Σε νέα γεωπολιτική πρόκληση προχωρά η Τουρκία, αυτή τη φορά αντιδρώντας για τον νέο χωροταξικό σχεδιασμό της Ελλάδας σχετικά με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Όπως μεταφέρει η τηλεόραση του ΣΚΑΪ, αφού η Ελλάδα ανακοίνωσε το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ΑΠΕ, το οποίο περιλαμβάνει και τον θαλάσσιο χώρο του Αιγαίου, το Υπουργείο Εξωτερικών της γείτονας ανακοίνωσε πως «επειδή ο σχεδιασμός για αυτές περιλαμβάνει το Αιγαίο Πέλαγος, δεν θα έχει καμία νομική συνέπεια για την Άγκυρα».

Όπως εξηγεί, αυτή η στάση βασίζεται στο γενικότερο γεωπολιτικό πλαίσιο της Τουρκίας για γεωγραφικούς σχηματισμούς, σχετικά με τους οποίους αμφισβητεί την κυριότητά τους από την Ελλάδα.