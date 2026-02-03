Καλεσμένος στην εκπομπή της ΕΡΤ, Press Talk, βρέθηκε ο πρόεδρος της Νίκης, Δημήτρης Νατσιός που αναφέρθηκε στα τρέχοντα πολιτικά θέματα μεταξύ των οποίων η ανεξαρτησία της δικαιοσύνης ή τη μονιμότητα των δημοσίων υπαλλήλων.

Η κουβέντα με τους οικοδεσπότες δημοσιογράφους, έφτασε και στα σχολικά βιβλία, με τον κ. Νατσιό ως εκπαιδευτικό, να δίνει τις δικές του απαντήσεις. Ανάμεσα σε αυτές και το θέμα για τη θεωρία της εξέλιξης και το κατά πόσο συμβαδίζει με τη χριστιανική πίστη.

Ο Δημήτρης Νατσιός, φάνηκε απόλυτα σύμφωνος με το γεγονός πως η θεωρία του Δαρβίνου δεν διδάσκεται στα σχολεία. «Καλά κάνει και δεν διδάσκεται. Είμαστε Χριστιανοί ορθόδοξοι» είπε χαρακτηριστικά.

Και εξήγησε: «Έχουμε κοινό πρόγονο με τις μαΐμούδες; Ξέρετε τι βλασφημία είναι αυτό; Εμείς έχουμε έναν κοινό πρόγονο που είναι ο Αδάμ και η Εύα που τους έπλασε ο Θεός». «Η ορθόδοξη εκκλησία δεν τη δέχεται τη θεωρία της εξέλιξης. Αν δεθχείς πως ο άνθρωπος κατάγεται από ζώο τότε και η Παναγία και ο Χριστός κατάγεται από ζώο. Δεν μπορείς να είναι Χριστιανός ορθόδοξος και να αποδέχεσαι τη δαρβινική θεωρία» συμπλήρωσε. «Την επιστήμη την αποδεχόμαστε αλλά θεωρίες που ανατρέπουν τα πάντα, είναι βλασφημίες».

«Έτοιμοι να μοιράσουν μέχρι και αντίδωρα»

Ερωτώμενος για το κατά πόσο συνδέονται η πίστη με τα κόμματα και τις εκλογές προέτρεψε: «Να ρωτήσετε μερικούς όπως είναι για παράδειγμα ο Άδωνις Γεωργιάδης και άλλοι καιροσκόποι και τυχοδιώκτες και όταν έρχονται οι εκλογές είναι έτοιμοι να μοιράσουν μέχρι αντίδωρα».

Παράλληλα, όταν ρωτήθηκε αν ο ίδιος θα έβαζε στα ψηφοδέλτια του κόμματος κάποιον ανοικτά ομοφυλόφιλο, φάνηκε απόλυτος λέγοντας: «Όχι, τους σεβόμαστε, αλλά είναι άλλο το ψηφοδέλτιο».