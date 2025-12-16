Νέα μηνύματα κατά της κυβέρνησης στην ομιλία Τσίπρα στην Πάτρα

Την ώρα που στην ολομέλεια της Βουλής οι πολιτικοί αρχηγοί θα συζητούν για τον προϋπολογισμό ο Αλέξης Τσίπρας θα μιλάει στην παρουσίαση του βιβλίου του στην Πάτρα.

Ήδη χθες δημοσιεύτηκαν οι οικονομικές αναλύσεις του Ινστιτούτου Τσίπρα που περιγράφουν με μελανά χρώματα τις επιπτώσεις από την οικονομική πολιτική της κυβέρνησης.

Έτσι σήμερα στις 7 αναμένεται ο πρώην πρωθυπουργός να εξαπολύσει νέα επίθεση κατά του Μεγάρου Μαξίμου τόσο για τα οικονομικά δεδομένα όσο και για τα σκάνδαλα.

Μάλιστα σήμερα αναμένεται να πει ότι «η Ιθάκη δεν είναι ένα βιβλίο που αφηγείται μόνο της περιπέτειες του χθες. Είναι και τα μαθήματα για το αύριο».

Την ίδια ώρα ο Αλέξης Τσίπρας θα υπογραμμίσει σχετικά με την κριτική που δέχεται για το βιβλίο ότι «δεν σηκώθηκε το κύμα πολεμικής εμπάθειας για το βιβλίο μόνο γιατί αυτό καταρρίπτει τους μύθους του παρελθόντος αλλά και γιατί τους ανησυχεί το ταξίδι του αύριο. Ο βάλτος τους βολεύει».

Παράλληλα ο πρώην πρωθυπουργός θα κατηγορήσει την κυβέρνηση και για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ λέγοντας πως «οι χορτασμένοι των κολεγίων αποδείχθηκαν αχόρταγοι.

Έχουν μετατρέψει τη χώρα σε έναν απέραντο βάλτο διαφθοράς. Τον βάλτο των υποκλοπών. Τον βάλτο των Τεμπών και της συγκάλυψης. Τον βάλτο του ΟΠΕΚΕΠΕ».

Θα στείλει ωστόσο και ένα νέο μήνυμα για το σοκ εμπιστοσύνης που πρέπει να υπάρξει για να αποτρέψουμε τα χειρότερα και να αλλάξει πορεία η χώρα όπως αναμένεται να πει συμπληρώνοντας ότι πρέπει να αλλάξουν οι συσχετισμοί για να υπάρξει πρόοδος.