Νέα ένταση στη Βουλή μεταξύ Καιρίδη και Κωνσταντοπούλου: «Άσε μας καλέ κουκλίτσα μου»

Η πρώτη εμφάνιση της Ζωής Κωνσταντοπούλου στην Ολομέλεια για το νέο έτος εξελίχθηκε σε επεισοδιακή συνεδρίαση, με λεκτικές αντιπαραθέσεις, αιχμές και τελικά την παρέμβαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, Νίκου Δένδια.
Η ένταση άναψε όταν η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας ζήτησε από τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της ΝΔ, Δημήτρη Καιρίδη, να χαμηλώσει τον τόνο της συνομιλίας του από τα έδρανα. Ο ίδιος, εκτός μικροφώνου, απάντησε πως βρίσκεται από το πρωί στην αίθουσα, αφήνοντας υπαινιγμούς για τη δική της απουσία.
Η Κωνσταντοπούλου, ανεβαίνοντας στο βήμα, κατηγόρησε τον Καιρίδη ότι «ανέλαβε τη βρώμικη δουλειά» να επιτεθεί στον υπουργό του, αναφερόμενη στο πρόσφατο επεισόδιο στην Επιτροπή Εθνικής Άμυνας με τον υφυπουργό Θανάση Δαβάκη.
Η φράση αυτή πυροδότησε την αντίδραση του βουλευτή της ΝΔ, ο οποίος εκστόμισε το χαρακτηριστικό «Άσε μας καλέ κουκλίτσα μου», προκαλώντας αναβρασμό στην αίθουσα.
Η φράση καταγράφηκε στα πρακτικά, παρά την πρόθεση της προεδρεύουσας να τη διαγράψει, καθώς η Κωνσταντοπούλου επέμεινε να παραμείνει.
Ο Νίκος Δένδιας παρενέβη ζητώντας συγγνώμη εκ μέρους της κυβέρνησης, ωστόσο ο Καιρίδης απέρριψε την «προστασία», ζητώντας από την Κωνσταντοπούλου να ανακαλέσει τον χαρακτηρισμό περί «δουλίτσας».
H στιγμή της έντασης
