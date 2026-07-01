Μενού

Μπακογιάννη για Αφροδίτη Νέστορα: «Το γνωρίζω δυστυχώς καλά αυτό το συναίσθημα - Να τιμωρηθούν οι ένοχοι»

Το μήνυμα συμπαράστασης στην Αφροδίτη Νέστορα μετά τον θάνατο της μητέρας της που νοσηλευόταν στη ΜΕΘ μετά την εμπρηστική επίθεση στη Θεσσαλονίκη.

Reader symbol
Newsroom
Ντόρα Μπακογιάννη
Ντόρα Μπακογιάννη | ΔΑΝΑΗ ΔΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ/EUROKINISSI
  • Α-
  • Α+
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του reader.gr στην Google

Τη συμπαράστασή της στις δύσκολες στιγμές που περνά η οικογένεια της Αφροδίτης Νέστορα εξέφρασε η Ντόρα Μπακογιάννη.

Σε ανάρτησή της για τον θάνατο της 70χρονης μητέρας της πολιτεύτριας της ΝΔ η Ντόρα Μπακογιάννη επισήμανε ότι «γνωρίζει καλά αυτό το συναίσθημα» και σημείωσε ότι ελπίζει στον εντοπισμό και την τιμωρία των ενόχων για την εμπρηστική επίθεση.

Διαβάστε ακόμα: Πέθανε η μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα - Νοσηλευόταν στη ΜΕΘ μετά την εμπρηστική επίθεση

«Μόλις πληροφορήθηκα τα τραγικά νέα για την Βάγια Νέστορα, την μητέρα της Αφροδίτης, μετά την σημερινή τρομοκρατική επίθεση στη Θεσσαλονίκη. Αυτές τις ώρες το μυαλό σκοτεινιάζει και η θλίψη μπερδεύεται με την οργή. Το γνωρίζω δυστυχώς καλά αυτό το συναίσθημα.

Εύχομαι στην οικογένειά της δύναμη, ελπίζοντας ότι η Ελληνική Αστυνομία θα βρει τους ενόχους για να τιμωρηθούν όπως πρέπει», έγραψε η Ντόρα Μπακογιάννη.

 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΠΟΛΙΤΙΚΗ