol
Newsroom
Κυριάκος Μητσοτάκης
Κυριάκος Μητσοτάκης | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΜΗΤΣΟΣ/Γ.Τ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ/EUROKINISSI
  • Α-
  • Α+

Τηλεφωνική συνομιλία με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, είχε απόψε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής επικοινωνίας συζητήθηκαν οι τελευταίες εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή και ιδιαίτερα στην Κύπρο. Ο πρωθυπουργός ενημέρωσε τον κ. Costa για την στήριξη που παρέχει η Ελλάδα στην Κυπριακή Δημοκρατία.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΠΟΛΙΤΙΚΗ