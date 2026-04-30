Μπακογιάννη για τους πέντε «αλλόδοξους» της ΝΔ: «Προς θεού, δεν υπάρχουν αντάρτες στο κόμμα»

Για τις «ρωγμές» που φαίνεται να σχηματίζονται εντός Νέας Δημοκρατίας, κατόπιν της επιστολής των 5 γαλάζιων βουλευτών για το επιτελικό κράτος, μίλησε η Ντόρα Μπακογιάννη, εξανεμίζοντας υπόνοιες για «ανταρσία».

Αφορμή στάθηκε η επιστολή των πέντε βουλευτών που διαφοροποιούνται σε σχέση με το μοντέλο διακυβέρνησης του επιτελικού κράτους, με αφορμή την τοποθέτηση του πρωθυπουργού χθες στο υπουργικό.

Σε αυτή, ο Κυριάκος Μητσοτάκης κάλεσε τους βουλευτές να μείνουν στο διακριτό ρόλο της νομοθετικής εξουσίας από την εκτελεστική.

Μπακογιάννη: «Δεν υπάρχουν αντάρτες στη ΝΔ»

Η κα Μπακογιάννη, ερωτηθείσα κατά πόσο οι βουλευτές μπορούν να διατυπώνουν πολιτική κρίση, η κ. Μπακογιάννη είπε χαρακτηριστικά «αστειεύεστε; Προς Θεού, είπε ο πρωθυπουργός ποτέ τέτοιο πράγμα; Ούτε κατά διάνοια.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι εκλεγμένος πρωθυπουργός από αυτή την Κοινοβουλευτική Ομάδα, σημαίνει ότι άνοιξε ένας διάλογος υγιής κατά τη γνώμη μου, υγιέστατος, να κουβεντιάσουμε τα του οίκου μας και θα τα κουβεντιάσουμε και στην Κοινοβουλευτική Ομάδα, θα τα κουβεντιάσουμε και στο συνέδριο.

Με ενοχλεί αφάνταστα η λογική, αντάρτες. Τι αντάρτες; Αντάρτες επειδή έχουν άποψη; Προς Θεού. Στην Ευρώπη ζούμε σήμερα. Οι βουλευτές, αυτός είναι ο ρόλος τους.

Είναι άλλο η εκτελεστική εξουσία κι άλλο η κοινοβουλευτική λειτουργία. Μάλιστα. Η κοινοβουλευτική λειτουργία στηρίζει την εκτελεστική εξουσία, γιατί χωρίς τη δική μας ψήφο δεν υπάρχει τίποτα.

Το ξέρει πάρα πολύ καλά αυτό και ο Κυριάκος Μητσοτάκης και όλοι οι υπουργοί το ξέρουν πάρα πολύ καλά. Αν υπάρχουν λοιπόν περιθώρια βελτίωσης να τα βρούμε».