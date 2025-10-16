Νέα Δημοκρατία: Ο Παναγιώτης Λεμπέσης Αναπληρωτής Γραμματέας Πολιτικής Επιτροπής

Η Νέα Δημοκρατία ανακοίνωσε τον Παναγιώτη Λεμπέση ως Αναπληρωτή Γραμματέα Πολιτικής Επιτροπής.
Αναλυτιά η ανακοίνωση του γραφείου Τύπου της ΝΔ:
«Αναπληρωτής Γραμματέας Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας ορίζεται ο κ. Παναγιώτης Λεμπέσης.»
