Μενού

Νέα Δημοκρατία: Ο Παναγιώτης Λεμπέσης Αναπληρωτής Γραμματέας Πολιτικής Επιτροπής

Η Νέα Δημοκρατία ανακοίνωσε τον Παναγιώτη Λεμπέση ως Αναπληρωτή Γραμματέα Πολιτικής Επιτροπής.

Reader symbol
Newsroom
Νέα Δημοκρατία
Νέα Δημοκρατία | ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/ EUROKINISSI
  • Α-
  • Α+

Η Νέα Δημοκρατία ανακοίνωσε τον Παναγιώτη Λεμπέση ως Αναπληρωτή Γραμματέα Πολιτικής Επιτροπής.

Αναλυτιά η ανακοίνωση του γραφείου Τύπου της ΝΔ:

«Αναπληρωτής Γραμματέας Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας ορίζεται ο κ. Παναγιώτης Λεμπέσης.»

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΠΟΛΙΤΙΚΗ