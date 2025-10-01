Μην σας κάνει εντύπωση μια διαρροή που κυκλοφόρησε χθες για τα όσα φέρεται να είπε μέσα στο Υπουργικό ο Μητσοτάκης ως προς την απαιτούμενη ένταση που θα πρέπει να έχουν τα κυβερνητικά στελέχη, εξηγώντας το τι έχει πετύχει η χώρα σε επίπεδο εξωτερικής πολιτικής και ενίσχυσης ενόπλων δυνάμεων. Πιο συγκεκριμένα και αφού άνοιξε σχετική συζήτηση ο Γιώργος Φλωρίδης, μετά την παρουσίαση του Νίκου Δένδια για τη νέα δομή των Ενόπλων Δυνάμεων, πήρε τον λόγο ο Μητσοτάκης και «ευγενικά αλλά με απόλυτη σαφήνεια» ζήτησε από τα μέλη του υπουργικού συμβουλίου να υπερασπίζονται όσα έχει καταφέρει η κυβέρνηση και κυρίως η χώρα. Με αυτό το πνεύμα θα πάει ο Μητσοτάκης και στην προ ημερησίας στη Βουλή για την εξωτερική πολιτική στις 13 Οκτωβρίου.

Τεταμένες σχέσεις

Μιας και είπα για το υπουργικό, να σας πω πάντως ότι υπάρχουν και δύο μέλη του που δεν μιλιούνται ιδιαιτέρως, αν και έχουν κοινή αφετηρία (εκτός της ΝΔ). Βασικά, αυτό που ξέρω σίγουρα για τον έναν είναι ότι δεν αντέχει τον άλλον και θεωρεί ότι με τις τοποθετήσεις του κάνει ζημιά στην εικόνα της κυβέρνησης (στην οποία έχει…ειδικότητα).

Θεοδωρικάκος και σουπερμαρκετάδες

Ζόρικο αναμένεται να είναι το σημερινό ραντεβού του Τάκη Θεοδωρικάκου στο υπουργείο Ανάπτυξης με τους «σουπερμαρκετάδες», από τους οποίους ζητά άμεσες εκπτώσεις σε περίπου 1.000 κωδικούς, με συμφωνία κυρίων. Οι σουπερμαρκετάδες μέσω του προέδρου τους κ. Παντελιάδη (της αλυσίδας Metro και My Market) παραπονέθηκαν ότι δουλεύουν στο ελάχιστο περιθώριο κέρδους, σε αντίθεση με τους ομολόγους τους στην Ευρώπη, προκαλώντας…πανελλήνια συγκίνηση. Ο Θεοδωρικάκος πάντως είναι προετοιμασμένος για σκληρό ροκ, εφόσον συνεχίσουν στην ίδια γραμμή και τα πρόστιμα της ΔΙΜΕΑ ήταν μια πρώτη προειδοποίηση.

Η νέα παρέμβαση Καραμανλή

Τετάρτη 15/10 θα γίνει στην Παλαιά Βουλή από την Παναθηναϊκή Οργάνωση Γυναικών μια εκδήλωση τιμής για την Άννα Ψαρούδα-Μπενάκη, την πρώτη γυναίκα Πρόεδρο της Βουλής και Πρόεδρο της Ακαδημίας Αθηνών. Για μια ακόμα φορά, ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα της Παναθηναϊκής και θα μιλήσει στην εκδήλωση, καθώς ήταν αυτός που είχε προτείνει το 2004 την κ. Ψαρούδα-Μπενάκη για τη θέση της Προέδρου της Βουλής. Προφανώς, η παρέμβασή του θα έχει ενδιαφέρον, καθώς είναι η πρώτη της πολιτικής σεζόν, αν και συνεργάτες του λένε ότι θα μείνει περισσότερο στο τιμώμενο πρόσωπο. Βέβαια, θα κάνει και κάποιες αναφορές στους θεσμούς και μένει να φανεί αν πρέπει να περιμένουμε κάποιο καρφί ή κάποια αναφορά που θα εκληφθεί ως νέα αιχμή στην κυβέρνηση.

Κοντά ή μακριά ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Αριστερά;

Στην Κουμουνδούρου δεν περιμένουν μάλλον τον Γκοντό (για να θυμηθούμε το διάσημο έργο του Ιρλανδού θεατρικού συγγραφέα Σάμουελ Μπέκετ) και επιμένουν να βλέπουν το σενάριο της συνένωσης των Κοινοβουλευτικών Ομάδων ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Αριστεράς. Σχετική αποστροφή του Σωκράτη Φάμελλου στη συνέντευξη του στην ΕΡΤ, πως «σαφέστατα και μας ενδιαφέρει η ανάκτηση της αξιωματικής αντιπολίτευσης» ήρθε να επιβεβαιώσει κάποια υπόγεια σενάρια συνένωσης που μπορεί να καρποφορήσουν τον Νοέμβριο, ακόμη κι αν δεν ακολουθήσουν και οι έντεκα βουλευτές της Νέας Αριστεράς. Κι αν αυτό το πολιτικό γεγονός προλάβει την έκδοση βιβλίου από τον Αλέξη Τσίπρα, μπορεί να τρενάρει άλλες πολιτικές εξελίξεις.

Στη Βουλή η 4η Βelh@rra

Αύριο αναμένεται να έρθει προς ψήφιση στη Βουλή η απόκτηση της τέταρτης γαλλικής φρεγάτας Βelh@rra που θα ναυπηγηθεί κι αυτή στις εγκαταστάσεις της Naval Group στη Γαλλία και θα ενδυναμώσει ακόμη περισσότερο τη δύναμη του ελληνικού πολεμικού ναυτικού. Μιας και αναφέρθηκε πιο πάνω για τις ζυμώσεις ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Αριστεράς και με δεδομένη την αρνητική στάση της τελευταίας στο θέμα, μην εκπλαγείτε εάν δείτε αρνητική στάση και από τον ΣΥΡΙΖΑ. Θα είναι προάγγελος εξελίξεων στα όσα σας έγραψα πιο πάνω.

Τα 102α γενέθλια της Μαργαρίτας Παπανδρέου

«Μάνα είναι μόνο μία» κι αυτό δεν το ξεχνούν οι Παπανδρέου. Μπορεί το brand name της οικογένειας να οφείλεται κυρίως στον Ανδρέα, όμως η Μάργκαρετ, μητέρα των τεσσάρων παιδιών του και σύζυγος του μεγάλου πολιτικού εως το διαζύγιο τους, γιόρτασε χθες τα 102 της χρόνια. Τόσο ο Γιώργος όσο και ο Νίκος Παπανδρέου με αναρτήσεις τους της ευχήθηκαν δημοσίως. Να θυμίσω ότι όσο η Μαργαρίτα υπήρξε η πρώτη κυρία της χώρας, ανέδειξε σε μεγάλο βαθμό τα ζητήματα και τη θέση της γυναίκας στην ελληνική κοινωνία, ενώ ήταν ιδιαίτερα αγαπητή σε όλους. Να σημειώσω πως γεννήθηκε στις ΗΠΑ το 1923, δηλαδή τρία χρόνια μετά τον Ανδρέα. Τώρα που το σκέφτομαι, ήταν 17 χρονών, όταν ξεκίνησε ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος!

Ένωση δυνάμεων κατά του καρκίνου

Η δύναμη των λέξεων: με αυτή την πρωτοβουλία, ενώθηκαν οι δυνάμεις της ΕΡΤ, του Αθηναϊκού Πρακτορείου και του περιφερειακού τύπου για τον καρκίνο, μέσα από μια πολύ ιδιαίτερη και συναισθηματική συζήτηση χτες στο Γαλάτσι. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης όχι μόνο στήριξε την πρωτοβουλία, αλλά – όπως ανέφερε – αυτή η χθεσινή διοργάνωση είναι απλώς η αρχή για περισσότερες δράσεις. Γιατί στο τέλος της ημέρας, οι λέξεις καθορίζουν πολλά στη ζωή μας.