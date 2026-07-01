Μπακογιάννη για Αφροδίτη Νέστορα: «Το γνωρίζω δυστυχώς καλά αυτό το συναίσθημα - Να τιμωρηθούν οι ένοχοι»

Τη συμπαράστασή της στις δύσκολες στιγμές που περνά η οικογένεια της Αφροδίτης Νέστορα εξέφρασε η Ντόρα Μπακογιάννη.

Σε ανάρτησή της για τον θάνατο της 70χρονης μητέρας της πολιτεύτριας της ΝΔ η Ντόρα Μπακογιάννη επισήμανε ότι «γνωρίζει καλά αυτό το συναίσθημα» και σημείωσε ότι ελπίζει στον εντοπισμό και την τιμωρία των ενόχων για την εμπρηστική επίθεση.

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«Μόλις πληροφορήθηκα τα τραγικά νέα για την Βάγια Νέστορα, την μητέρα της Αφροδίτης, μετά την σημερινή τρομοκρατική επίθεση στη Θεσσαλονίκη. Αυτές τις ώρες το μυαλό σκοτεινιάζει και η θλίψη μπερδεύεται με την οργή. Το γνωρίζω δυστυχώς καλά αυτό το συναίσθημα.

Εύχομαι στην οικογένειά της δύναμη, ελπίζοντας ότι η Ελληνική Αστυνομία θα βρει τους ενόχους για να τιμωρηθούν όπως πρέπει», έγραψε η Ντόρα Μπακογιάννη.