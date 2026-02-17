ΝΔ: «Fake News από τον ΣΥΡΙΖΑ για τον πληθωρισμό του 2025»

Για διασπορά fake news κατηγορεί τον ΣΥΡΙΖΑ η Νέα Δημοκρατία, η οποία μέσω του Παρατηρητηρίου της, εξέδωσε ανακοίνωση με τίτλο "τα Fake News του ΣΥΡΙΖΑ για τον πληθωρισμό του 2025".
Συγκεκριμένα η Νέα Δημοκρατία αναφέρει ότι η χθεσινή ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ επιχειρεί να παρουσιάσει την Ελλάδα ως «πρωταθλήτρια» πληθωρισμού στην ευρωζώνη, επικαλούμενη ποσοστό 2,9%. Πρόκειται-σύμφωνα με τη ΝΔ- περί επιλεκτικής χρήσης στοιχείων που δεν αποτυπώνει την πραγματική εικόνα.
Και σημειώνει:
«Πράγματι, ο εναρμονισμένος Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (HICP) διαμορφώθηκε στο 2,9% για το 2025. Ωστόσο, ο εθνικός Δείκτης Τιμών Καταναλωτή της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, ο οποίος είναι σταθμισμένος με βάση τις πραγματικές καταναλωτικές συνήθειες των ελληνικών νοικοκυριών και αποτυπώνει με μεγαλύτερη ακρίβεια την καθημερινή οικονομική πραγματικότητα, διαμορφώθηκε στο 2,5%.
Με απλά λόγια, ο πληθωρισμός που βίωσαν τα ελληνικά νοικοκυριά το 2025 ήταν 2,5%. Επιπλέον, τόσο ο εναρμονισμένος δείκτης όσο και ο εθνικός δείκτης παρουσιάζουν βελτίωση σε σχέση με το 2024, όταν ο HICP είχε διαμορφωθεί στο 3% και ο ΔΤΚ στο 2,7%. Η τάση παρουσιάζει αποκλιμάκωση και όχι κλιμάκωση πληθωρισμού, όπως επιχειρεί να παρουσιάσει ο ΣΥΡΙΖΑ».
Η ΝΔ υπογραμμίζει επίσης ότι «ακόμη πιο εξόφθαλμα ψευδής είναι η αναφορά περί «υψηλότερου πληθωρισμού στην ευρωζώνη». Τα επίσημα στοιχεία της Eurostat για το 2025 δείχνουν ξεκάθαρα ότι η Ελλάδα δεν κατέχει την πρώτη θέση.
Αντιθέτως, καταγράφει χαμηλότερο εναρμονισμένο πληθωρισμό από 12 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από 8 χώρες της ευρωζώνης. Ο ισχυρισμός περί «θλιβερής πρωτιάς» δεν επιβεβαιώνεται από τα δεδομένα και αγγίζει τα όρια της παραπληροφόρησης.
Και καταλήγει: «Η δημόσια συζήτηση για την ακρίβεια οφείλει να βασίζεται σε πραγματικά στοιχεία. Η πολιτική αντιπαράθεση είναι θεμιτή. Η διαστρέβλωση των επίσημων στατιστικών στοιχείων, όμως, δεν μπορεί να γίνεται ανεκτή».
