Μητσοτάκης: Τηλεφωνική συνομιλία με τον Αντόνιο Κόστα για την Κύπρο και τη Μέση Ανατολή

Τηλεφωνική συνομιλία με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, είχε απόψε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.
Κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής επικοινωνίας συζητήθηκαν οι τελευταίες εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή και ιδιαίτερα στην Κύπρο. Ο πρωθυπουργός ενημέρωσε τον κ. Costa για την στήριξη που παρέχει η Ελλάδα στην Κυπριακή Δημοκρατία.
