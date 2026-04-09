Νέα επίθεση από το ΠΑΣΟΚ: «Ο ρουσφετάκιας Γεωργιάδης παραληρεί πανικόβλητος»

Νέα ανακοίνωση-επίθεση από το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ στον υπουργό Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, στη σκιά του ζητήματος του ΟΠΕΚΕΠΕ.

ΠΑΣΟΚ
ΠΑΣΟΚ | ΚΩΣΤΑΣ ΤΖΟΥΜΑΣ/EUROKINISSI
Νέα πυρά κατά του υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, εξαπολύει το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, στη σκιά του ζητήματος του ΟΠΕΚΕΠΕ.

«Η δειλία πάει …χέρι-χέρι με την τζάμπα μαγκιά. Ο ρουσφετάκιας κ. Γεωργιάδης παραληρεί πανικόβλητος εξαπολύοντας προσωπικές ύβρεις, αλλά για την ταμπακιέρα … σιωπή» αναφέρει το ΠΑΣΟΚ, σε νέα ανακοίνωσή του. 

«Πόσο ακόμα θα περιμένουμε να δημοσιεύσει τα ρουσφέτια που έκανε σε βουλευτές της αντιπολίτευσης; Να τα κοινοποιήσει μαζί με τις απαντήσεις που έδωσε στον καθένα για να ελεγχθεί ποιος παρανόμησε και αν ο ίδιος κινήθηκε νόμιμα» σημειώνει το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

«Μιας και είναι τόσο περήφανος Νεοδημοκράτης, να μας εξηγήσει τι εννοούσε όταν το 2007 έλεγε ως βουλευτής του ΛΑΟΣ ότι το σύνθημα της Νέας Δημοκρατίας από "σεμνά και ταπεινά" μετατράπηκε σε "σεμνά και μετρητά" και μάλιστα κατήγγειλε τα "γαλάζια" κοράκια που πήραν τα λεφτά σε …τσάντες» καταλήγει το κόμμα.

