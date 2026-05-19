Μπούγας: «Η χώρα διαθέτει ισχυρό νομικό οπλοστάσιο κατά της βίας και του ρατσισμού»

«Η χώρα μας διαθέτει επαρκές οπλοστάσιο για την αντιμετώπιση συμπεριφορών που παρακινούν την βία, τον ρατσισμό και την δίωξη εγκληματικών συμπεριφορών που ενδύονται το μανδύα πολιτικών ιδεολογιών» απάντησε ο υφυπουργός Δικαιοσύνης, Γιάννης Μπούγας, απαντώντας στην επίκαιρη ερώτηση της προέδρου της ΚΟ της Νέας Αριστεράς, Πέτης Πέρκα, για την «επαναδραστηριοποίηση της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή μέσω ιστοσελίδων και οργανωμένων παρεμβάσεων σε σχολεία».

Ο υφυπουργός υπογράμμισε πως «οι αποφάσεις της Δικαιοσύνης κατά της Χρυσής Αυγής είναι ιστορικών διαστάσεων, καθώς έκρινε ότι η Χρυσή Αυγή λειτουργούσε ως εγκληματική οργάνωση, με ιεραρχία, κεντρική ηγεσία, δομές και περιφερειακές δομές. Με διάρκεια. Χρησιμοποιούσε τον μανδύα του πολιτικού κόμματος για την εγκληματική της δράση και ακολουθούσε συγκεκριμένη μέθοδο για τις επιθέσεις της».

Η χώρα, είπε ο κ. Μπούγας, «διαθέτει επαρκές οπλοστάσιο για την αντιμετώπιση συμπεριφορών που παρακινούν την βία, τον ρατσισμό και την δίωξη εγκληματικών συμπεριφορών που ενδύονται το μανδύα πολιτικών ιδεολογιών» και σταχυολόγησε σειρά άρθρων του ΠΚ. Οι διωκτικές αρχές και η Δικαιοσύνη, είπε ο υφυπουργός, όταν διαπιστώνουν παραβιάσεις της αυστηρής αυτής νομοθεσίας, οφείλουν να παρεμβαίνουν αυτεπάγγελτα.

Στο ερώτημα γιατί επιτρέπονται να λειτουργούν ιστοσελίδες - επίσημες ή ανεπίσημες - της οργάνωσης, ο υφυπουργός επισήμανε ότι υπάρχει μια λεπτή γραμμή. Η απόφαση του δικαστηρίου για την Χρυσή Αυγή, έχει κάνει με μια διάκριση μεταξύ ιδεών και πράξεων. Οι πράξεις είναι αυτές που μπορεί να τιμωρούνται και η Πολιτεία θα πρέπει να είναι προσεκτική σε αυτό, όπως και εμείς σ' αυτά που ζητάμε από αυτήν. Η κυβέρνηση, τόνισε ο κ. Μπούγας, «είναι στην πρωτοπορία του αγώνα κατά των ολοκληρωτικών ιδεολογιών και τα αρμόδια όργανα της Πολιτείας διώκουν και τιμωρούν σύμφωνα με το νόμο, παράνομες πράξεις που υποκινούνται από ιδεολογίες οι οποίες ενσπείρουν το μίσος και τη βία».

Η πρόεδρος της ΚΟ της Νέας Αριστεράς, Πέτη Πέρκα, κατά την πρωτολογία της είχε αναφέρει ότι και «η τελεσίδικη καταδίκη της Χρυσής Αυγής ως εγκληματικής οργάνωσης αποτέλεσε μια ιστορική νίκη της δημοκρατίας και του αντιφασιστικού κινήματος. Ωστόσο, η εγκληματική αυτή οργάνωση όχι μόνο δεν έχει εξαφανιστεί από τον δημόσιο χώρο, αλλά επιχειρεί οργανωμένα να ανασυγκροτηθεί, αξιοποιώντας το διαδίκτυο, τη δράση σε σχολεία και τη στρατολόγηση νέων ανθρώπων». Παρά την τελεσίδικη καταδίκη της Χρυσής Αυγής, είπε η κυρία Πέρκα «η επίσημη ιστοσελίδα της, αλλά και ιστοσελίδες που συνδέονται με τη νεολαία και τους μηχανισμούς προπαγάνδας της, συνεχίζουν να λειτουργούν κανονικά, φιλοξενώντας περιεχόμενο που αναπαράγει ναζιστική, ρατσιστική και βίαιη ρητορική, ενώ παράλληλα διαφημίζουν δημόσιες παρεμβάσεις και δράσεις ακροδεξιών ομάδων.Ταυτόχρονα, καταγράφονται όλο και περισσότερα περιστατικά οργανωμένης εμφάνισης νεοναζιστικών ομάδων σε σχολεία της Αττικής, αλλά και της περιφέρειας».

Χαρακτηριστικά σημείωσε πως «στο 1ο ΕΠΑΛ Πετρούπολης, λίγο πριν την επέτειο του Πολυτεχνείου, αναρτήθηκε πανό με το σύνθημα 'Όχι στον μύθο του Πολυτεχνείου' και την υπογραφή της Χρυσής Αυγής, ενώ ομάδα μαθητών επιχείρησε, μέσω κατάληψης, να ματαιώσει τη σχολική γιορτή. Πανό με ανάλογο περιεχόμενο αναρτήθηκαν και σε σχολεία της Μεταμόρφωσης, ενώ σε άλλα σχολεία καταγράφηκαν ναζιστικά συνθήματα, εκφοβισμοί μαθητών και επιθέσεις σε αντιφασίστες νέους». Ιδιαίτερη ανησυχία, πρόσθεσε η πρόεδρος της ΚΟ της Νέας Αριστεράς «προκαλεί το περιστατικό με τον 16χρονο μαθητή που συνελήφθη έξω από σχολείο της Πετρούπολης, έχοντας στην κατοχή του μπαλτά 29 εκατοστών, σε ένα περιβάλλον όπου, σύμφωνα με μαρτυρίες γονέων και μαθητών, δρα οργανωμένη ακροδεξιά ομάδα».

«Η κατάσταση αυτή γεννά σοβαρά ερωτήματα για τη στάση της Πολιτείας» σημείωσε ο κ. Πέρκα. «Διότι, ενώ η ελληνική δικαιοσύνη έχει αναγνωρίσει ότι η Χρυσή Αυγή λειτούργησε ως εγκληματική οργάνωση υπό τον μανδύα πολιτικού κόμματος, σήμερα οι μηχανισμοί της εμφανίζονται ξανά στο δημόσιο πεδίο με αίσθηση ατιμωρησίας». Η Δημοκρατία, υπογράμμισε η κυρία Πέρκα «δεν μπορεί να περιμένει την επόμενη εγκληματική επίθεση ή την επόμενη δολοφονία για να ενεργοποιηθεί απέναντι στη ναζιστική βία και προπαγάνδα που αποτελεί θεσμικό και πολιτικό κίνδυνο». Η κ. Πέρκα στην δευτερολογία της, συμφώνησε ότι μπορεί να έχουμε νομικό οπλοστάσιο, αλλά το θέμα είναι ότι κανείς δεν παρεμβαίνει για τις αναρτήσεις που γίνονται από τις ιστοσελίδες της Χρυσής Αυγής και γιατί παραμένουν ανοικτές και μίλησε για μια «επικίνδυνη ανοχή».