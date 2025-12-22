Νέα Δημοκρατία: Τα έξι νέα πρόσωπα που εντάσσονται στα ψηφοδέλτια για τις εκλογές του 2027

Με απόφαση του Πρωθυπουργού και Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκου Μητσοτάκη, ανακοινώθηκε η ένταξη έξι νέων υποψηφίων στα ψηφοδέλτια του κόμματος για τις βουλευτικές εκλογές του 2027.

Η επιλογή αφορά πρόσωπα με κυβερνητική εμπειρία, τεχνοκρατικό υπόβαθρο και ενεργό ρόλο σε κρίσιμους τομείς της δημόσιας διοίκησης.

Στην Α’ Ανατολικής Αττικής θα είναι υποψήφιος ο Υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους, ο οποίος έχει διαδραματίσει κεντρικό ρόλο σε ζητήματα υγειονομικής πολιτικής.

Στον Β3 Νότιο Τομέα Αθηνών κατεβαίνει ο Τάσος Γαϊτάνης, πρώην Γενικός Γραμματέας Έρευνας και Καινοτομίας, με έντονη παρουσία σε θέματα τεχνολογικής ανάπτυξης.

Στην Α’ Θεσσαλονίκης εντάσσονται δύο υποψηφιότητες: Ο Αθανάσιος Τσούρας, πρώην Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Περιουσίας και ο Γιάννης Παπαγεωργίου, συνεργάτης του Πρωθυπουργού στο γραφείο της Θεσσαλονίκης.

Στη Σάμο θα είναι υποψήφιος ο Μάνος Λογοθέτης, πρώην Γενικός Γραμματέας Μεταναστευτικής Πολιτικής, με εμπειρία στη διαχείριση κρίσιμων ζητημάτων προσφυγικού και ασύλου.

Τέλος, στη Φωκίδα θα διεκδικήσει έδρα ο Δημήτριος Γλύμης, πρώην Γενικός Γραμματέας Υποδοχής Αιτούντων Άσυλο.

Οι ανακοινώσεις αυτές αποτελούν μέρος της σταδιακής διαμόρφωσης των ψηφοδελτίων της Νέας Δημοκρατίας, με στόχο –σύμφωνα με το κυβερνητικό επιτελείο– την ενίσχυση της παρουσίας στελεχών με διοικητική εμπειρία και θεσμική συνέχεια ενόψει της εκλογικής αναμέτρησης του 2027.