Νέα Δημοκρατία: Στις 23 Νοεμβρίου οι εσωκομματικές εκλογές για την ανάδειξη μελών του συνεδρίου

Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση οι εσωκομματικές εκλογές της Νέας Δημοκρατίας για την ανάδειξη των Προέδρων ΔΕΕΠ και ΔΗΜΤΟ, των μελών των Διοικητικών Συμβουλίων των κομματικών οργανώσεων και των συνέδρων για το προσεχές Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, θα διεξαχθούν την Κυριακή 23 Νοεμβρίου.
Όπως επισημαίνει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, η ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου του κόμματος αναφέρει ακόμη ότι «η Νέα Δημοκρατία συνεχίζει να πρωτοπορεί στις σύγχρονες ανοιχτές δημοκρατικές διαδικασίες και σε αυτές τις εσωκομματικές εκλογές.
Υπενθυμίζεται πως η ΝΔ είναι το πρώτο κόμμα στην Ελλάδα που έδωσε από το 2021 το δικαίωμα στα μέλη του να συμμετάσχουν και ψηφιακά στην ψηφοφορία για την ανάδειξη των κομματικών του οργάνων».
Στο site του κόμματος nd.gr, είναι διαθέσιμες οι Εγκύκλιοι των εκλογών, καθώς και χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με την εγγραφή νέων μελών, την ανανέωση συνδρομής, την υποβολή υποψηφιοτήτων και την εκλογική διαδικασία.
