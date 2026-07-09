Νίκος Μπλόσκας: Ποιος είναι ο ανερχόμενος υποψήφιος της ΝΔ στη Χαλκιδική

Σε προεκλογικούς ρυθμούς κινείται η Νέα Δημοκρατία, καθώς προετοιμάζει τα ψηφοδέλτια για τις επόμενες εθνικές εκλογές, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Star.

Συγκεκριμένα, μέσα στον Ιούλιο αναμένεται να ανακοινωθούν περίπου 50 πρόσωπα που θα δώσουν την μάχη των εθνικών εκλογών, ενώ σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες 11 πρόσωπα θεωρείται πως έχουν «κλειδώσει».

Το όνομα πο ακούγεται περισσότερο για την Χαλκιδική, είναι αυτό του Νίκου Μπλόσκα, συνεργάτη της Γενικής Γραμματείας του πρωθυπουργού.

Ποιος είναι ο Νίκος Μπλόσκας

Ο Νίκος Μπλόσκας είναι νομικός, απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και κατέχει δίπλωμα μεταπτυχιακών σπουδών στην κοινωνιολογία από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Διαθέτει ακαδημαϊκές διακρίσεις και δημοσιεύσεις που αναδεικνύουν την σχέση του με το δημόσιο δίκαιο και την κοινωνική ευθύνη. Είναι δικηγόρος και κατάγεται από την Χαλκιδική, στοιχείο που προδίδει την σχέση του με την ελληνική περιφέρεια και τις κοινωνικές ανάγκες.

Είναι μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών από το 2016, και από τότε έχει εργαστεί σε ένα μεγάλο φάσμα νομικών ζητημάτων από το διοικητικό και το περιβαλλοντικό δίκαιο, ως και τις δημόσιες συμβάσεις.

Επιτελεί κρίσιμο ρόλο στο Μέγαρο Μαξίμου, καθώς υπηρετεί σε κομβική θέση συμμετέχοντας στον πυρήνα του κυβερνητικού σχεδιασμού για θεσμικές μεταρρυθμίσεις και ζητήματα κράτους δικαίου.

Ο Νίκος Μπλόσκας διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στην αναθεωρητική διαδικασία καθώς διαθέτει σύγχρονη και επιστημονικά τεκμηριωμένη ματιά.

Η κινητικότητα αυτή δείχνει πως η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας οργανώνεται έγκαιρα για την επόμενη εκλογική αναμέτρηση, παρότι τα επίσημα χείλη της κυβέρνησης προαναγγέλλουν εκλογές την άνοιξη του 2027.

Το βάρος που επιλέγει να ρίξει η Νέα Δημοκρατία στην περιφέρεια είναι ξεκάθαρο, καθώς η μάχη έχει αρχίσει να οργανώνεται από νωρίς,