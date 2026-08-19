Σε νέα γεωπολιτική πρόκληση προχωρά η Τουρκία, αυτή τη φορά αντιδρώντας για τον νέο χωροταξικό σχεδιασμό της Ελλάδας σχετικά με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
Όπως μεταφέρει η τηλεόραση του ΣΚΑΪ, αφού η Ελλάδα ανακοίνωσε το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ΑΠΕ, το οποίο περιλαμβάνει και τον θαλάσσιο χώρο του Αιγαίου, το Υπουργείο Εξωτερικών της γείτονας ανακοίνωσε πως «επειδή ο σχεδιασμός για αυτές περιλαμβάνει το Αιγαίο Πέλαγος, δεν θα έχει καμία νομική συνέπεια για την Άγκυρα».
Όπως εξηγεί, αυτή η στάση βασίζεται στο γενικότερο γεωπολιτικό πλαίσιο της Τουρκίας για γεωγραφικούς σχηματισμούς, σχετικά με τους οποίους αμφισβητεί την κυριότητά τους από την Ελλάδα.
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